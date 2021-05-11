ОФИЦИАЛЬНО. Львов продолжил контракт с главным тренером на 3 года

В понедельник, 10 мая, состоялась встреча между президентом профессионального футбольного клуба «Львов» Богданом Копытком и главным тренером команды Анатолием Бессмертным.
По итогам встречи стороны договорились продлить контракт еще на 3 года.
Стоит напомнить, что именно с действующим главным тренером в прошедшем сезоне «сине-золотые львы» получили наиболее удачные результаты. Команда покинула последнее место и в итоге заняла 8-ю позицию в турнирной таблице чемпионата.
«Горожане» завершали сезон с шестиматчевой беспроигрышной домашней серией (4 победы, 2 ничьих), переиграв в том числе и донецкий «Шахтер» (3:2).
Источник — ФК Львов
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Урочистості колективу «Львова» відбулися у приміщенні ресторану «Арени Львів». Футболісти, тренерський штаб та клубний персонал – усі разом зі своїми близькими гарно провели час у неформальній атмосфері. Під час командних урочистостей усі спільно, не приховуючи емоцій, переглянули ролик з голами сезону, що минув, та найбільш пам‘ятними враженнями. Загалом, захід відбувся у насправді родинному настрої.
Тепер на «городян» очікує заслужена відпустка. Відпочивати львів‘яни будуть до середини червня. Точну дату повернення до роботи буде повідомлено опісля оголошення остаточних термінів старту нового сезону УПЛ.
Наразі ж ПФК «Львів» дякує усім своїм прихильникам за те, що були з нами протягом такого насиченого сезону. Вистачало як високих злетів, так і гучних падінь. У наступному сезоні, впевнені, разом досягнемо більшого. До нових зустрічей!
Інформаційна служба ПФК «Львів»
Такшо Толянчика Галичина не відпускає... Тепер він тренер головної команди Галичини ПФК Львів !!! Удачі тренеру!
От такого як ти фашиста путінського я б підвісив за яйця на бєрьозі!
фашизм же это Италия, да и само слово фашия обозначает пучок, союзи и тд
свои же бредни и яйца неси гордо дома
От такого як ти фашиста путінського я б підвісив за яйця на бєрьозі!
Бо багато овець більше ненавидить Рух ніж Львів
Бо багато овець більше ненавидить Рух ніж Львів
Хоча він і на КАЛ недуже ходив... Якось взападло йому на чемпіонат супермаркетів - кіосків ходити...
Пердло старе!
Пердло старе!
За підсумками зустрічі сторони домовилися продовжити контракт ще на 3 роки. Саме Анатолій Безсмертний, зі слів президента клубу, та людина, з якою «Львів» повинен рости та розвиватися у подальшому.
Варто нагадати, що саме з чинним головним тренером у сезоні, що минув, «синьо-золоті леви» здобули найбільш вдалі результати. Команда вийшла з останньої сходинки та у підсумку посіла 8 позицію у турнірній таблиці чемпіонату. «Городяни» завершували сезон з шестиматчевою безпрограшною домашньою серією (4 перемоги, 2 нічиї), а така звитяга, як у матчі з донецьким «Шахтарем» (3:2), безперечно, запам’ятається надовго.
Інформаційна служба ПФК «Львів»
Будете супер молодці, коли підсилите ще команду! Вперед до перемог!!!
Тільки Львів !!!
Тільки Львів!
От такого як ти фашиста путінського я б підвісив за яйця на бєрьозі!
фашизм же это Италия, да и само слово фашия обозначает пучок, союзи и тд
свои же бредни и яйца неси гордо дома
Бо багато овець більше ненавидить Рух ніж Львів
Хоча він і на КАЛ недуже ходив... Якось взападло йому на чемпіонат супермаркетів - кіосків ходити...
Пердло старе!
Пердло старе!
За підсумками зустрічі сторони домовилися продовжити контракт ще на 3 роки. Саме Анатолій Безсмертний, зі слів президента клубу, та людина, з якою «Львів» повинен рости та розвиватися у подальшому.
Варто нагадати, що саме з чинним головним тренером у сезоні, що минув, «синьо-золоті леви» здобули найбільш вдалі результати. Команда вийшла з останньої сходинки та у підсумку посіла 8 позицію у турнірній таблиці чемпіонату. «Городяни» завершували сезон з шестиматчевою безпрограшною домашньою серією (4 перемоги, 2 нічиї), а така звитяга, як у матчі з донецьким «Шахтарем» (3:2), безперечно, запам’ятається надовго.
Інформаційна служба ПФК «Львів»
Будете супер молодці, коли підсилите ще команду! Вперед до перемог!!!
Тільки Львів !!!
Тільки Львів!
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