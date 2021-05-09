Это россиянка. Известна первая соперница Костюк в основе турнира в Риме

Ранее Марта не играла с данной оппоненткой

  • 09.05.2021 18:53
  • 238 просмотров
  • 3 комментария
Это россиянка. Известна первая соперница Костюк в основе турнира в Риме
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Вторая ракетка России Екатерина Александрова станет первой соперницей украинки Марты Костюк в основной сетке грунтового турнира WTA 1000 в Риме.
 
Отметим, что ранее украинка уже преодолела сито квалификации, на данных соревнованиях в столице Италии она играет впервые.
 
Ранее Костюк и Александрова между собой не играли. На данный момент Марта выиграла 10 из 21 матча против теннисисток из России. Победная серия насчитывает три встречи.

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Источник — Twitter

(1 голос)

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Комментарии
    sv_2000
    online
      sv_2000, 09.05.2021 19:02
    -1
    introvert, 09.05.2021 19:01
    Пожалуй, из всех возможных вариантов этот самый лайтовый - в плане перспектив продвижения по сетке. Но Марта все равно остается андердогом.
    Согласен, Марта андердог... Но с неплохими шансами
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 09.05.2021 19:02
    +1
    Жребий норм.... Александрова играть умеет хорошо, но нестабильна и психована похлеще Марты. В силу своей тонкой душевной организации она может рассыпаться в любой момент, правда, как и Марта тоже. При этом в целом Марта и мощнее и играет разнообразнее. В общем, с большим оптимизмом смотрю на их встречу.
    Дальше лучше бы не смотреть.... Но не могу удержаться заглянуть и подальше)))
    Если пройдет Александрову (задача, повторюсь, реальная, хоть и сложная) Марта выходит на Брэйди - Шуай. Обе, пока не прославились на грунте, мягко говоря.
    Далее, если по рейтингу, то страшная и ужасная Осака.... Вот только я совсем не удивлюсь, если в третьем круге ее не окажется)) Пегула-Касаткина вполне ее могут огорчить во втором. При этом специалистом по грунту кажется только Касаткина, которая пока любимый клиент Марты. Вообще, как по мне идеальным раскладом был бы выход Марты в третьем круге на Осаку.... Хорошо бы сыграть с такой статусной соперницей на ее нелюбимом покрытии...
    В общем, шансы Марты аж до четвертьфинала мне видятся совсем не иллюзорными. Хотя, конечно, все мои радужные расклады могут разбиться о суровую действительность сразу в первом круге))))
    Ссылка
    introvert
    online
      introvert, 09.05.2021 19:01
    0
    Пожалуй, из всех возможных вариантов этот самый лайтовый - в плане перспектив продвижения по сетке. Но Марта все равно остается андердогом.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 09.05.2021 19:02
    +1
    Жребий норм.... Александрова играть умеет хорошо, но нестабильна и психована похлеще Марты. В силу своей тонкой душевной организации она может рассыпаться в любой момент, правда, как и Марта тоже. При этом в целом Марта и мощнее и играет разнообразнее. В общем, с большим оптимизмом смотрю на их встречу.
    Дальше лучше бы не смотреть.... Но не могу удержаться заглянуть и подальше)))
    Если пройдет Александрову (задача, повторюсь, реальная, хоть и сложная) Марта выходит на Брэйди - Шуай. Обе, пока не прославились на грунте, мягко говоря.
    Далее, если по рейтингу, то страшная и ужасная Осака.... Вот только я совсем не удивлюсь, если в третьем круге ее не окажется)) Пегула-Касаткина вполне ее могут огорчить во втором. При этом специалистом по грунту кажется только Касаткина, которая пока любимый клиент Марты. Вообще, как по мне идеальным раскладом был бы выход Марты в третьем круге на Осаку.... Хорошо бы сыграть с такой статусной соперницей на ее нелюбимом покрытии...
    В общем, шансы Марты аж до четвертьфинала мне видятся совсем не иллюзорными. Хотя, конечно, все мои радужные расклады могут разбиться о суровую действительность сразу в первом круге))))
    Ссылка
    introvert
    online
      introvert, 09.05.2021 19:01
    0
    Пожалуй, из всех возможных вариантов этот самый лайтовый - в плане перспектив продвижения по сетке. Но Марта все равно остается андердогом.
    Ссылка
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