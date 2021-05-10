В матче 35-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» сыграл вничью с «Севильей» со счетом 2:2.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Тони Крооc (Реал Мадрид).
|78'
|ГОЛ ! С пенальти забил Иван Ракитич (Севилья).
|67'
|ГОЛ ! Мяч забил Марко Асенсио (Реал Мадрид).
|22'
|ГОЛ ! Мяч забил Фернандо Регес (Севилья).
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Источник — Sport.ua
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