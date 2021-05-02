Ингулец разгромил Олимпик в битве аутсайдеров

Завершил программу 24-го тура украинской Премьер-лиги матч в Чернигове на поле стадиона имени Юрия Гагарина между донецким «Олимпиком» и «Ингульцом».

Обе команды ведут борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе и являются прямыми конкурентами, потому важности поединка с турнирной точки зрения сложно было переоценить, ведь обеим командам необходимо набирать очки.

Первый опасный момент создали «олимпийцы» на 12-й минуте, когда Политыло с углового закрутил в ближнюю штангу, а с отскоком не сумел справиться Зотько.

Открыт счет в поединке был за 12 минут до конца первого тайма, и забить удалось «Ингульцу», который на бумаге считали хоть и не явным, но все же аутсайдером. Ситчинава с правого фланга штрафной покатил на дальнюю штангу, где Янакову оставалось только попасть в пустые ворота.

На второй тайм «Олимпик» выходил с четкой установкой забивать, в то время как у «Ингульца» был соблазн сыграть от защиты. Однако почти сразу после перерыва команда Сергея Лавриненко удвоила свое преимущество. Ситчинава добавил к ассисту еще и гол, отправив мяч под дальнюю штангу после передачи от Балана.

Команда Юрия Калитвинцева играла как минимум не хуже, больше контролировала мяч и создавала голевые моменты, однако голкипер команды из Петрово Владимир Крынский был на высоте. 24-летний страж ворот выходил на этот поединок с особой мотивацией, ведь еще в прошлом сезоне выступал за «Олимпик», но в итоге оказался не нужен клубу.

Финальная точка была поставлена за 3 минуты до конца основного времени. Плохотнюк с левого фланга мощно пробил в центр ворот, Кичак отбил перед собой, и на отскоке удачно сыграл Шевцов, добив мяч в сетку. 3:0 – первая в истории крупная победа «Ингульца» в УПЛ.

Донецкому клубу так и не удалось забить хотя бы гол престижа. Не исключено, что в новом сезоне Владиславу Гельзину придется искать нового главного тренера, и в этот раз Игорь Климовский вряд ли поспешит на помощь, поскольку недавно возглавил тернопольскую «Ниву».

«Ингулец» одержал лишь четвертую победу в УПЛ, но зато обошел «Олимпик» в турнирной таблице и почти гарантировал себе сохранение прописки на следующий сезон. «Олимпийцы» за два тура до конца чемпионата лишь на 2 очка опережают «Минай», который идет последним, а потому интрига в борьбе за выживание сохраняется.

Украинская Премьер-лига. 24 тур.

«Олимпик» - «Ингулец» - 0:3.

Янаков, 33, Ситчинава, 49, Шевцов, 87.

Чогадзе, 9, Зотько, 67 - Васин, 15.

«Олимпик»: Кичак, Пасич Е., Драме, Зотько, Лебеденко, Бабенко, Политыло, Тейшейра, Таллес, Чогадзе (Бенито, 64), Нкенг.

«Ингулец»: Крынский, Балан, Кучеренко, Салем, Синегуб (Квасный, 65), Коробенко, Васин (Шевцов, 72), Шишка (Плохотнюк, 72), Запорожец, Янаков (Козак, 59), Ситчинава.

Арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков).

Стадион: им. Ю. Гагарина (Чернигов)

ОЛИМПИК - ИНГУЛЕЦ. ТЕКСТОВА ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА