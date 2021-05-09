Марта Костюк вышла в основную сетку турнира в Риме

Украинская теннисистка обыграла японку Нао Хибино

  • 09.05.2021 13:45
  • 177 просмотров
  • 2 комментария
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Марта Костюк вышла в основную сетку турнира в Риме
© Getty Images/Global Images Ukraine

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк вышла в основную сетку турнира в Риме.

В финале квалификации Костюк в двух сетах обыграла 26-летнюю японку Нао Хибино — 7:5, 6:3. Поединок длился около полутора часов.

Костюк впервые в карьере сыграет в основной сетке турнира WTA 1000 в Риме. Имя ее соперницы станет известно позже.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 09.05.2021 14:02
    0
    молоде
    молодець Марта.Суперниця буланепроста, з першої сотні.Думаю повинна прийти впевненность в себе.Бажаю удачі в наступних іграх!
    А то що волає,так Соболенка наприклад, взагалі трубит!
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 09.05.2021 14:01
    0
    Браво, молодець. Відчувається прогрес в порівнянні з минулим роком.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 09.05.2021 14:02
    0
    молоде
    молодець Марта.Суперниця буланепроста, з першої сотні.Думаю повинна прийти впевненность в себе.Бажаю удачі в наступних іграх!
    А то що волає,так Соболенка наприклад, взагалі трубит!
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 09.05.2021 14:01
    0
    Браво, молодець. Відчувається прогрес в порівнянні з минулим роком.
    Ссылка
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