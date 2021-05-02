Львов в гостях выиграл у Мариуполя, забив в конце матча

Наконец-то «Мариуполь», хоть и со второй попытки, вернулся с украинской Премьер-Лигой в родной город. Первая была в конце марта и тогда подопечные Остапа Маркевича сыграли вничью 0:0 с «Минаем». И вот новая встреча со своими болельщиками, которые, кстати, имели возможность, хоть и с ограничениями, посетить этот поединок.

Для хозяев поля его результат имел очень важное значение, так как победа практически гарантировала им сохранение места в элите на следующий сезон. У «Львова» ситуация была получше, так как он имел на три очка больше.

Начало матча получилось достаточно осторожным и футболисты обеих команд не спешили обострять ситуацию. Только на 13-й минуте Бондаренко, ворвавшись в штрафную площадь соперников, решил пробить низом, но Ильющенков мяч забрал в руки. Гости ответили через четыре минуты, когда после розыгрыша углового Махмутович головой пробил выше ворот.

На 21-й минуте хороший удар издали получился у Горбунова и снова вратарь «Львова» был внимателен, переведя мяч на угловой. Чуть позже на 30-й минуте Ременяк пробил из пределов штрафной и теперь Кудрик выручил свою команду.

А затем в течение трех минут зрители увидели сразу два гола, причем в разные ворота. Сперва на 31-й минуте забили хозяева. Свое индивидуальное мастерство продемонстрировал Топалов. Он получил мяч вблизи ворот «Львова», обыграл двоих защитников и уже из пределов штрафной площади точно пробил в дальний угол. Но недолго радовались болельщики «Мариуполя». Уже через две минуты Ренан вывел на ударную позицию Семенива и тот, прорвавшись по центру, не промахнулся.

Тот же Ренан в конце первого тайма на 45-й минуте мог и сам отличиться. Он подхватил мяч после ошибки Кирюханцева вблизи ворот «Мариуполя», обыграл Кудрика и уже бил по пустым воротам, но промахнулся.

Второй тайм активнее начали местные футболисты. Неплохо вошел в игру вышедший на замену Очеретько. Но именно он очутился в офсайде, когда на 49-й минуте забивал Кулаков. При этом арбитр посчитал, что Очеретько мешал голкиперу «Львова» и гол отменил. Был еще один хороший момент у Кулакова для взятия ворот на 56-й минуте. После передачи Кирюханцева форвард мариупольцев головой бил с близкого расстояния, но неточно.

Далее игра пошла на встречных курсах и забить могли как одни, так и другие. А развязка наступила в самой концовке на последних минутах основного времени. На 87-й минуте Довгий получил мяч в штрафной площади соперников, но сначала пробить не сумел. А после серии рикошетов показалось, что мяч попал ему в руку. Но Довгий успел пробить по воротам, а Кудрик перевел мяч на угловой. Так как VAR на игре не присутствовал, арбитр матча Ярослав Козык на этот эпизод не обратил внимания.

Именно после этого углового гости забили второй гол и снова было подозрение на игру рукой, теперь уже у Казлаускаса. Мяч после подачи с угла поля сперва попал именно к нему, а затем уже Романчук пробил в штангу, после чего Махмутович принес «Львову» победу.

Но и это еще не все. В компенсированное арбитром время в штрафной площади «Львова» упал Кулаков. Он, видимо, рассчитывал на пенальти, а получил предупреждение.

Вот такой выдалась концовка этого матча. «Львов» выиграл в четвертый раз в пяти последних поединках, а у «Мариуполя» осталось 22 очка и еще не все ясно с тем, сможет ли он удержаться в Премьер-Лиге.

Украинская Премьер-лига. 24-й тур

Мариуполь - Львов - 1:2

Топалов (31) - Семенив (33), Махмутович (90)

Быков (36), Очеретько (59), Сагуткин (72) - Махмутович (45), Романчук (72)

«Мариуполь»: Кудрик, Драмбаев (Стасюк, 46), Быков (Мампасси, 75), Сагуткин, Кирюханцев, Мишнев, Танковский (Чех, 55), Топалов, Горбунов (Очеретько, 46), Бондаренко (Меличенко, 73), Кулаков

«Львов»: Ильющенков, Ременяк, Махмутович, Романчук, Грисьо, Довгий, Бусько, Чирьяк, Альваро (Ныч, 63), Семенив (Казлаускас, 70), Ренан (Брикнер, 63)

Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)

Стадион: имени В.Бойко (Мариуполь)

МАРИУПОЛЬ - ЛЬВОВ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА