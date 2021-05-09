Неиспользованный шанс. Реал вырвал ничью у Севильи в компенсированное время

Отчет о матче ожидайте позже.
Чемпионат Испании. 35 тур.
«Реал» – «Севилья» – 2:2
Асенсио (67), Диего Карлос (94, автогол) – Фернандо (22), Ракитич (78, пенальти)
Каземиро (21) – Сусо (56), Гудель (85)
«Реал»: Куртуа, Марсело (Гутьеррес, 66), Начо, Милитао, Одриосола, Вальверде, Кроос, Каземиро, Модрич (Асенсио, 66), Винисиус (Азар, 79), Бензема.
«Севилья»: Бону, Навас, Диего Карлос, Кунде, Жордан (Родригес, 82), Фернандо (Торрес, 88), Ракитич, Алехандро Гомес (Эн-Несири, 56), Окампос (де Йонг, 88), Сусо (Гудель, 82), Акунья.
Арбитр: Хуан Мунуэра
Стадион «Альфредо ди Стефано» (Мадрид, Испания)
Александр Снитко, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
https://www.laliga точка ком/en-GB/laliga-santander/classification
вот официальный сайт ла лиги, реал выше барселоны
А вот ПСЖ ж па .
Лиллю надо набрать 3 очка в двух играх, чтобы стать чемпионом.
Лилль имеет преимущество по личным, и в следующем туре с Сент-Этьеном оформит чемпионство!
А вот ПСЖ ж па .
Лиллю надо набрать 3 очка в двух играх, чтобы стать чемпионом.
Лилль имеет преимущество по личным, и в следующем туре с Сент-Этьеном оформит чемпионство!
https://www.laliga точка ком/en-GB/laliga-santander/classification
вот официальный сайт ла лиги, реал выше барселоны
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.