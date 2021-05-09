18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк вышла в основную сетку турнира в Риме.
В финале квалификации Костюк в двух сетах обыграла 26-летнюю японку Нао Хибино — 7:5, 6:3. Поединок длился около полутора часов.
Костюк впервые в карьере сыграет в основной сетке турнира WTA 1000 в Риме. Имя ее соперницы станет известно позже.
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Источник — Sport.ua
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молодець Марта.Суперниця буланепроста, з першої сотні.Думаю повинна прийти впевненность в себе.Бажаю удачі в наступних іграх!
А то що волає,так Соболенка наприклад, взагалі трубит!
молодець Марта.Суперниця буланепроста, з першої сотні.Думаю повинна прийти впевненность в себе.Бажаю удачі в наступних іграх!
А то що волає,так Соболенка наприклад, взагалі трубит!
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