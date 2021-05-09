Ворскла добыла волевую победу над Минаем, а с ней и путевку в еврокубки

Завершающий поединок сезона на ужгородском «Авангарде» имел разное значение для участников. «Минай» лишился каких-либо шансов на продление прописки в элите украинского футбола. А «Ворскла» могла заработать путевку в еврокубки. Но при этом не всё зависело от полтавчан: им нужна была победа, а в придачу – «нужный» результат в параллельной игре «Мариуполь» - «Десна».

Забегая наперед, скажем – в Мариуполе всё сложилось в пользу полтавчан. Но игра в безоблачном Ужгороде началась громом с ясного неба! Одна из первых атак хозяев завершилась угловым. А после фланговой подачи мяч попал в руку Кулачу. Арбитр сразу же указал на «точку», затем долго советовался с видеоассистентом, но решения своего не отменил. Хахлёв уверенно реализовал одиннадцатиметровый: пробил в правый от себя угол. Вратарь угадал направление удара, но дотянуться до мяча не смог – 1:0! Как оказалось, это был первый и последний удар в створ ворот Ризныка в матче…

Гости восстановили статус-кво уже через несколько минут. Отметим классный заброс Чеснакова, которым воспользовался Степанюк. Он ворвался в штрафную, стянул на себя защитников и откатил мяч назад. А набежавший Кане в касание пробил точно в дальний угол – 1:1!

Полтавчане постепенно захватили инициативу и под занавес тайма получили шанс выйти вперед. Следует сказать, что арбитр встречи, Виталий Романов, был последователен в своей трактовке правил. Багайоко неудачно выбил мяч из штрафной, Тилль вышел на ударную позицию и пробил под ближнюю штангу. Мяч по пути задел руку Матича и улетел на угловой. Рефери снова посоветовался с видеоассистентом – и снова назначил пенальти. Кулач «реабилитировался», разведя мяч и голкипера по противоположным углам ворот – 1:2.

Такой счет вполне устраивал «Ворсклу», и после перерыва полтавчане принялись «сушить» игру. Тем более, что из Мариуполя приходили только хорошие вести: 2:1, удаление у «Десны», 3:1, 4:1… Правда, был один момент, который заставил схватиться за сердце болельщиков «Ворсклы». Ахмедзаде ворвался в штрафную слева и прострелил (неточно!), после чего столкнулся с голкипером и упал. Романов третий раз в матче указал на точку! Но, посмотрев повтор, наградил форварда «Миная» желтой карточкой за симуляцию.

А гостям вполне удался план на вторую половину игры. «Минай» перешел на игру в два форварда, но даже и при такой схеме не сумел создать ничего опасного у ворот Ризныка. Угочукву захромал и ушел с поля, оставив команду вдесятером (все замены уже были сделаны). А Милевский запомнился только «горчичником» за разговоры, полученным уже в компенсированное время.

1:2, и «Ворскла», набрав 41 очко, завершила сезон на пятой строчке турнирной таблицы. А значит, получила право представлять Украину в новосозданной Лиге конференций УЕФА. «Минай» с 18 баллами финишировал последним и покидает УПЛ.



Украинская Премьер-лига. 35 тур.

«Минай» – «Ворскла» - 1:2



Хахлёв (7, с пенальти) - Кане (14), Кулач (41, с пенальти).

Малепе (11), Багайоко (19), Хахлёв (36), Матич (40), Ахмедзаде (60), Милевский (90+1) - Чеснаков (69), Скляр (74).

«Минай»: Попович, Пыняшко (Бойко, 70), Сакив, Багайоко (Чушенко, 46), Ткачук, Ахмедзаде (Угочукву, 70), Лопырёнок, Хахлёв (Милевский, 75), Кныш (Снижко, 81), Малепе, Матич.



«Ворскла»: Ризнык, Яворский, Чеснаков, Сапай, Кане, Ребенок (Кравчук, 34), Пуцлин, Тилль, Скляр, Степанюк, Кулач (Кожевников, 79).



Стадион: «Авангард» (Ужгород).

Арбитр: Виталий Романов (Днепр).



ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА