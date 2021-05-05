В четверг, 6 мая, состоится поединок 25 тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Ингулец» из Петрового и ПФК «Львов». Матч пройдет в Кропивницком на поле стадиона «Зирка», начало в 19:00.

«Ингулец» еще формально не выполнил задачу остаться в элите, но сможет это сделать в четверг. А «Львов» уже официально гарантировал себе место в элитном дивизионе на следующий год. После побед в предыдущем туре над «Олимпиком» и «Мариуполем» соответственно команды смогут расслабиться и попытаться показать качественный футбол без борьбы за результат - только за престиж. В первом круге команды не выявили победителя - 1:1, поэтому, возможно, завтра кто-то отметит первую победу над соперником в сезоне.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ингулец» - «Львов».