26-й тур
Минай
1 : 2
Ворскла
09.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Минай – Ворскла – 1:2. Привет, еврокубки. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матч 26-го тура УПЛ

  • 09.05.2021 16:45
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Минай – Ворскла – 1:2. Привет, еврокубки. Видео голов и обзор матча
© ФК Ворскла

В воскресенье, 9 мая, состоялась встреча 26 тура чемпионата Украины, в которой «Минай» проиграл полтавской «Ворскле», которая заняла пятое место и сыграет в еврокубках.

«Минай» – «Ворскла» - 1:2

 Хахлёв (7, с пенальти) - Кане (14), Кулач (41, с пенальти).

Обзор мачта

Гол Хахлева

Гол Кане

Гол Кулача

Лучшие моменты первого тайма

Лучшие моменты второго тайма

События матча
41' ГОЛ ! С пенальти забил Владислав Кулач (Ворскла).
14' ГОЛ ! Мяч забил Ибрахим Кане (Ворскла).
7' ГОЛ ! С пенальти забил Алексей Хахлев (Минай).
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Источник — Sport.ua

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