В воскресенье, 9 мая, в Мадриде на поле стадиона Альфредо Ди Стефано состоится матч 35 тура чемпионата Испании, в котором «Реал» примет «Севилью».

«Реал» Мадрид

Команда Зинедина Зидана в турнирной таблице Примеры занимает второе место. В 34 поединках она набрала 74 очка, добившись 22 побед, 8 раз сыграв вничью и проиграв четырежды. В настоящий момент «сливочные» идут на серии из 14 матчей без поражений (10 побед, 4 ничьих). В последних раз в чемпионате они проигрывали 30 января, когда дома уступили «Леванте» (1:2).

По показателям на своем поле «Реал» нынче в испанском чемпионате также второй, как и в текущей генеральной классификации. На стадионе Альфредо Ди Стефано он провел 17 встреч, в которых с 12 победами, 2 ничьими и тремя поражениями набрал 38 пунктов. В пяти последних домашних встречах «сливочные» имеют четыре победы и одну ничью (24 апреля, «Бетис» - 0:0).

Не беря в расчет достижения «Реала» в национальном чемпионате, стоит вспомнить, что в последнем на сегодня матче команда проиграла. 5 мая в Лондоне мадридцы в ответном полуфинале Лиги чемпионов встречались с «Челси», и оказались на щите – 0:2. До этого «галактикос» во всех турнирах не проигрывали на протяжении 18 встреч (с уже упомянутого поражения от «Леванте»).

«Севилья»

Подопечные Хулена Лопетеги в настоящий момент замыкают топ-4 таблицы чемпионата Испании. В активе у них 70 очков по результатам 34 матчей (22 победы, 4 ничьи, 8 поражений). В крайнем поединке «Севилья» на своем поле уступила 0:1 «Атлетику», а до этой неудачи имела серию из восьми матчей без поражений (7 побед, 1 ничья). При этом в пяти последних поединках команда исключительно побеждала («Атлетико» - 1:0 дома, «Сельта» - 4:3 в гостях, «Реал Сосьедад» - 2:1 в гостях, «Леванте» - 1:0 в гостях, «Гранада» - 2:1 дома).

По достижениям на выезде «Севилья» занимает в Примере-2020/2021 четвертую позицию. Проведя вне дома 17 поединков, она набрала 33 очка (10 побед, 3 ничьи, 4 поражения). В настоящий момент у парней Лопетеги имеется актуальная гостевая серия из трех победных матчей («Сельта» - 4:3, «Реал Сосьедад» - 2:1, «Леванте» - 1:0).

Не лишним будет заметить, что нервионцы подходят к матчу без кадровых проблем. Это нельзя сказать о «Реале», у которого в лазарете находятся Лукас, Карвахаль и Варан.

История встреч

Соперники провели между собой в чемпионате Испании 63 поединка. На счету у «Реала» 42 победы, «Севилья» выиграла 16 поединков. В пяти матчах команды разошлись миром.

В матче первого круга текущего сезона в Примере, который состоялся 5 декабря в Севилье, со счетом 1:0 победили мадридцы.

Ориентировочные составы:

«Реал»: Куртуа, Вальверде, Милитао, Фернандес, Менди, Модрич, Каземиро, Кроос, Асенсио, Азар, Бензема.

«Севилья»: Боно, Навас, Кунде, Диего Карлос, Акуна, Фернандо, Ракитич, Сусо, Гомес, Окампос, Эн-Несири.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в этом матче победят хозяева, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.94 по линии Parimatch.

9 мая, воскресенье