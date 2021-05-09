26-й тур
Минай
1 : 2
Ворскла
09.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Ворскла добыла волевую победу над Минаем, а с ней и путевку в еврокубки

Закарпатская команда не сумела хлопнуть дверью перед вылетом из УПЛ

  • 09.05.2021 15:56
  • 1995 просмотров
  • 15 комментариев
Ворскла добыла волевую победу над Минаем, а с ней и путевку в еврокубки
© ФК Ворскла

Завершающий поединок сезона на ужгородском «Авангарде» имел разное значение для участников. «Минай» лишился каких-либо шансов на продление прописки в элите украинского футбола. А «Ворскла» могла заработать путевку в еврокубки. Но при этом не всё зависело от полтавчан: им нужна была победа, а в придачу – «нужный» результат в параллельной игре «Мариуполь» - «Десна».

Забегая наперед, скажем – в Мариуполе всё сложилось в пользу полтавчан. Но игра в безоблачном Ужгороде началась громом с ясного неба! Одна из первых атак хозяев завершилась угловым. А после фланговой подачи мяч попал в руку Кулачу. Арбитр сразу же указал на «точку», затем долго советовался с видеоассистентом, но решения своего не отменил. Хахлёв уверенно реализовал одиннадцатиметровый: пробил в правый от себя угол. Вратарь угадал направление удара, но дотянуться до мяча не смог – 1:0! Как оказалось, это был первый и последний удар в створ ворот Ризныка в матче…

Гости восстановили статус-кво уже через несколько минут. Отметим классный заброс Чеснакова, которым воспользовался Степанюк. Он ворвался в штрафную, стянул на себя защитников и откатил мяч назад. А набежавший Кане в касание пробил точно в дальний угол – 1:1!

Полтавчане постепенно захватили инициативу и под занавес тайма получили шанс выйти вперед. Следует сказать, что арбитр встречи, Виталий Романов, был последователен в своей трактовке правил. Багайоко неудачно выбил мяч из штрафной, Тилль вышел на ударную позицию и пробил под ближнюю штангу. Мяч по пути задел руку Матича и улетел на угловой. Рефери снова посоветовался с видеоассистентом – и снова назначил пенальти. Кулач «реабилитировался», разведя мяч и голкипера по противоположным углам ворот – 1:2.

Такой счет вполне устраивал «Ворсклу», и после перерыва полтавчане принялись «сушить» игру. Тем более, что из Мариуполя приходили только хорошие вести: 2:1, удаление у «Десны», 3:1, 4:1… Правда, был один момент, который заставил схватиться за сердце болельщиков «Ворсклы». Ахмедзаде ворвался в штрафную слева и прострелил (неточно!), после чего столкнулся с голкипером и упал. Романов третий раз в матче указал на точку! Но, посмотрев повтор, наградил форварда «Миная» желтой карточкой за симуляцию.

А гостям вполне удался план на вторую половину игры. «Минай» перешел на игру в два форварда, но даже и при такой схеме не сумел создать ничего опасного у ворот Ризныка. Угочукву захромал и ушел с поля, оставив команду вдесятером (все замены уже были сделаны). А Милевский запомнился только «горчичником» за разговоры, полученным уже в компенсированное время.

1:2, и «Ворскла», набрав 41 очко, завершила сезон на пятой строчке турнирной таблицы. А значит, получила право представлять Украину в новосозданной Лиге конференций УЕФА. «Минай» с 18 баллами финишировал последним и покидает УПЛ.

Украинская Премьер-лига. 35 тур.

«Минай» – «Ворскла» - 1:2

 Хахлёв (7, с пенальти) - Кане (14), Кулач (41, с пенальти).

 Малепе (11), Багайоко (19), Хахлёв (36), Матич (40), Ахмедзаде (60), Милевский (90+1) - Чеснаков (69), Скляр (74).

«Минай»: Попович, Пыняшко (Бойко, 70), Сакив, Багайоко (Чушенко, 46), Ткачук, Ахмедзаде (Угочукву, 70), Лопырёнок, Хахлёв (Милевский, 75), Кныш (Снижко, 81), Малепе, Матич.

«Ворскла»: Ризнык, Яворский, Чеснаков, Сапай, Кане, Ребенок (Кравчук, 34), Пуцлин, Тилль, Скляр, Степанюк, Кулач (Кожевников, 79).

Стадион: «Авангард» (Ужгород).

Арбитр: Виталий Романов (Днепр).

