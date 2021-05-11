Источник: Динамо подпишет лучшего бомбардира УПЛ Кулача

Форвард «Ворсклы» продолжит карьеру в «Динамо»

  • 11.05.2021 18:40
  • 3596 просмотров
  • 20 комментариев
Источник: Динамо подпишет лучшего бомбардира УПЛ Кулача
© ФК Ворскла. Владислав Кулач

В ближайшее время форвард «Ворсклы» Владислав Кулач подпишет контракт с «Динамо» Киев. Об этом сообщает Динамомания.

Кулач перейдет в «Динамо» на правах свободного агента: его контракт с «Ворсклой» истекает в конце сезона. Напомним, 28-летний игрок стал лучшим бомбардиром нынешнего сезона УПЛ с 15 голами в 20 матчах.

Также атаку «Динамо» усилит Фран Соль, который проводит нынешний сезон в аренде в испанском «Тенерифе». Аренда истекает в конце сезона, после чего 29-летний испанец вернется в киевский клуб.

При этом покинут «Динамо» Владислав Супряга и Назарий Русин, который сейчас находится в аренде в «Легии». У Супряги есть предложения из-за границы, а Русин перейдет в «Днепр-1».

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Источник — Динамомания

(15 голосов)

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Комментарии
    Istm
      Istm, 11.05.2021 19:16
    0
    Сподіваюсь, що вигадка.
    Вони одне одному непотрібні.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 11.05.2021 19:12
    +1
    Лично я в Кулача не верю. Были похожие трансферы Безуса, Громова . И что в итоге.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 11.05.2021 19:12
    0
    avk2307, 11.05.2021 19:08
    А Соль игрок нестабильный. Вот сейчас обзор игры Тенерифе с Альметьевск смотрю и с двух метров мимо...
    Возможно то и есть его уровень просто? К сожалению.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 11.05.2021 19:10
    0
    Альмерия
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 11.05.2021 19:08
    0
    А Соль игрок нестабильный. Вот сейчас обзор игры Тенерифе с Альметьевск смотрю и с двух метров мимо...
    Ссылка
    Igor Игорь
    online
      Igor Игорь, 11.05.2021 19:07
    +1
    Хорошее усиление для команды, 21 матч и 15 забитых мячей было бы не плохо если это правда
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 11.05.2021 19:05
    -4
    Sosed12345, 11.05.2021 19:04
    Тупорылый, тебе пора уже под якутов ложиться
    Тебе виднее, когда ложиться надо и под кого
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    umnuy2
    online
      umnuy2, 11.05.2021 19:04
    -3
    Позорище.
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    kadaad .
    online
      kadaad ., 11.05.2021 19:04
    -1
    Vbolivalnyk-Peter, 11.05.2021 19:01
    Якась новина така жовтенька-жовтенька. У стилі Циганка чи Бурбаса... Нафіга Динамо Соль? (Минулого року він цигану був непотрібний, а зараз раптом знадобився...). Супряга, якщо і кудись перейде - то максимум в оренду (і то без права викупу). Русина взагалі нєфіг було з Зорі забирати. Єдине - Кулач в Динамо!! Можливо, але як на мене він нічим не відрізняється від Бєсєдіна - сумніваюся, що в Динамо на Кулача гратимуть так, як це робили у Ворсклі... Схема гри команд Луческу - це сильний півзахист, а форвард потрібен лиш для того, що попереду чіплятися за м'ячі (впринципі може і не забивати...).
    На роль нападающего должен перейти Ванат и не нужен не Кулач, ни , тем более, Соль.
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    Sosed12345
    online
      Sosed12345, 11.05.2021 19:04
    +3
    Alexander Киев, 11.05.2021 18:59
    Ой не лізь у тебе болото.. біжи хлопче у Європу, а не у йоб*не болото. Ой, а не у дынама
    Тупорылый, тебе пора уже под якутов ложиться
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 11.05.2021 19:03
    0
    Может это слух для сборной? Ну как то ожидал кого то типажа Мбокани .
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 11.05.2021 19:01
    +1
    Якась новина така жовтенька-жовтенька. У стилі Циганка чи Бурбаса... Нафіга Динамо Соль? (Минулого року він цигану був непотрібний, а зараз раптом знадобився...). Супряга, якщо і кудись перейде - то максимум в оренду (і то без права викупу). Русина взагалі нєфіг було з Зорі забирати. Єдине - Кулач в Динамо!! Можливо, але як на мене він нічим не відрізняється від Бєсєдіна - сумніваюся, що в Динамо на Кулача гратимуть так, як це робили у Ворсклі... Схема гри команд Луческу - це сильний півзахист, а форвард потрібен лиш для того, що попереду чіплятися за м'ячі (впринципі може і не забивати...).
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 11.05.2021 18:59
