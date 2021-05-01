Олимпик - Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В Чернигове состоится битва за «6 очков»

  • 01.05.2021 18:36
  • 152 просмотра
  • 1 комментарий
Олимпик - Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Олимпик

В 24-м туре украинской Премьер-Лиги в Чернигове состоится матч аутсайдеров чемпионата УПЛ, донецкий «Олимпик» и «Ингулец» из Петрового сразятся в битве за «6 очков». 

Обе команды являются участниками борьбы за выживание. Не так давно положение дел подопечных Юрия Калитвинцева было совсем невеселое. «Олимпийцы» не могли выиграть в Премьер-Лиге 11 матчей подряд, при этом проиграв 9 раз и дважды сыграв вничью. И только в своем последнем календарном матче против луганской «Зари» «Олимпику» удалось отпраздновать победу. Впрочем, и она была с достаточно горьковатым привкусом. Судейство Николая Балакина оставило слишком много вопросов после матча - незасчитанный гол «Зари» и несправедливое удаление Василя омрачили игру, но позволили донетчанам почувствовать долгожданный вкус победы. 

Совсем противоположные настроения перед матчем с «Олимпиком» царят в стане «Ингульца». Не так давно команда достаточно уверенно держалась на заметном расстоянии от аутсайдеров, но череда поражений от «Мариуполя», «Зари» и «Динамо» заметно пошатнули позиции петровчан в борьбе за выживание. Особенно неудачным для подопечных Сергея Лавриненка стал вояж в Киеве. Сложилось такое впечатление, что в столицу команда приехала не играть, а насладиться вдоволь затянувшимся приходом весны. Уже к 14-й минуте поединка на НСК «Олимпийский» подопечные Мирчи Луческу сняли все вопросы в матче, забив два быстрых гола. А после в воротах Крынского побывало еще три. В этом матче «Динамо» досрочно оформило чемпионский титул, прервав четырехлетнюю гегемонию «Шахтера».

Предстоящий поединок для команд будет лишь их вторым официальным очный матчем. В первой игре, в 11 туре нынешнего первенства, победу праздновали петровчане. Тогда в достаточно равном матче все решили две грубейшие ошибки кипера олимпийцев, Бетима, которые позволили отметиться результативными ударами Ситчинаве и Бартуловичу. За «Олимпик» ответил Шахаб - 2:1. В том поединке «Ингулец» добыл свою историческую первую победу в УПЛ. 

Какое развитие событий мы увидим в воскресенье в Чернигове спрогнозировать достаточно непросто. Донетчане и петровчане демонстрируют приблизительно равный уровень игры. Не удивительно, что и в турнирной таблице они соседи - «Олимпик» с 21 очком - на одиннадцатом месте, «Ингулец» имеет на один балл меньше и обосновался на предпоследней, тринадцатой позиции.

«Олимпик» - более опытный боец, который отведал даже запаха еврокубков, но в своем последнем поединке потерял Каргбо, которому диагностировали перелом большой и малой берцовой кости.

У «Ингульца» все сильнейшие в обойме, а главным козырем дебютантов элитного дивизиона станет непреодолимое желание остаться в УПЛ во что бы то ни стало. 

Ориентировочные составы: 

«Олимпик»: Кичак, Драме, Зотько, Лебеденко, Бабенко, Пасич, Таллес, Тейшейра, Политыло, Чогадзе, Нкенг

 «Ингулец»: Крынский, Салем, Семенко, Козак, Бартулович, Коробенко, Васин, Янаков, Асмелаш, Синегуб, Ситчинава 

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку

                                                                  2 мая, воскресенье

«Олимпик» — «Ингулец»
Чернигов. Стадион им. Ю. Гагарина. 19:30
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
ОЛИМПИК - ИНГУЛЕЦ. ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Дмитрий Кривушкин, Харьков
Прогноз Sport.ua - 1:1
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности