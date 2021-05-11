ОФИЦИАЛЬНО. Львов продолжил контракт с главным тренером на 3 года

Кто-то сомневался в этом после весенней части сезона?

  • 11.05.2021 11:33
  • 1806 просмотров
  • 17 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Львов продолжил контракт с главным тренером на 3 года
© ФК Львов. Анатолий Бессмертный

В понедельник, 10 мая, состоялась встреча между президентом профессионального футбольного клуба «Львов» Богданом Копытком и главным тренером команды Анатолием Бессмертным.
 
По итогам встречи стороны договорились продлить контракт еще на 3 года.
 
Стоит напомнить, что именно с действующим главным тренером в прошедшем сезоне «сине-золотые львы» получили наиболее удачные результаты. Команда покинула последнее место и в итоге заняла 8-ю позицию в турнирной таблице чемпионата.
 
«Горожане» завершали сезон с шестиматчевой беспроигрышной домашней серией (4 победы, 2 ничьих), переиграв в том числе и донецкий «Шахтер» (3:2).

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Источник — ФК Львов

(5 голосов)

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Комментарии
    PFCLviv
      PFCLviv, 11.05.2021 13:05
    -1
    У неділю, 9 травня, відбувся заключний матч професійного футбольного клубу «Львів» у чемпіонаті Favbet ліги сезону 2020/21. Одразу після зустрічі з «Олімпіком» (1:1) «синьо-золоті леви» також організували теплі посиденьки з нагоди завершення чемпіонату.
    Урочистості колективу «Львова» відбулися у приміщенні ресторану «Арени Львів». Футболісти, тренерський штаб та клубний персонал – усі разом зі своїми близькими гарно провели час у неформальній атмосфері. Під час командних урочистостей усі спільно, не приховуючи емоцій, переглянули ролик з голами сезону, що минув, та найбільш пам‘ятними враженнями. Загалом, захід відбувся у насправді родинному настрої.
    Тепер на «городян» очікує заслужена відпустка. Відпочивати львів‘яни будуть до середини червня. Точну дату повернення до роботи буде повідомлено опісля оголошення остаточних термінів старту нового сезону УПЛ.
    Наразі ж ПФК «Львів» дякує усім своїм прихильникам за те, що були з нами протягом такого насиченого сезону. Вистачало як високих злетів, так і гучних падінь. У наступному сезоні, впевнені, разом досягнемо більшого. До нових зустрічей!
    Інформаційна служба ПФК «Львів»
    Ссылка
    PFCLviv
      PFCLviv, 11.05.2021 12:59
    -1
    Цікавий факт прочитав про Анатолія. Він колись грав за Галичину (Дрогобич).
    Такшо Толянчика Галичина не відпускає... Тепер він тренер головної команди Галичини ПФК Львів !!! Удачі тренеру!
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    A0Va
    online
      A0Va, 11.05.2021 12:43
    0
    PFCLviv, 11.05.2021 12:40
    Толян добре розмовляє українською, а ти фашист я бачу! Толянчик, доречі, хоч і російськомовний але поважає нас, як і ми його. Він українець!
    От такого як ти фашиста путінського я б підвісив за яйця на бєрьозі!
    одно дело розмовлять, что и я могу спокойно, а другое дело это специальная футбольная терминология
    фашизм же это Италия, да и само слово фашия обозначает пучок, союзи и тд
    свои же бредни и яйца неси гордо дома
    Ссылка
    PFCLviv
      PFCLviv, 11.05.2021 12:40
    -2
    A0Va, 11.05.2021 12:36
    ему всё лето надо учить украинский язык, так что заниматься командой времени не хватит, или команде придётся общаться на бессмертном языке
    Толян добре розмовляє українською, а ти фашист я бачу! Толянчик, доречі, хоч і російськомовний але поважає нас, як і ми його. Він українець!
    От такого як ти фашиста путінського я б підвісив за яйця на бєрьозі!
    Ссылка
    dadlismit
    online
      dadlismit, 11.05.2021 12:37
    -1
    PFCLviv, 11.05.2021 12:36
    А може зустріну вітька мостовика з розою ФК Львів
    Бо багато овець більше ненавидить Рух ніж Львів
    Ссылка
    A0Va
    online
      A0Va, 11.05.2021 12:36
    -2
    PFCLviv, 11.05.2021 11:46
    Дуже правильне рішення! Ще підсилити команду і будемо шарашити!
    ему всё лето надо учить украинский язык, так что заниматься командой времени не хватит, или команде придётся общаться на бессмертном языке
    Ссылка
    PFCLviv
      PFCLviv, 11.05.2021 12:36
    0
    dadlismit, 11.05.2021 12:28
    А що ще йому старому пердуну залишається робити ? Його улюблені КАЛпати з супермаркетом наразі змагаються
    А може зустріну вітька мостовика з розою ФК Львів
    Бо багато овець більше ненавидить Рух ніж Львів
    Ссылка
    PFCLviv
      PFCLviv, 11.05.2021 12:33
    0
    dadlismit, 11.05.2021 12:28
    А що ще йому старому пердуну залишається робити ? Його улюблені КАЛпати з супермаркетом наразі змагаються
    Та він на Рух втіхаря вже ходить
    Хоча він і на КАЛ недуже ходив... Якось взападло йому на чемпіонат супермаркетів - кіосків ходити...
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 11.05.2021 12:29
    -5
    Нормально працевлаштувався. Після першого кола уволять то хоч неустоєчку получить від Бандера.
    Ссылка
    dadlismit
    online
      dadlismit, 11.05.2021 12:28
    0
    PFCLviv, 11.05.2021 12:19
    Та вітьок вже мінусує...
    Пердло старе!
    А що ще йому старому пердуну залишається робити ? Його улюблені КАЛпати з супермаркетом наразі змагаються
    Ссылка
    PFCLviv
      PFCLviv, 11.05.2021 12:19
    0
    dadlismit, 11.05.2021 12:17
    Нехай Вітька Мостовик (старий пердун) всереться від заздріщів
    Та вітьок вже мінусує...
    Пердло старе!
    Ссылка
    dadlismit
    online
      dadlismit, 11.05.2021 12:17
    0
    PFCLviv, 11.05.2021 11:46
    Дуже правильне рішення! Ще підсилити команду і будемо шарашити!
    Нехай Вітька Мостовик (старий пердун) всереться від заздріщів
    Ссылка
    PFCLviv
      PFCLviv, 11.05.2021 12:02
    0
    У понеділок, 10 травня, відбулася зустріч між президентом професійного футбольного клубу «Львів» Богданом Копитком та головним тренером команди Анатолієм Безсмертним. Головною метою спілкування стало узгодження деталей нової угоди із наставником.
    За підсумками зустрічі сторони домовилися продовжити контракт ще на 3 роки. Саме Анатолій Безсмертний, зі слів президента клубу, та людина, з якою «Львів» повинен рости та розвиватися у подальшому.
    Варто нагадати, що саме з чинним головним тренером у сезоні, що минув, «синьо-золоті леви» здобули найбільш вдалі результати. Команда вийшла з останньої сходинки та у підсумку посіла 8 позицію у турнірній таблиці чемпіонату. «Городяни» завершували сезон з шестиматчевою безпрограшною домашньою серією (4 перемоги, 2 нічиї), а така звитяга, як у матчі з донецьким «Шахтарем» (3:2), безперечно, запам’ятається надовго.
    Інформаційна служба ПФК «Львів»
    Ссылка
    PFCLviv
      PFCLviv, 11.05.2021 11:51
    0
    Хочу відзначити керівництво ПФК Львів! М О Л О Д Ц І !!!
    Будете супер молодці, коли підсилите ще команду! Вперед до перемог!!!
    Тільки Львів !!!
    Ссылка
    PFCLviv
      PFCLviv, 11.05.2021 11:49
    0
    Бажаю нашому тренеру Анатолій Безсмертному удачі, здоров'я та успіхів! Бажаю вивести Львів у єврокубки і там робити двіж та сенсації!
    Тільки Львів!
    Ссылка
    PFCLviv
      PFCLviv, 11.05.2021 11:46
    0
    Дуже правильне рішення! Ще підсилити команду і будемо шарашити!
    Ссылка
    olex.mykhailov
    online
      olex.mykhailov, 11.05.2021 11:34
