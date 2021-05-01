В 24-м туре украинской Премьер-Лиги в Чернигове состоится матч аутсайдеров чемпионата УПЛ, донецкий «Олимпик» и «Ингулец» из Петрового сразятся в битве за «6 очков».

Обе команды являются участниками борьбы за выживание. Не так давно положение дел подопечных Юрия Калитвинцева было совсем невеселое. «Олимпийцы» не могли выиграть в Премьер-Лиге 11 матчей подряд, при этом проиграв 9 раз и дважды сыграв вничью. И только в своем последнем календарном матче против луганской «Зари» «Олимпику» удалось отпраздновать победу. Впрочем, и она была с достаточно горьковатым привкусом. Судейство Николая Балакина оставило слишком много вопросов после матча - незасчитанный гол «Зари» и несправедливое удаление Василя омрачили игру, но позволили донетчанам почувствовать долгожданный вкус победы.

Совсем противоположные настроения перед матчем с «Олимпиком» царят в стане «Ингульца». Не так давно команда достаточно уверенно держалась на заметном расстоянии от аутсайдеров, но череда поражений от «Мариуполя», «Зари» и «Динамо» заметно пошатнули позиции петровчан в борьбе за выживание. Особенно неудачным для подопечных Сергея Лавриненка стал вояж в Киеве. Сложилось такое впечатление, что в столицу команда приехала не играть, а насладиться вдоволь затянувшимся приходом весны. Уже к 14-й минуте поединка на НСК «Олимпийский» подопечные Мирчи Луческу сняли все вопросы в матче, забив два быстрых гола. А после в воротах Крынского побывало еще три. В этом матче «Динамо» досрочно оформило чемпионский титул, прервав четырехлетнюю гегемонию «Шахтера».

Предстоящий поединок для команд будет лишь их вторым официальным очный матчем. В первой игре, в 11 туре нынешнего первенства, победу праздновали петровчане. Тогда в достаточно равном матче все решили две грубейшие ошибки кипера олимпийцев, Бетима, которые позволили отметиться результативными ударами Ситчинаве и Бартуловичу. За «Олимпик» ответил Шахаб - 2:1. В том поединке «Ингулец» добыл свою историческую первую победу в УПЛ.

Какое развитие событий мы увидим в воскресенье в Чернигове спрогнозировать достаточно непросто. Донетчане и петровчане демонстрируют приблизительно равный уровень игры. Не удивительно, что и в турнирной таблице они соседи - «Олимпик» с 21 очком - на одиннадцатом месте, «Ингулец» имеет на один балл меньше и обосновался на предпоследней, тринадцатой позиции.

«Олимпик» - более опытный боец, который отведал даже запаха еврокубков, но в своем последнем поединке потерял Каргбо, которому диагностировали перелом большой и малой берцовой кости.

У «Ингульца» все сильнейшие в обойме, а главным козырем дебютантов элитного дивизиона станет непреодолимое желание остаться в УПЛ во что бы то ни стало.

Ориентировочные составы:

«Олимпик»: Кичак, Драме, Зотько, Лебеденко, Бабенко, Пасич, Таллес, Тейшейра, Политыло, Чогадзе, Нкенг

«Ингулец»: Крынский, Салем, Семенко, Козак, Бартулович, Коробенко, Васин, Янаков, Асмелаш, Синегуб, Ситчинава

2 мая, воскресенье