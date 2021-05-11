Источник: Шахтер намерен сделать Металлист 1925 своим сателлитом

Игорь Цыганык не исключает, что Черноморец будет сателлитом Динамо

  • 11.05.2021 20:27
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Источник: Шахтер намерен сделать Металлист 1925 своим сателлитом
© ФК Металлист 1925

Футбольный журналист Игорь Цыганык в эфире программы Циганик Live рассказал о возможном сотрудничестве «Металлиста 1925» с Шахтером:

«Ярославский не интересуется «Металлистом 1925», это разные проекты. Я могу рассказать, насколько у меня есть информация... В следующем году не будет турнира дублеров, и молодые футболисты «Динамо» и «Шахтера» должны где-то набираться практики.

Шахтер и Динамо не заявили вторые команда в Первую лигу – на сегодняшний день, их там не будет. А качественных футболистов там только 2–3, у которых есть перспективы заиграть в первой команде.

Так вот, футболистов будут отдавать в другие команды. «Динамо» и «Шахтер» находятся в поиске сателлитов. И «Металлист 1925» может стать сателлитом «Шахтера».

Недаром там Кривенцов работает. «Шахтер» больше всех заинтересован в выходе «Металлиста 1925» в Премьер-лигу, потому что Харьков – красивый город, туда можно отправить футболистов. И судьба клуба – быть постоянным сателлитом в следующем сезоне и в дальнейшем.

Пока что у меня такая информация. Заочно известно, что «Шахтер» сильно лоббирует, чтобы «Металлист 1925» оказался в УПЛ. Но Яролавский и «Металл» к этому не имеют отношения.

Я точно не знаю, но не исключаю, что «Черноморец» в следующем году будет сателлитом «Динамо». Будут обходить регламентные нормы по контрактам игроков».

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Источник — Циганик LIVE

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