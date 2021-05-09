Это россиянка. Известна первая соперница Костюк в основе турнира в Риме

Вторая ракетка России Екатерина Александрова станет первой соперницей украинки Марты Костюк в основной сетке грунтового турнира WTA 1000 в Риме.



Отметим, что ранее украинка уже преодолела сито квалификации, на данных соревнованиях в столице Италии она играет впервые.



Ранее Костюк и Александрова между собой не играли. На данный момент Марта выиграла 10 из 21 матча против теннисисток из России. Победная серия насчитывает три встречи.