18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк вышла в основную сетку турнира в Риме.

В финале квалификации Костюк в двух сетах обыграла 26-летнюю японку Нао Хибино — 7:5, 6:3. Поединок длился около полутора часов.

Костюк впервые в карьере сыграет в основной сетке турнира WTA 1000 в Риме. Имя ее соперницы станет известно позже.