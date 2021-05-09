В воскресенье, 9 мая, состоялась встреча 26 тура чемпионата Украины, в которой «Минай» проиграл полтавской «Ворскле», которая заняла пятое место и сыграет в еврокубках.
«Минай» – «Ворскла» - 1:2
Хахлёв (7, с пенальти) - Кане (14), Кулач (41, с пенальти).
Обзор мачта
Гол Хахлева
Гол Кане
Гол Кулача
Лучшие моменты первого тайма
Лучшие моменты второго тайма
События матча
|41'
|ГОЛ ! С пенальти забил Владислав Кулач (Ворскла).
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Ибрахим Кане (Ворскла).
|7'
|ГОЛ ! С пенальти забил Алексей Хахлев (Минай).
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Источник — Sport.ua
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