    0
    Правильне рішення!
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    A0Va
    online
      A0Va, 11.05.2021 12:43
    0
    PFCLviv, 11.05.2021 12:40
    Толян добре розмовляє українською, а ти фашист я бачу! Толянчик, доречі, хоч і російськомовний але поважає нас, як і ми його. Він українець!
    От такого як ти фашиста путінського я б підвісив за яйця на бєрьозі!
    одно дело розмовлять, что и я могу спокойно, а другое дело это специальная футбольная терминология
    фашизм же это Италия, да и само слово фашия обозначает пучок, союзи и тд
    свои же бредни и яйца неси гордо дома
    Ссылка
    PFCLviv
      PFCLviv, 11.05.2021 12:36
    0
    dadlismit, 11.05.2021 12:28
    А що ще йому старому пердуну залишається робити ? Його улюблені КАЛпати з супермаркетом наразі змагаються
    А може зустріну вітька мостовика з розою ФК Львів
    Бо багато овець більше ненавидить Рух ніж Львів
    Ссылка
    PFCLviv
      PFCLviv, 11.05.2021 12:33
    0
    dadlismit, 11.05.2021 12:28
    А що ще йому старому пердуну залишається робити ? Його улюблені КАЛпати з супермаркетом наразі змагаються
    Та він на Рух втіхаря вже ходить
    Хоча він і на КАЛ недуже ходив... Якось взападло йому на чемпіонат супермаркетів - кіосків ходити...
    Ссылка
    dadlismit
    online
      dadlismit, 11.05.2021 12:28
    0
    PFCLviv, 11.05.2021 12:19
    Та вітьок вже мінусує...
    Пердло старе!
    А що ще йому старому пердуну залишається робити ? Його улюблені КАЛпати з супермаркетом наразі змагаються
    Ссылка
    PFCLviv
      PFCLviv, 11.05.2021 12:19
    0
    dadlismit, 11.05.2021 12:17
    Нехай Вітька Мостовик (старий пердун) всереться від заздріщів
    Та вітьок вже мінусує...
    Пердло старе!
    Ссылка
    dadlismit
    online
      dadlismit, 11.05.2021 12:17
    0
    PFCLviv, 11.05.2021 11:46
    Дуже правильне рішення! Ще підсилити команду і будемо шарашити!
    Нехай Вітька Мостовик (старий пердун) всереться від заздріщів
    Ссылка
    PFCLviv
      PFCLviv, 11.05.2021 12:02
    0
    У понеділок, 10 травня, відбулася зустріч між президентом професійного футбольного клубу «Львів» Богданом Копитком та головним тренером команди Анатолієм Безсмертним. Головною метою спілкування стало узгодження деталей нової угоди із наставником.
    За підсумками зустрічі сторони домовилися продовжити контракт ще на 3 роки. Саме Анатолій Безсмертний, зі слів президента клубу, та людина, з якою «Львів» повинен рости та розвиватися у подальшому.
    Варто нагадати, що саме з чинним головним тренером у сезоні, що минув, «синьо-золоті леви» здобули найбільш вдалі результати. Команда вийшла з останньої сходинки та у підсумку посіла 8 позицію у турнірній таблиці чемпіонату. «Городяни» завершували сезон з шестиматчевою безпрограшною домашньою серією (4 перемоги, 2 нічиї), а така звитяга, як у матчі з донецьким «Шахтарем» (3:2), безперечно, запам’ятається надовго.
    Інформаційна служба ПФК «Львів»
    Ссылка
    PFCLviv
      PFCLviv, 11.05.2021 11:51
    0
    Хочу відзначити керівництво ПФК Львів! М О Л О Д Ц І !!!
    Будете супер молодці, коли підсилите ще команду! Вперед до перемог!!!
    Тільки Львів !!!
    Ссылка
    PFCLviv
      PFCLviv, 11.05.2021 11:49
    0
    Бажаю нашому тренеру Анатолій Безсмертному удачі, здоров'я та успіхів! Бажаю вивести Львів у єврокубки і там робити двіж та сенсації!
    Тільки Львів!
    Ссылка
    PFCLviv
      PFCLviv, 11.05.2021 11:46
    0
    Дуже правильне рішення! Ще підсилити команду і будемо шарашити!
    Ссылка
    olex.mykhailov
    online
      olex.mykhailov, 11.05.2021 11:34
    0
    Правильне рішення!
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