24-й тур
Олимпик Д
0 : 3
Ингулец
02.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Многие выиграли эту игру, не выходя на футбольное поле»

Наставник «Олимпика» – о поражении от «Ингульца»

  • 03.05.2021 03:57
  • 309 просмотров
  • 0 комментариев
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Многие выиграли эту игру, не выходя на футбольное поле»
© ФК Олимпик Донецк. Юрий Калитвинцев

Главный тренер донецкого «Олимпика» Юрий Калитвинцев прокомментировал разгромное поражение от «Ингульца» (0:3) в матче 24-го тура украинской Премьер-лиги.

«Начало матча осталось за нами. Мы владели инициативой, создавали моменты. Но спустя какое-то время наша команда «одела белые перчатки». Посчитали, что игра дается и если не забили сейчас, то забьем позже… А ничего так не расхолаживает, как не использованные моменты.

Но главная причина не в этом… Перед игрой нужно думать об игре, а не о том, как сыграет соперник, не о том, что будет завтра если мы выиграем и так далее. Мы, конечно, будем разбираться и, это моя субъективная точка зрения, но такое впечатление, что многие выиграли эту игру, не выходя на футбольное поле.

Мы знали и донесли ребятам, что нам будет противостоять очень организованная команда. Давая им фору в один мяч, а после еще и пропустив второй, вскрыть их оборону будет сложно. Практически все зоны были перекрыты. Наши ребята, выйдя из раздевалки, пытались что-то сделать, но наш поезд ушел в первом тайме.

Удастся ли сохранить место в УПЛ? Есть еще два матча. Соперники хорошо нам знакомы. Будем играть на выезде, нам к этому не привыкать. Будут два хороших поединка против сильных команд. Удастся или не удастся – об этом мы поговорим с вами после двух игр. Самое главное сейчас разобрать то, что было на футбольном поле сегодня и быстро подготовиться к следующему поединку», - сказал Калитвинцев.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Олимпик Донецк

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности