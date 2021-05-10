Альварес сломал лицо Сондерсу, Каштру покинул Шахтер, гол Малиновского

Главные новости за 9 мая на Sport.ua

  • 10.05.2021 02:30
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Альварес сломал лицо Сондерсу, Каштру покинул Шахтер, гол Малиновского
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 9 мая.

1. Канело на высоте! Феноменальный Альварес досрочно победил Сондерса. На кону стояли титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super и WBO.

2. Итоговая турнирная таблица УПЛ. Пять команд получили путевки в еврокубки. «Ворскла» присоединилась к «Колосу» в третьем еврокубке – Лиге конференций.

3. ОФИЦИАЛЬНО. Каштру покидает Шахтер. Португальский тренер завершает украинский этап карьеры.

4. Аталанта крупно обыграла Парму, Малиновский положил начало разгрому. Бергамаски добыли важные три очки.

5. Ворскла добыла волевую победу над Минаем, а с ней и путевку в еврокубки. Закарпатская команда не сумела хлопнуть дверью перед вылетом из УПЛ.

6. Неиспользованный шанс. Реал вырвал ничью у Севильи в компенсированное время. Мадридский клуб не сумел стать лидером Ла Лиги.

7. Де Дзерби очень близок к окончательной договоренности с Шахтером. Контракт будет рассчитан на два года, специалист придет со своим штабом.

8. Это была интуиция! Ахметов заранее предсказал, что Шахтер проиграет в УПЛ. Президент клуба отметил, что команда играла плохо и заслуженно проиграла.

9. Марта Костюк вышла в основную сетку турнира в Риме. Украинская теннисистка обыграла японку Нао Хибино.

10. Хэмилтон выиграл Гран-при Испании, Мерседес переиграл Ред Булл. Мерседес тактически обыграл соперника в Барселоне.

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Источник — Sport.ua

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