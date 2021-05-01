У воскресенье, 2 мая, состоится поединок 24 тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся донецкий «Олимпик» и «Ингулец» из Петрового. Матч пройдет в Чернигове на поле стадиона им. Ю. Гагарина, начало в 19:30.

Донецкий «Олимпик» продолжает свои странствия по стране по всем известным причинам. На этот раз номинальным домашним стадионом клуба будет черниговский. На нем встретятся команды, которые упорно стараются остаться в УПЛ. Задача сложная, но вполне решаемая, и набор очков в воскресном матче существенно поможет каждой команде. «Олимпик» на неделе прервал ужасную безвыигрышную серию, обыграв «Зарю», а «Ингулец» оказался причастным к шестнадцатому чемпионству «Динамо», проиграв киевлянам 5:0. На этот раз соперник у каждой команды проще, потому ожидаем ожесточенную и равную борьбу.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Олимпик» - «Ингулец».