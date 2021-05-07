Минай оскандалился перед вылетом из УПЛ, Украина узнала соперников на Евро

Главные новости за 6 мая на Sport.ua

  • 07.05.2021 03:00
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Минай оскандалился перед вылетом из УПЛ, Украина узнала соперников на Евро
© ФГУ

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 6 мая.

1. Турнир Унаи Емери. Вильярреал прошел Арсенал и вышел в финал Лиги Европы. «Канониры» не смогли забить «Желтой субмарине».

2. Манчестер Юнайтед проиграл в Риме, но вышел в финал Лиги Европы. Команда Паулу Фонсеки не сумела совершить камбэк.

3. Англия против Испании. Определены финалисты Лиги Европы. В решающем матче Лиги Европы сыграют «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед».

4. Журналист: Минай будет расформирован в конце сезона. Подробности скандального матча «Минай» - «Шахтер».

5. Цирк уедет в Первую лигу. Шахтер обыграл Минай и завоевал серебряные медали. Скандальный матч в Киеве завершился уверенной победой команды Луиша Каштру.

6. Рух разгромил Олимпик на Арене-Львов. Все три гола хозяева поля забили в первом тайме.

7. Ингулец переиграл Львов и прервал беспроигрышную серию соперника. Команда из Петрового официально оформила участие в УПЛ в следующем сезоне.

8. Зимой будет жарко! Украина узнала соперников на Евро-2022 по гандболу. Финальный турнир пройдет с 13 по 30 января 2022 года в Словакии и Венгрии.

9. ОФИЦИАЛЬНО. Top Rank объявила дату проведения боя Ломаченко – Накатани. Украинец вернется в ринг в конце июня.

10. Фонсека разочаровал в Роме. Серия А показала тактические пробелы Паулу. Алексей Сливченко подводит итоги двухлетнего пребывания экс-коуча «Шахтера» в Риме.

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Источник — Sport.ua

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