Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Многие выиграли эту игру, не выходя на футбольное поле»

Главный тренер донецкого «Олимпика» Юрий Калитвинцев прокомментировал разгромное поражение от «Ингульца» (0:3) в матче 24-го тура украинской Премьер-лиги.

«Начало матча осталось за нами. Мы владели инициативой, создавали моменты. Но спустя какое-то время наша команда «одела белые перчатки». Посчитали, что игра дается и если не забили сейчас, то забьем позже… А ничего так не расхолаживает, как не использованные моменты.

Но главная причина не в этом… Перед игрой нужно думать об игре, а не о том, как сыграет соперник, не о том, что будет завтра если мы выиграем и так далее. Мы, конечно, будем разбираться и, это моя субъективная точка зрения, но такое впечатление, что многие выиграли эту игру, не выходя на футбольное поле.

Мы знали и донесли ребятам, что нам будет противостоять очень организованная команда. Давая им фору в один мяч, а после еще и пропустив второй, вскрыть их оборону будет сложно. Практически все зоны были перекрыты. Наши ребята, выйдя из раздевалки, пытались что-то сделать, но наш поезд ушел в первом тайме.

Удастся ли сохранить место в УПЛ? Есть еще два матча. Соперники хорошо нам знакомы. Будем играть на выезде, нам к этому не привыкать. Будут два хороших поединка против сильных команд. Удастся или не удастся – об этом мы поговорим с вами после двух игр. Самое главное сейчас разобрать то, что было на футбольном поле сегодня и быстро подготовиться к следующему поединку», - сказал Калитвинцев.