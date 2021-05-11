Вклад Луческу в чемпионство Динамо – даже больше, чем кажется

Никакой лирики: только цифры и факты

  • 11.05.2021 11:17
  • 1441 просмотр
  • 4 комментария
Вклад Луческу в чемпионство Динамо – даже больше, чем кажется
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Долгих четыре сезона «Шахтер» властвовал в чемпионате страны. Причем властвовал безоговорочно. Но в сезоне нынешнем власть неожиданно поменялась. Причем настолько кардинально, что доминирование «Динамо» над остальными было тотальным. Как год назад у «Шахтера». За счет чего произошел этот камбэк? Или, все же, за счет кого? Давайте не спеша разбираться. 

Начнем с конца. Так будет понятней. После матча 23 тура «Динамо» - «Ингулец», завершившегося разгромом гостей из Петрово, команда Мирчи Луческу за три тура до конца чемпионата оформила чемпионский титул. После матча виновник торжества, окромя прочего, сказал следующее:

- Если меня спросят, в чем разница между нынешней командой и той, которую я принял первого августа, то я в первую очередь скажу, что разница в том, что ребята приобрели менталитет победителей. Чемпионами стали те же футболисты, что были в «Динамо» и раньше, но самое главное - это не талант, а ежедневная работа. Ребята ежедневно жили с мыслью о том, чтобы стать чемпионами. 

Понятное дело, что тренер-чемпион по горячим следам говорит с позиции завоеванного титула, и с этой высоты он может сказать все, что душе угодно. Потому что в любом случае окажется правым. Мы же сейчас имеем возможность разобрать те слова Мирчи на «атомы». И убедиться, так уж прав он был после памятного поединка.


ФК Динамо. Мирча Луческу

Теперь начинаем с самого начала. Точнее, с момента резонансного прихода в «Динамо» бывшего многолетнего наставника «Шахтера» Луческу. Вот полный список игроков, которые появились в «Динамо» с момента появления в клубе Мирчи Михалыча. 

Футболисты, которые пришли в Динамо в сезоне 2020/2021: Тымчик (в нынешнем сезоне сыграл 3 матча), Леднев (9), Родригеш (19), Кравец (1), Костевич (0), Бэлуцэ (1), Клейтон (0), Сидклей (5), Кадири (0), Супряга (16), Гармаш (9), Забарный (18). Акцентирую внимание на том, что количество сыгранных поединков – на момент чемпионской игры против «Ингульца». То есть по факту 23 туров. Оставшиеся три матча календаря в данном случае и не показательны, и неуместны. 

Из этих данных можно сделать вывод, что полноценную игровую практику имели только три игрока. Супряга, который прошлый сезон провел в аренде в «Днепре-1» (хотя Влад был основным лишь в первом круге; после того, как вернулся после бана Беседин, Супряга потерял место в основе), Родригеш, который вторую часть прошлого сезона провел в аренде в «Анкарагюджю», и Забарный, который дебютировал за первую команду при Луческу.    

Примечательно, что бомбардирские показатели Супряги на порядок ухудшились. Если в прошлом сезоне он забил 14 мячей в 25 матчах, то в нынешнем – 2 гола в 16 матчах. 

А вот показатели Жерсона существенно увеличились. Если в прошлом сезоне он отыграл 8 матчей, в которых забил 2 гола, то в нынешнем сезоне – 19 матчей и 3 гола. По забитым мячам разница не существенная, но вот по сыгранным матчам – существенная. Предшественники использовали люксембуржца преимущественно в атаке, тогда как у Луческу он стал универсальным солдатом. Его отдали в аренду в Турцию прежде всего потому, что не нашли к нему подход. Луческу же нашел. И Жерсон стал одним из определяющих механизмов в чемпионской команде. 

Стало быть, резюмируем, что лишь двое «с половиной» новичков, причем новичков относительных, сыграли серьезную роль в «Динамо» Луческу: Забарный, Родригеш и отчасти Супряга. 

Теперь смотрим, как распределялось игровое время между динамовцами в прошлом и нынешнем сезонах (и в данном случае в нынешнем чемпионате нас интересовали лишь туры с мотивацией – то есть включительно с 23-м). 

Больше всего сыгранных матчей в прошлом сезоне:

28 - де Пена, Караваев
27 - Буяльский, Кендзера, Цыганков
26 - Шабанов, Шепелев
25 - Вербич, Сидорчук
23 – Миколенко.

Больше всего сыгранных матчей в сезоне 2020/2021 после 23 туров:

22 – Кендзера
21 – Шапаренко, Бущан 
20 – Караваев
19 – Миколенко, Жерсон, Сидорчук
18 – Цыганков, Буяльский, Шепелев, Забарный, де Пена.

В нынешнем сезоне из числа гвардейцев выпали Шабанов, который в прошлом сезоне стал лидером команды по числу выходов в стартовом составе (25 матчей) и Вербич. Шабанов в нынешнем сезоне отыграл лишь один матч. Он проиграл место в основе Забарному, который сейчас является основным исполнителем. В прошлом сезоне Илья не играл. Примечательно, что Забарного Мирча начал ставить в основу вынужденно, так как в начале сезона в команде был настоящий травмопад. Вербич потерял место в основе по другой причине – из-за травмы. В нынешнем сезоне словенец провел 12 матчей. Обращает на себя внимание прогресс Шапаренко, который с приходом Луческу стал системообразующим игроком. В прошлом сезоне он сыграл 15 матчей, забив один гол, в нынешнем – 21 игра и 3 гола. 

Еще один чемпионский нюанс – умение Луческу перепрофилировать игроков. Накануне старта нынешнего сезона, перед игрой с «Олимпиком», в лазарете «Динамо» было сразу семь игроков – Шабанов, Бурда, Миколенко, Попов, Шепелев, Вербич, Русин плюс дисквалифицированный Беседин. В итоге Мирча стартовал с парой центрбеков Сирота – Кендзера, правого защитника играл Тымчик, который затем быстро «сломался», а Караваев был переведен на левый фланг защиты. На правом фланге полузащиты Луческу поначалу пробовал Цитаишвили, но быстро разочаровался в Гие и отправил в аренду в «Ворсклу». В активе Цитаишвили – лишь 4 матча в нынешнем сезоне (в прошлом было 10). Единственного форварда играл Супряга. После травмы Тымчика и выздоровления Миколенко, Виталий занял свое привычное место на левом фланге, Кендзера сместился на правое крыло защиты, а в центре основной стала связка Забарный – Попов. Бущан окончательно закрепил за собой статус первого голкипера. Если в прошлом сезоне Георгий сыграл 20 матчей из 32-х (12 провел Бойко), то в нынешнем чемпионате Бущан отыграл 21 игру из 23-х. Нещерет сыграл три матча, Бойко потерял место в основе. 

Получается следующее: Луческу опирался фактически на тех же игроков, которые играли в «Динамо» и у Хацкевича, и у Михайличенко. С той лишь разницей, что кто-то, как Бущан и Шапаренко, стали получать больше игрового времени. Да и роль их в команде выросла. О Родригеше и Забарном было сказано выше. Получается, что опытнейший румын абсолютно прав: ребята действительно «приобрели менталитет победителей».  

В чем это проявилось? В первую очередь, в очень ровном прохождении командой всего отрезка чемпионата. Наверное, главный итог нынешнего, чемпионского сезона для «Динамо» - умение брать «свои» очки. Бущан как-то сказал в одном из своих интервью, что Луческу говорил подопечным следующее: «чемпионство завоевывается в матчах с более слабыми командами и благодаря грамотной игре в защите». Этот тезис полностью отображает нынешний сезон. Особенно на фоне предыдущего.

