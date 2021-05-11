Источник: Динамо подпишет лучшего бомбардира УПЛ Кулача

В ближайшее время форвард «Ворсклы» Владислав Кулач подпишет контракт с «Динамо» Киев. Об этом сообщает Динамомания.

Кулач перейдет в «Динамо» на правах свободного агента: его контракт с «Ворсклой» истекает в конце сезона. Напомним, 28-летний игрок стал лучшим бомбардиром нынешнего сезона УПЛ с 15 голами в 20 матчах.

Также атаку «Динамо» усилит Фран Соль, который проводит нынешний сезон в аренде в испанском «Тенерифе». Аренда истекает в конце сезона, после чего 29-летний испанец вернется в киевский клуб.

При этом покинут «Динамо» Владислав Супряга и Назарий Русин, который сейчас находится в аренде в «Легии». У Супряги есть предложения из-за границы, а Русин перейдет в «Днепр-1».