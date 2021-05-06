Ингулец переиграл Львов и прервал беспроигрышную серию соперника

Розыгрыш УПЛ дошел до тех туров, в которых много матчей, не имеющих турнирного значения. Нет, конечно, в «Ингульца» были теоретические шансы вылететь в Первую лигу, но, положа руку на сердце, кто в это верил? А «Львов» свои задачи решил уже давно.

Ход игры в начале подтвердил эти ожидания. Было видно, что соперники не хотят излишне рисковать, чтобы не получить повреждения (не получилось, честно говоря), и стараются играть в свое удовольствие. Тем более, что в составах команд были игроки, которые получают мало игровой практики, поэтому они могли показать свои возможности тренерам.

Неожиданным вышел гол Бартуловича. Младен протащил мяч по центру, долго готовил удар и пробил метров с тридцати. Да, удар получился плотным, в самый угол, но у вратаря львовян Костика были шансы его отбить. Как говорится, не выручил.

И сразу же гости могли восстановить паритет - мяч после удара Ныча попал в перекладину! Здесь же Махмутович получил повреждение и его сменил Романчук. Забегая наперед, вынужденных замен еще в первом тайме произошло целых три - кроме упомянутой, на поле вышли Плохотнюк и Чирьяк, которые сменили Васина и Брикнера.

В номинальных хозяев активным был Ситчинава. Он активно цеплялся за мяч, обыгрывал соперников, собирал на себе фолы. С ударами, правда, не везло.

Темп игры замедлился. Команды играли просто - навесы меняли прострелы, а их - дальние забросы. Из опасных моментов в первом тайме можно вспомнить дальние удары Козака и Васина, не достигшие цели.

После перерыва и так не очень быстрая игра еще больше стала вязкой. Было много мелких фолов, борьбы и силового футбола. Арбитр раздавал карточки, но откровенно грубого футбола не было - такое, обычные рабочие моменты.

У хозяев активизировался Щедрый, который после замены Ситчинавы был активным у хозяев. На его счету за десять минут были четыре опасных обострения, одно из которых закончилось хорошим ударом и попаданием в своего же партнера. Кто знает, что было бы, если бы мяч долетел до ворот.

Под конец «Львов» хотел же забить и продолжить свою суперсерию из беспроигрышных матчей, но «Ингулец» грамотно засушил игру и не дал сопернику ничего сделать. Матч так и закончился минимальной победой хозяев.

«Ингулец» гарантировал себе место в элите в следующем сезоне. В последнем туре этого команда с Петрового поедет в гости к «Шахтеру», а львовяне будут принимать еще одну донецкую команду - «Олимпик».

Украинская Премьер-лига. 25 тур.

«Ингулец» - «Львов» - 1:0.

Бартулович, 11.

Козак, 45+2, Янаков, 87, Балан, 88 - Ныч, 17, Бусько, 27, Михоби, 51, Казлаускас, 59, Романчук, 90+3.

«Ингулец»: Крынский, Салем, Запорожец (Янаков, 72) Васин (Плохотнюк, 43), Козак (Щедрый, 46), Бартулович (Коваленко, 46), Кучеренко, Павлов, Балан, Ситчинава (Шевцов, 74), Квасный.

«Львов»: Костик, Ременяк (Грисьо, 67), Махмутович (Романчук, 18), Лобай, Ныч, Казлаускас, Бусько (Крушинский, 46), Захаркив (Семенив, 67), Сабино, Брикнер (Чирьяк, 45+2), Михоби.

Арбитр: Николай Балакин (Киевская область).

Стадион: «Зирка» (Кропивницкий)

ИНГУЛЕЦ - ЛЬВОВ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА