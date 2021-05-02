Смотрите видеообзор матча 24-го тура Украинской Премьер-лиги.
Видео голов и обзор матча «Олимпик» – «Ингулец» – 0:3.
ГОЛ! 0:1. Янаков, 33 мин.
ГОЛ! 0:2. Сичинава, 48 мин.
ГОЛ! 0:3. Шевцов, 87 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|87'
|ГОЛ ! Мяч забил Илья Шевцов (Ингулец).
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Ника Сичинава (Ингулец).
|33'
|ГОЛ ! Мяч забил Денис Янаков (Ингулец).
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Источник — Sport.ua
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