В сезоне 2019/2020 «Динамо» проиграло уже в третьем туре. Правда, «Шахтеру» – 1:2. Однако затем, три тура подряд, киевляне не могли победить: две ничьи – с «Олимпиком» и «Зарей», поражение от «Десны». Фактически, после третьего тура прошлого сезона «Динамо» не участвовало, точнее, выпало из чемпионской гонки. После шестого тура ситуация, как казалось, стабилизировалась – пять побед подряд, но затем снова качели: ничья с «Карпатами», победа над «Львовом», поражение от «Шахтера». Всего в пассиве «Динамо» в прошлом сезоне – 9 (!) поражений и 5 ничьих. Для примера: у «Шахтера» тогда было 4 ничьи и 2 поражения. Следует понимать, что первые очки в прошлом сезоне «горняки» потеряли лишь в 12 туре (ничья с «Александрией»), а первое поражение потерпели в 20 туре (против «Ворсклы»). Фактически дончане вторую часть того сезона доигрывали резервным составом – настолько ощутимым было очковое преимущество над конкурентами.

В нынешнем сезоне картина радикально поменялась. В 23 турах динамовцы потерпели лишь одно поражение при 4 ничьих. Это чемпионский график «Шахтера» в прошлом сезоне. Единственное поражение киевлян – от «Шахтера» – 0:3 в первом круге. Во втором круге был взят реванш 1:0 (в прошлом сезоне динамовцы проиграли «горнякам» все четыре встречи в УПЛ). Стало быть, «Динамо» научилось брать не только «свои» очки, но и очки в матчах с конкурентами. И по домашним матчам, и по матчам на выезде «Динамо» уверенно занимает первое место в таблице. Дома добыто 27 очков в 12 матчах, на выезде – 31 очко в 11 матчах. То есть, для киевлян в только что завершившемся сезоне не было особой разницы, где побеждать. Это явный чемпионский почерк. Примерно такой, как у «Шахтера» в прошлом сезоне. И достигнут он, безусловно, за счет грамотной работы тренера, его крепкой руки и светлой головы, чего напрочь не было у «Динамо» как минимум в прошлом сезоне. 


ФК Динамо

Итог: невзирая на явные проблемы «Шахтера» в нынешнем сезоне, чемпионство «Динамо» – следствие прогресса именно киевской команды, а не проблем основного конкурента. Луческу навел порядок в коллективе, прежде всего в защите. После 23 туров нынешнего сезона пропущено лишь 14 мячей, тогда как в прошлом сезоне на этом отрезке динамовцы пропустили на четыре гола больше, а после 32 туров было пропущено аж 35 мячей. «Шахтер» в прошлом чемпионате после 23 туров имел 15 пропущенных мячей. То есть, нынешний динамовский показатель – явно чемпионской пробы. Показательно, что и по забитым мячам в сезоне 2020/2021 «Динамо» перещеголяло «Шахтер» (данные после 23 туров): 51 против 47 (в прошлом сезоне было 80 против 65 в пользу «горняков»). Луческу перепрофилировал некоторых игроков, некоторым дал второй шанс. Менталитет поменялся, команда перестала терять очки там, где терять не должна. Чемпионство заслуженное и справедливое, и роль в нем нынешнего главного тренера сложно переоценить.

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Валерий Василенко, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    gajvir
    online
      gajvir, 11.05.2021 11:39
    0
    Так , Луческу головний творець цієї перемоги , особливо вона вражає на фоні повної деградації клубу при Хацкевичу. Ось якби крім революції в тренерському штабі здійснити революцію в менеджменті клубу, який залишився в 90 роках минулого сторіччя (((.
    Ссылка
    PFCLviv
      PFCLviv, 11.05.2021 11:26
    0
    Хороший тренер це важливо. Львів теж продовжив співпрацю з Безсмертним на три роки...
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    A0Va
    online
      A0Va, 11.05.2021 11:26
    -1
    какие ставки были на тотал 4,5?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 11.05.2021 11:22
    +1
    коню понятно
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 11.05.2021 11:22
    +1
    коню понятно
    Ссылка
    gajvir
    online
      gajvir, 11.05.2021 11:39
    0
    Так , Луческу головний творець цієї перемоги , особливо вона вражає на фоні повної деградації клубу при Хацкевичу. Ось якби крім революції в тренерському штабі здійснити революцію в менеджменті клубу, який залишився в 90 роках минулого сторіччя (((.
    Ссылка
    PFCLviv
      PFCLviv, 11.05.2021 11:26
    0
    Хороший тренер це важливо. Львів теж продовжив співпрацю з Безсмертним на три роки...
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