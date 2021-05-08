35-й тур
Реал Мадрид
0 : 0
Севилья
09.05.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Реал – Севилья. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 35 тура чемпионата Испании

  • 08.05.2021 21:46
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Реал – Севилья. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 9 мая, состоится поединок 35 тура чемпионата Испании, в котором мадридский «Реал» будет принимать «Севилью». Матч пройдет в Мадриде на стадионе «Альфредо ди Стефано»  и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Борьба за чемпионство в Испании выглядит весьма интригующей. В субботу сыграли вничью «Барселона» и «Атлетико», а это значит, что победа позволит «Реалу» настигнуть «матрасников». При этом «галактикос» возглавят турнирную таблицу, поскольку имеют преимущество над командой Диего Симеоне по личным встречам. Но и «Севилья», бесспорно, попытается остаться в чемпионской гонке. В первом круге «Реал» с минимальным счетом обыграл севильцев. Судьбу той встречи решил автогол Буну в начале второго тайма.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» – «Севилья».

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Александр Снитко, Sport.ua

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