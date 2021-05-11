Источник: Суркис предложил Луческу продлить контракт с Динамо

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис предложил 75-летнему главному тренеру «Динамо» Мирче Луческу продлить контракт с киевским клубом еще на один год.

«Луческу после финала Кубка Украины остается еще на несколько дней в Киеве для того, чтобы закончить дела и подготовить сборы на следующий сезон. Это свидетельствует о том, что Луческу никоим образом не собирается покидать «Динамо». Он планирует работать. Я вам хочу сказать даже больше. На сегодняшний момент есть еще один год контракта у Луческу с киевским «Динамо», но я уже знаю о том, что он получил предложение еще на год его продлить. Сейчас, наверное, идут переговоры между президентом и главным тренером. Заключаются определенные договоренности. Сразу после завоевание чемпионства, президент «Динамо» предложил Луческу еще на год продлить соглашение с киевским клубом», — сказал журналист Игорь Цыганык.

Луческу возглавляет «Динамо» с июля 2020 года.