    -9
    Ой не лізь у тебе болото.. біжи хлопче у Європу, а не у йоб*не болото. Ой, а не у дынама
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 11.05.2021 18:58
    +1
    Вот это поворот!
    Жекафанни категорически против такого
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 11.05.2021 18:57
    +6
    KARABAS55, 11.05.2021 18:49
    Да, с таким усилением Дырка в Евро Кубках точно
    Феноменальную игру покажет. Кулач, и Соль на рану))) Топ трансферы...
    Ты лучше переживай как ваши негры будут две квалификации проходить. А ведь там не Агробизнес и Львов будут.
    Ссылка
    Arius
    online
      Arius, 11.05.2021 18:50
    +6
    Утка! Конечно лучше Русиных и беседеных но явно не для лч!
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 11.05.2021 18:49
    -4
    Да, с таким усилением Дырка в Евро Кубках точно
    Феноменальную игру покажет. Кулач, и Соль на рану))) Топ трансферы...
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 11.05.2021 18:47
    0
    Нах надо, пускай в Ворскле играет, можем им еще Супрягу с Солем отдать
    Ссылка
    Yevgeniy Lysenko
    online
      Yevgeniy Lysenko, 11.05.2021 18:45
    +1
    Всё ясно... С таким усилением, Динамо в Еврокубках делать нечего...
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 11.05.2021 18:43
    +7
    Кулач в Динамо. Будет интересно.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 11.05.2021 18:43
    +7
    Кулач в Динамо. Будет интересно.
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 11.05.2021 18:57
    +6
    KARABAS55, 11.05.2021 18:49
    Да, с таким усилением Дырка в Евро Кубках точно
    Феноменальную игру покажет. Кулач, и Соль на рану))) Топ трансферы...
    Ты лучше переживай как ваши негры будут две квалификации проходить. А ведь там не Агробизнес и Львов будут.
    Ссылка
    Arius
    online
      Arius, 11.05.2021 18:50
    +6
    Утка! Конечно лучше Русиных и беседеных но явно не для лч!
    Ссылка
    Sosed12345
    online
      Sosed12345, 11.05.2021 19:04
    +3
    Alexander Киев, 11.05.2021 18:59
    Ой не лізь у тебе болото.. біжи хлопче у Європу, а не у йоб*не болото. Ой, а не у дынама
    Тупорылый, тебе пора уже под якутов ложиться
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 11.05.2021 19:12
    +1
    Лично я в Кулача не верю. Были похожие трансферы Безуса, Громова . И что в итоге.
    Ссылка
    Igor Игорь
    online
      Igor Игорь, 11.05.2021 19:07
    +1
    Хорошее усиление для команды, 21 матч и 15 забитых мячей было бы не плохо если это правда
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 11.05.2021 19:01
    +1
    Якась новина така жовтенька-жовтенька. У стилі Циганка чи Бурбаса... Нафіга Динамо Соль? (Минулого року він цигану був непотрібний, а зараз раптом знадобився...). Супряга, якщо і кудись перейде - то максимум в оренду (і то без права викупу). Русина взагалі нєфіг було з Зорі забирати. Єдине - Кулач в Динамо!! Можливо, але як на мене він нічим не відрізняється від Бєсєдіна - сумніваюся, що в Динамо на Кулача гратимуть так, як це робили у Ворсклі... Схема гри команд Луческу - це сильний півзахист, а форвард потрібен лиш для того, що попереду чіплятися за м'ячі (впринципі може і не забивати...).
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 11.05.2021 18:58
    +1
    Вот это поворот!
    Жекафанни категорически против такого
    Ссылка
    Yevgeniy Lysenko
    online
      Yevgeniy Lysenko, 11.05.2021 18:45
    +1
    Всё ясно... С таким усилением, Динамо в Еврокубках делать нечего...
    Ссылка
    Istm
      Istm, 11.05.2021 19:16
    0
    Сподіваюсь, що вигадка.
    Вони одне одному непотрібні.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 11.05.2021 19:12
    0
    avk2307, 11.05.2021 19:08
    А Соль игрок нестабильный. Вот сейчас обзор игры Тенерифе с Альметьевск смотрю и с двух метров мимо...
    Возможно то и есть его уровень просто? К сожалению.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 11.05.2021 19:10
    0
    Альмерия
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 11.05.2021 19:08
    0
    А Соль игрок нестабильный. Вот сейчас обзор игры Тенерифе с Альметьевск смотрю и с двух метров мимо...
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 11.05.2021 19:03
    0
    Может это слух для сборной? Ну как то ожидал кого то типажа Мбокани .
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 11.05.2021 18:47
    0
    Нах надо, пускай в Ворскле играет, можем им еще Супрягу с Солем отдать
    Ссылка
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