МАКСИМОВ: «В прошлом сезоне боролись за прописку, а сейчас играем в Европе»

Главный тренер «Ворсклы» – об успешном завершении чемпионата

  • 09.05.2021 18:29
  • 242 просмотра
  • 1 комментарий
МАКСИМОВ: «В прошлом сезоне боролись за прописку, а сейчас играем в Европе»
© ФК Ворскла. Юрий Максимов

Наставник «Ворсклы» Юрий Максимов, не скрывая своей эйфории от обретения командой права представлять Украину в Лиге конференций УЕФА, рассказал о том, какой он увидел победу в заключительном туре сезона над «Минаем».
 
«В еврокубки выходить всегда приятно. Теперь у нас будет больше ответственности. Ребята не просто играли, они старались. Но не все зависело от нас. Хочу поблагодарить и «Мариуполь», который достойно сыграл и победил. Сегодня есть возможность порадоваться, потому что наша игра также была не из простых, кто бы там что не говорил».
 
«Хочу, чтобы наш лучший бомбардир Кулач, наконец, попал в расширенный список национальной сборной Украины. Я поздравляю Влада. Он много работал и долго к этому шел. В прошлом сезоне мы боролись за сохранение прописки в элите, сейчас же попробуем на вкус еврокубковые соревнования. Нас поддержало руководство, наши «мужики» отработали на совесть, хотя и уступали по ходу встречи. Сейчас очень радостно на душе», - сказал Максимов.

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Источник — ФК Ворскла

(2 голоса)

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Комментарии
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 09.05.2021 18:31
    +1
    Багато ви там награєте !!!
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 09.05.2021 18:31
    +1
    Багато ви там награєте !!!
    Ссылка
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