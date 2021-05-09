МАКСИМОВ: «В прошлом сезоне боролись за прописку, а сейчас играем в Европе»

Наставник «Ворсклы» Юрий Максимов, не скрывая своей эйфории от обретения командой права представлять Украину в Лиге конференций УЕФА, рассказал о том, какой он увидел победу в заключительном туре сезона над «Минаем».



«В еврокубки выходить всегда приятно. Теперь у нас будет больше ответственности. Ребята не просто играли, они старались. Но не все зависело от нас. Хочу поблагодарить и «Мариуполь», который достойно сыграл и победил. Сегодня есть возможность порадоваться, потому что наша игра также была не из простых, кто бы там что не говорил».



«Хочу, чтобы наш лучший бомбардир Кулач, наконец, попал в расширенный список национальной сборной Украины. Я поздравляю Влада. Он много работал и долго к этому шел. В прошлом сезоне мы боролись за сохранение прописки в элите, сейчас же попробуем на вкус еврокубковые соревнования. Нас поддержало руководство, наши «мужики» отработали на совесть, хотя и уступали по ходу встречи. Сейчас очень радостно на душе», - сказал Максимов.