24-й тур
Олимпик Д
0 : 0
Ингулец
02.05.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Олимпик - Ингулец. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 24 тура Украинской Премьер-лиги

  • 01.05.2021 22:56
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Олимпик - Ингулец. Текстовая трансляция матча
© ФК Олимпик

У воскресенье, 2 мая, состоится поединок 24 тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся донецкий «Олимпик» и «Ингулец» из Петрового. Матч пройдет в Чернигове  на поле стадиона им. Ю. Гагарина, начало в 19:30.

Донецкий «Олимпик» продолжает свои странствия по стране по всем известным причинам. На этот раз номинальным домашним стадионом клуба будет черниговский. На нем встретятся команды, которые упорно стараются остаться в УПЛ. Задача сложная, но вполне решаемая, и набор очков в воскресном матче существенно поможет каждой команде. «Олимпик» на неделе прервал ужасную безвыигрышную серию, обыграв «Зарю», а «Ингулец» оказался причастным к шестнадцатому чемпионству «Динамо», проиграв киевлянам 5:0. На этот раз соперник у каждой команды проще, потому ожидаем ожесточенную и равную борьбу.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Олимпик» - «Ингулец».

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Источник — Sport.ua

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