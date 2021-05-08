В воскресенье, 9 мая, состоится поединок 35 тура чемпионата Испании, в котором мадридский «Реал» будет принимать «Севилью». Матч пройдет в Мадриде на стадионе «Альфредо ди Стефано» и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Борьба за чемпионство в Испании выглядит весьма интригующей. В субботу сыграли вничью «Барселона» и «Атлетико», а это значит, что победа позволит «Реалу» настигнуть «матрасников». При этом «галактикос» возглавят турнирную таблицу, поскольку имеют преимущество над командой Диего Симеоне по личным встречам. Но и «Севилья», бесспорно, попытается остаться в чемпионской гонке. В первом круге «Реал» с минимальным счетом обыграл севильцев. Судьбу той встречи решил автогол Буну в начале второго тайма.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» – «Севилья».