35-й тур
Реал Мадрид
2 : 2
Севилья
09.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Неиспользованный шанс. Реал вырвал ничью у Севильи в компенсированное время

Мадридский клуб не сумел стать лидером Ла Лиги

  • 09.05.2021 23:54
  • 1030 просмотров
  • 7 комментариев
Неиспользованный шанс. Реал вырвал ничью у Севильи в компенсированное время
© Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте позже.

Чемпионат Испании. 35 тур.

«Реал» – «Севилья» – 2:2

Асенсио (67), Диего Карлос (94, автогол) – Фернандо (22), Ракитич (78, пенальти)

Каземиро (21) – Сусо (56), Гудель (85)

«Реал»: Куртуа, Марсело (Гутьеррес, 66), Начо, Милитао, Одриосола, Вальверде, Кроос, Каземиро, Модрич (Асенсио, 66), Винисиус (Азар, 79), Бензема.

«Севилья»: Бону, Навас, Диего Карлос, Кунде, Жордан (Родригес, 82), Фернандо (Торрес, 88), Ракитич, Алехандро Гомес (Эн-Несири, 56), Окампос (де Йонг, 88), Сусо (Гудель, 82), Акунья.

Арбитр: Хуан Мунуэра

Стадион «Альфредо ди Стефано» (Мадрид, Испания)

РЕАЛ - СЕВИЛЬЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Pavel Yakimovich
    online
      Pavel Yakimovich, 10.05.2021 00:31
    0
    avk2307, 10.05.2021 00:28
    А чего сейчас спорт юа Барселону на второе место ставит при равенстве очков?
    ну потому что это спирт.юа, эксперды
    https://www.laliga точка ком/en-GB/laliga-santander/classification
    вот официальный сайт ла лиги, реал выше барселоны
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 10.05.2021 00:28
    0
    Pavel Yakimovich, 10.05.2021 00:24
    та не, реал вполне может потерять очки в 37 туре на выезде к баскам, в 36 туре должны побеждать, а значит 1 место барсе не светит, личные встречи в пользу реала
    А чего сейчас спорт юа Барселону на второе место ставит при равенстве очков?
    Ссылка
    Pavel Yakimovich
    online
      Pavel Yakimovich, 10.05.2021 00:24
    0
    avk2307, 10.05.2021 00:18
    В 36 туре мне кажется Барселона выйдет на 1 место
    та не, реал вполне может потерять очки в 37 туре на выезде к баскам, в 36 туре должны побеждать, а значит 1 место барсе не светит, личные встречи в пользу реала
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 10.05.2021 00:18
    0
    Pavel Yakimovich, 10.05.2021 00:02
    ну, единственная точка у матрасников - это 36 тур к сожалению... если там очки не потеряют, то будет у зидана сезон антирекордов, и первый раз из лч вылетел, и впервые реал дважды победив в классико - не возьмет ла лигу
    В 36 туре мне кажется Барселона выйдет на 1 место
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 10.05.2021 00:10
    +3
    Хорошо, да не очень. Повезло отскочить Реалу, но он ещё в борьбе.
    А вот ПСЖ ж па .
    Лиллю надо набрать 3 очка в двух играх, чтобы стать чемпионом.
    Лилль имеет преимущество по личным, и в следующем туре с Сент-Этьеном оформит чемпионство!
    Ссылка
    Pavel Yakimovich
    online
      Pavel Yakimovich, 10.05.2021 00:02
    +1
    ну, единственная точка у матрасников - это 36 тур к сожалению... если там очки не потеряют, то будет у зидана сезон антирекордов, и первый раз из лч вылетел, и впервые реал дважды победив в классико - не возьмет ла лигу
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 09.05.2021 23:59
    +1
    Барселона в таком матче вообще проиграла Гранаде. Два тура до конца и кто потеряет больше, тот и проиграет.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 10.05.2021 00:10
    +3
    Хорошо, да не очень. Повезло отскочить Реалу, но он ещё в борьбе.
    А вот ПСЖ ж па .
    Лиллю надо набрать 3 очка в двух играх, чтобы стать чемпионом.
    Лилль имеет преимущество по личным, и в следующем туре с Сент-Этьеном оформит чемпионство!
    Ссылка
    Pavel Yakimovich
    online
      Pavel Yakimovich, 10.05.2021 00:02
    +1
    ну, единственная точка у матрасников - это 36 тур к сожалению... если там очки не потеряют, то будет у зидана сезон антирекордов, и первый раз из лч вылетел, и впервые реал дважды победив в классико - не возьмет ла лигу
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 09.05.2021 23:59
    +1
    Барселона в таком матче вообще проиграла Гранаде. Два тура до конца и кто потеряет больше, тот и проиграет.
    Ссылка
    Pavel Yakimovich
    online
      Pavel Yakimovich, 10.05.2021 00:31
    0
    avk2307, 10.05.2021 00:28
    А чего сейчас спорт юа Барселону на второе место ставит при равенстве очков?
    ну потому что это спирт.юа, эксперды
    https://www.laliga точка ком/en-GB/laliga-santander/classification
    вот официальный сайт ла лиги, реал выше барселоны
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 10.05.2021 00:28
    0
    Pavel Yakimovich, 10.05.2021 00:24
    та не, реал вполне может потерять очки в 37 туре на выезде к баскам, в 36 туре должны побеждать, а значит 1 место барсе не светит, личные встречи в пользу реала
    А чего сейчас спорт юа Барселону на второе место ставит при равенстве очков?
    Ссылка
    Pavel Yakimovich
    online
      Pavel Yakimovich, 10.05.2021 00:24
    0
    avk2307, 10.05.2021 00:18
    В 36 туре мне кажется Барселона выйдет на 1 место
    та не, реал вполне может потерять очки в 37 туре на выезде к баскам, в 36 туре должны побеждать, а значит 1 место барсе не светит, личные встречи в пользу реала
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 10.05.2021 00:18
    0
    Pavel Yakimovich, 10.05.2021 00:02
    ну, единственная точка у матрасников - это 36 тур к сожалению... если там очки не потеряют, то будет у зидана сезон антирекордов, и первый раз из лч вылетел, и впервые реал дважды победив в классико - не возьмет ла лигу
    В 36 туре мне кажется Барселона выйдет на 1 место
    Ссылка
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