24-й тур
Олимпик Д
0 : 3
Ингулец
02.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Ингулец разгромил Олимпик в битве аутсайдеров

Донецкая команда будет продолжать борьбу за выживание в УПЛ

  • 02.05.2021 21:25
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  • 3 комментария
Ингулец разгромил Олимпик в битве аутсайдеров
© ФК Ингулец

Завершил программу 24-го тура украинской Премьер-лиги матч в Чернигове на поле стадиона имени Юрия Гагарина между донецким «Олимпиком» и «Ингульцом».

Обе команды ведут борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе и являются прямыми конкурентами, потому важности поединка с турнирной точки зрения сложно было переоценить, ведь обеим командам необходимо набирать очки.

Первый опасный момент создали «олимпийцы» на 12-й минуте, когда Политыло с углового закрутил в ближнюю штангу, а с отскоком не сумел справиться Зотько.

Открыт счет в поединке был за 12 минут до конца первого тайма, и забить удалось «Ингульцу», который на бумаге считали хоть и не явным, но все же аутсайдером. Ситчинава с правого фланга штрафной покатил на дальнюю штангу, где Янакову оставалось только попасть в пустые ворота.

На второй тайм «Олимпик» выходил с четкой установкой забивать, в то время как у «Ингульца» был соблазн сыграть от защиты. Однако почти сразу после перерыва команда Сергея Лавриненко удвоила свое преимущество. Ситчинава добавил к ассисту еще и гол, отправив мяч под дальнюю штангу после передачи от Балана.

Команда Юрия Калитвинцева играла как минимум не хуже, больше контролировала мяч и создавала голевые моменты, однако голкипер команды из Петрово Владимир Крынский был на высоте. 24-летний страж ворот выходил на этот поединок с особой мотивацией, ведь еще в прошлом сезоне выступал за «Олимпик», но в итоге оказался не нужен клубу.

Финальная точка была поставлена за 3 минуты до конца основного времени. Плохотнюк с левого фланга мощно пробил в центр ворот, Кичак отбил перед собой, и на отскоке удачно сыграл Шевцов, добив мяч в сетку. 3:0 – первая в истории крупная победа «Ингульца» в УПЛ.

Донецкому клубу так и не удалось забить хотя бы гол престижа. Не исключено, что в новом сезоне Владиславу Гельзину придется искать нового главного тренера, и в этот раз Игорь Климовский вряд ли поспешит на помощь, поскольку недавно возглавил тернопольскую «Ниву».

«Ингулец» одержал лишь четвертую победу в УПЛ, но зато обошел «Олимпик» в турнирной таблице и почти гарантировал себе сохранение прописки на следующий сезон. «Олимпийцы» за два тура до конца чемпионата лишь на 2 очка опережают «Минай», который идет последним, а потому интрига в борьбе за выживание сохраняется.

Украинская Премьер-лига. 24 тур.

«Олимпик» - «Ингулец» - 0:3.

Янаков, 33, Ситчинава, 49, Шевцов, 87.

Чогадзе, 9, Зотько, 67 - Васин, 15.

«Олимпик»: Кичак, Пасич Е., Драме, Зотько, Лебеденко, Бабенко, Политыло, Тейшейра, Таллес, Чогадзе (Бенито, 64), Нкенг.

«Ингулец»: Крынский, Балан, Кучеренко, Салем, Синегуб (Квасный, 65), Коробенко, Васин (Шевцов, 72), Шишка (Плохотнюк, 72), Запорожец, Янаков (Козак, 59), Ситчинава.

Арбитр:  Дмитрий Кривушкин (Харьков).

Стадион: им. Ю. Гагарина (Чернигов) 

ОЛИМПИК - ИНГУЛЕЦ. ТЕКСТОВА ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Денис Шаховец, Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 02.05.2021 21:46
    +1
    Гельзин не того тренера взял на команду, Калитвинцев был хорошим игроком, но как тренер - нулевой.
    Ссылка
    ХВ
    online
      ХВ, 02.05.2021 21:42
    0
    Пусть теперь громят ФК Львов.
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 02.05.2021 21:33
    +1
    Слаб Олимпик ! Слаб для УПЛ
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 02.05.2021 21:46
    +1
    Гельзин не того тренера взял на команду, Калитвинцев был хорошим игроком, но как тренер - нулевой.
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 02.05.2021 21:33
    +1
    Слаб Олимпик ! Слаб для УПЛ
    Ссылка
    ХВ
    online
      ХВ, 02.05.2021 21:42
    0
    Пусть теперь громят ФК Львов.
    Ссылка
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