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Клим Лавренюк, Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 09.05.2021 17:01
    0
    Вова Писаренко, 09.05.2021 16:57
    Она легко могла оказаться там...все разговор закрыт
    Как она могла оказаться там? В твоих фантазиях?
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 09.05.2021 17:00
    0
    Вова Писаренко, 09.05.2021 16:35
    Если не ошибаюсь Колочу на выезде...и почему не добавил бахнуть бронзового участника без шансов в Полтаве?
    Потратить все силы на Зарю, чтобы всрать против Колоса и ДК, так себе оправдание. В целом Ворскла вообще не показала ничего за чемпионат интересного, кроме 4-2 против Зари (И то, если бы не было Кубка, какой была бы игра?)
    Ссылка
    Вова Писаренко
    online
      Вова Писаренко, 09.05.2021 16:57
    0
    090545, 09.05.2021 16:47
    А к какому бую Зарю прицепить, если я пишу про 4-7 команды УПЛ?
    Она легко могла оказаться там...все разговор закрыт
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 09.05.2021 16:47
    0
    Вова Писаренко, 09.05.2021 16:35
    Если не ошибаюсь Колочу на выезде...и почему не добавил бахнуть бронзового участника без шансов в Полтаве?
    А к какому бую Зарю прицепить, если я пишу про 4-7 команды УПЛ?
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 09.05.2021 16:46
    0
    Вова Писаренко, 09.05.2021 16:35
    Если не ошибаюсь Колочу на выезде...и почему не добавил бахнуть бронзового участника без шансов в Полтаве?
    Это "стабильность", которая "признак класса" Шо у Колоса, шо у Десны, шо у Зари с Ворсклой Изредка отталкиваются от дна и всплывают Очень разочаровала Ворскла по весне, особенно игровой дисциплиной и настроем, что странно. Для команд Максимова это не характерно. Не зря ходят, видимо, слухи о том, что черненькие ребята мутят и хотят больше бабок.
    Ссылка
    Вова Писаренко
    online
      Вова Писаренко, 09.05.2021 16:36
    0
    BekXan, 09.05.2021 16:30
    Воно так і є .Я мав на увазі що Десна що Ворскла що навіть Колос це одне і теж.Один рівень.
    Как и Зоря....нету реальной 3 силы(((
    Ссылка
    Вова Писаренко
    online
      Вова Писаренко, 09.05.2021 16:35
    0
    090545, 09.05.2021 16:25
    Это не шара, а 3,14 в нашей группе 4-7.
    Продуть 1:5 Динамо и 0:2 Колосу дома!!!
    Но играть на УЕФА
    Если не ошибаюсь Колочу на выезде...и почему не добавил бахнуть бронзового участника без шансов в Полтаве?
    Ссылка
    Серж. Петренко
      Серж. Петренко, 09.05.2021 16:30
    +2
    За вітання всім дякую, хто з дитинства за Ворсклу - теж вітаю
    А чому про Кулача забули? Начебто ж він тепер уже точно кращий бомбардир чемпіонату в цьому сезоні? І з цим теж треба привітати!
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 09.05.2021 16:30
    +4
    Istm, 09.05.2021 16:09
    можливо я помиляюсь, але буде помилкою вважати, що в цьому турнірі буде легко.
    Адже тут не додались команди нижчого рівня, а просто УЕФА намагається підвищити престижність ЛЄ і тому частину ЛЄ випхала у цю лігу, щоб "не заважали".
    Воно так і є .Я мав на увазі що Десна що Ворскла що навіть Колос це одне і теж.Один рівень.
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 09.05.2021 16:25
    +1
    SanyaPOL, 09.05.2021 16:01
    Шара конечно, но Ворсклу с победой!
    Это не шара, а 3,14 в нашей группе 4-7.
    Продуть 1:5 Динамо и 0:2 Колосу дома!!!
    Но играть на УЕФА
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 09.05.2021 16:24
    -2
    Можно усилиться за счёт игроков Десны
    Ссылка
    Istm
      Istm, 09.05.2021 16:09
    +3
    BekXan, 09.05.2021 16:06
    С победой .Но в данном кубке что Десна что Ворскла одинаковы были бы.
    можливо я помиляюсь, але буде помилкою вважати, що в цьому турнірі буде легко.
    Адже тут не додались команди нижчого рівня, а просто УЕФА намагається підвищити престижність ЛЄ і тому частину ЛЄ випхала у цю лігу, щоб "не заважали".
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 09.05.2021 16:06
    +11
    С победой .Но в данном кубке что Десна что Ворскла одинаковы были бы.
    Ссылка
    Вова Писаренко
    online
      Вова Писаренко, 09.05.2021 16:02
    +15
    Полтовчане с Европой....поздравляю!!!!Всех с днём победы!!!
    Ссылка
    SanyaPOL
      SanyaPOL, 09.05.2021 16:01
