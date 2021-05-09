Это россиянка. Известна первая соперница Костюк в основе турнира в Риме

Вторая ракетка России Екатерина Александрова станет первой соперницей украинки Марты Костюк в основной сетке грунтового турнира WTA 1000 в Риме.
Отметим, что ранее украинка уже преодолела сито квалификации, на данных соревнованиях в столице Италии она играет впервые.
Ранее Костюк и Александрова между собой не играли. На данный момент Марта выиграла 10 из 21 матча против теннисисток из России. Победная серия насчитывает три встречи.
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Источник — Twitter
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Дальше лучше бы не смотреть.... Но не могу удержаться заглянуть и подальше)))
Если пройдет Александрову (задача, повторюсь, реальная, хоть и сложная) Марта выходит на Брэйди - Шуай. Обе, пока не прославились на грунте, мягко говоря.
Далее, если по рейтингу, то страшная и ужасная Осака.... Вот только я совсем не удивлюсь, если в третьем круге ее не окажется)) Пегула-Касаткина вполне ее могут огорчить во втором. При этом специалистом по грунту кажется только Касаткина, которая пока любимый клиент Марты. Вообще, как по мне идеальным раскладом был бы выход Марты в третьем круге на Осаку.... Хорошо бы сыграть с такой статусной соперницей на ее нелюбимом покрытии...
В общем, шансы Марты аж до четвертьфинала мне видятся совсем не иллюзорными. Хотя, конечно, все мои радужные расклады могут разбиться о суровую действительность сразу в первом круге))))
Дальше лучше бы не смотреть.... Но не могу удержаться заглянуть и подальше)))
Если пройдет Александрову (задача, повторюсь, реальная, хоть и сложная) Марта выходит на Брэйди - Шуай. Обе, пока не прославились на грунте, мягко говоря.
Далее, если по рейтингу, то страшная и ужасная Осака.... Вот только я совсем не удивлюсь, если в третьем круге ее не окажется)) Пегула-Касаткина вполне ее могут огорчить во втором. При этом специалистом по грунту кажется только Касаткина, которая пока любимый клиент Марты. Вообще, как по мне идеальным раскладом был бы выход Марты в третьем круге на Осаку.... Хорошо бы сыграть с такой статусной соперницей на ее нелюбимом покрытии...
В общем, шансы Марты аж до четвертьфинала мне видятся совсем не иллюзорными. Хотя, конечно, все мои радужные расклады могут разбиться о суровую действительность сразу в первом круге))))
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