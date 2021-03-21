Тренер Львова: «Будет ли премия от Динамо? Это дело руководства»

Анатолий Бессмертный рассказал о победе над донецким «Шахтером» (3:2)

  • 21.03.2021 21:21
  • 1495 просмотров
  • 2 комментария
Тренер Львова: «Будет ли премия от Динамо? Это дело руководства»
© ФК Шахтер Донецк. Анатолий Бессмертный

Главный тренер «Львова» Анатолий Бессмертный прокомментировал победу над донецким «Шахтером» (3:2) в поединке 19-го тура УПЛ.

– Как вам удалось сбалансировать игру, что вы так достойно выглядели в матче с «Шахтером»?
– Футболисты хорошо и правильно отнеслись к тем десяти дням, которые у нас были на подготовку. Проделали очень хороший объем работы, в частности беговой. Посмотрели много видео с игрой «Шахтера», хорошо изучили. И воспользовались своими моментами. Здесь очень большая заслуга ребят.

– Когда Ныч не реализовал первый выход один на один, казалось, что больше таких моментов не будет. Но вы смогли столько создать в нападении…
– Нет, дело в том, что мы, наоборот, в этой ситуации попытались Ныча успокоить, чтоб он не корил себя за незабитый гол, а продолжал работать дальше. Он очень много работает на команду. Не остановился, включился в игру, и в общем-то Бог его вознаградил. Ныч забил прекрасный гол. Я считаю, что это было основным – успокоить ребят.

– Ехали за победой?
– Конечно, хотелось, были мысли зацепить ничейку. А здесь игра удачно для нас сложилась, и заработали три важных и нужных для команды очка.

– В последние минуты физически было очень трудно? Вы только в конце стали играть на отбой.
– Я думаю, что очень трудно было на протяжении всего матча. Но ребята справились с волнением, выдержали дисциплину, были хорошо сконцентрированы, что и дало результат.

– Будет ли какая-то премия от киевского «Динамо»?
– Я не знаю. Это дело руководства – я туда не лезу.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(5 голосов)

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Комментарии
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 21.03.2021 21:25
    +3
    Важлива гра для Львова та Динамо !
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 21.03.2021 21:24
    +4
    Хороша гра Львову заслуговує на винагороду!
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 21.03.2021 21:24
    +4
    Хороша гра Львову заслуговує на винагороду!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 21.03.2021 21:25
    +3
    Важлива гра для Львова та Динамо !
    Ссылка
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