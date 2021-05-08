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Ворскла
09.05.2021 14:00

Минай - Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Последняя гастроль против еврокубковой надежды

  • 08.05.2021 07:52
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Минай - Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Ворскла

В воскресенье, 9 мая, состоится матч заключительного 26 тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют закарпатский «Минай» и полтавская «Ворскла». Матч состоится в Ужгороде на стадионе «Авангард», начало в 14:00.

Тема «Миная» - самая популярная в украинском футбольном информационном пространстве последних дней. Все помнят, как закарпатский клуб уговорами и силой едва заставили сыграть с «Шахтером». Информация о тех событиях появляется каждый день, но окончательной ясности, что тогда произошло, до сих пор нет. Фигурируют версии о потенциальном «сливе» игры через ставки, нежелание футболистов выходить на игру из-за задолженности ... Наверное, все станет известно, но чуть позже, когда пройдет время и действующие лица этого спектакля (я бы сказал, цирка), начнут более свободно высказываться.

По игре стало точно ясно только одно - «Минай» потерял даже теоретические шансы остаться в Премьер-лиге и следующий сезон начнет в Первой. Если, конечно, начнет - ходят слухи об огромных проблемах закарпатского клуба, в том числе и у его президента, поэтому существует вероятность, что в воскресенье мы увидим последнюю игру «Миная», ведь речь идет даже о расформировании команды. Поэтому у Артема Милевского завтра будет, пожалуй, последний шанс забить свой первый гол в Премьер-лиге в составе «Миная». Есть чуйка, что это все-таки произойдет.

У «Ворсклы» все наоборот - мотивация зашкаливает. Полтавский клуб ведет отчаянную борьбу за еврокубки с «Десной», но находится в худшем ситуации, чем соперник. В предыдущих туре полтавчане играли лобовую встречу с черниговцамы и победитель не был обнаружен - 1:1. Такой результат явно в пользу «Десны» - подопечным Максимова, чтоб попасть в еврокубки, нужно обыграть в воскресенье «Минай» (что, пожалуй, не станет проблемой), и надеяться на осечку «Десны» с «Мариуполем». А здесь, как говорится, уже будут определенные нюансы.

Не сможет помочь «Ворскле» Якубу, который был удален с поля как раз в игре с «Десной». Все остальные футболисты готовы будут помочь своим командам. Игра будет обслуживать бригада арбитров во главе с Виталием Романовым (Днепр), арбитр VAR - Денис Шурман.

Ориентировочные составы:

«Минай»: Попович, Матич, Сакив, Лопиренок, Маембе, Малепе, Хахлев, Бойко, Бакайоко, Одуеньи, Милевский.

«Ворскла»: Ризнык, Яворский, Чеснаков, Альюн, Сапай, Кане, Пуцлин, Тилль, Скляр, Степанюк, Кулач.

Сделать ставку
Сделать ставку

9 мая, воскресенье 

«Минай» — «Ворскла»
Ужгород. Стадион «Авангард». 14:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 3»
МИНАЙ - ВОРСКЛА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Виталий Романов (Днепр)
Прогноз Sport.ua — 1:3

 

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Источник — Sport.ua

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