    +7
    Шара конечно, но Ворсклу с победой!
    Ссылка
    Вова Писаренко
    online
      Вова Писаренко, 09.05.2021 16:02
    +15
    Полтовчане с Европой....поздравляю!!!!Всех с днём победы!!!
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 09.05.2021 16:06
    +11
    С победой .Но в данном кубке что Десна что Ворскла одинаковы были бы.
    Ссылка
    SanyaPOL
    online
      SanyaPOL, 09.05.2021 16:01
    +7
    Шара конечно, но Ворсклу с победой!
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 09.05.2021 16:30
    +4
    Istm, 09.05.2021 16:09
    можливо я помиляюсь, але буде помилкою вважати, що в цьому турнірі буде легко.
    Адже тут не додались команди нижчого рівня, а просто УЕФА намагається підвищити престижність ЛЄ і тому частину ЛЄ випхала у цю лігу, щоб "не заважали".
    Воно так і є .Я мав на увазі що Десна що Ворскла що навіть Колос це одне і теж.Один рівень.
    Ссылка
    Istm
      Istm, 09.05.2021 16:09
    +3
    BekXan, 09.05.2021 16:06
    С победой .Но в данном кубке что Десна что Ворскла одинаковы были бы.
    можливо я помиляюсь, але буде помилкою вважати, що в цьому турнірі буде легко.
    Адже тут не додались команди нижчого рівня, а просто УЕФА намагається підвищити престижність ЛЄ і тому частину ЛЄ випхала у цю лігу, щоб "не заважали".
    Ссылка
    Серж. Петренко
    online
      Серж. Петренко, 09.05.2021 16:30
    +2
    За вітання всім дякую, хто з дитинства за Ворсклу - теж вітаю
    А чому про Кулача забули? Начебто ж він тепер уже точно кращий бомбардир чемпіонату в цьому сезоні? І з цим теж треба привітати!
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 09.05.2021 16:25
    +1
    SanyaPOL, 09.05.2021 16:01
    Шара конечно, но Ворсклу с победой!
    Это не шара, а 3,14 в нашей группе 4-7.
    Продуть 1:5 Динамо и 0:2 Колосу дома!!!
    Но играть на УЕФА
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 09.05.2021 17:01
    0
    Вова Писаренко, 09.05.2021 16:57
    Она легко могла оказаться там...все разговор закрыт
    Как она могла оказаться там? В твоих фантазиях?
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 09.05.2021 17:00
    0
    Вова Писаренко, 09.05.2021 16:35
    Если не ошибаюсь Колочу на выезде...и почему не добавил бахнуть бронзового участника без шансов в Полтаве?
    Потратить все силы на Зарю, чтобы всрать против Колоса и ДК, так себе оправдание. В целом Ворскла вообще не показала ничего за чемпионат интересного, кроме 4-2 против Зари (И то, если бы не было Кубка, какой была бы игра?)
    Ссылка
    Вова Писаренко
    online
      Вова Писаренко, 09.05.2021 16:57
    0
    090545, 09.05.2021 16:47
    А к какому бую Зарю прицепить, если я пишу про 4-7 команды УПЛ?
    Она легко могла оказаться там...все разговор закрыт
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 09.05.2021 16:47
    0
    Вова Писаренко, 09.05.2021 16:35
    Если не ошибаюсь Колочу на выезде...и почему не добавил бахнуть бронзового участника без шансов в Полтаве?
    А к какому бую Зарю прицепить, если я пишу про 4-7 команды УПЛ?
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 09.05.2021 16:46
    0
    Вова Писаренко, 09.05.2021 16:35
    Если не ошибаюсь Колочу на выезде...и почему не добавил бахнуть бронзового участника без шансов в Полтаве?
    Это "стабильность", которая "признак класса" Шо у Колоса, шо у Десны, шо у Зари с Ворсклой Изредка отталкиваются от дна и всплывают Очень разочаровала Ворскла по весне, особенно игровой дисциплиной и настроем, что странно. Для команд Максимова это не характерно. Не зря ходят, видимо, слухи о том, что черненькие ребята мутят и хотят больше бабок.
    Ссылка
    Вова Писаренко
    online
      Вова Писаренко, 09.05.2021 16:36
    0
    BekXan, 09.05.2021 16:30
    Воно так і є .Я мав на увазі що Десна що Ворскла що навіть Колос це одне і теж.Один рівень.
    Как и Зоря....нету реальной 3 силы(((
    Ссылка
    Вова Писаренко
    online
      Вова Писаренко, 09.05.2021 16:35
    0
    090545, 09.05.2021 16:25
    Это не шара, а 3,14 в нашей группе 4-7.
    Продуть 1:5 Динамо и 0:2 Колосу дома!!!
    Но играть на УЕФА
    Если не ошибаюсь Колочу на выезде...и почему не добавил бахнуть бронзового участника без шансов в Полтаве?
    Ссылка
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