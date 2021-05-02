Львов в гостях выиграл у Мариуполя, забив в конце матча

Наконец-то «Мариуполь», хоть и со второй попытки, вернулся с украинской Премьер-Лигой в родной город. Первая была в конце марта и тогда подопечные Остапа Маркевича сыграли вничью 0:0 с «Минаем». И вот новая встреча со своими болельщиками, которые, кстати, имели возможность, хоть и с ограничениями, посетить этот поединок.
Для хозяев поля его результат имел очень важное значение, так как победа практически гарантировала им сохранение места в элите на следующий сезон. У «Львова» ситуация была получше, так как он имел на три очка больше.
Начало матча получилось достаточно осторожным и футболисты обеих команд не спешили обострять ситуацию. Только на 13-й минуте Бондаренко, ворвавшись в штрафную площадь соперников, решил пробить низом, но Ильющенков мяч забрал в руки. Гости ответили через четыре минуты, когда после розыгрыша углового Махмутович головой пробил выше ворот.
На 21-й минуте хороший удар издали получился у Горбунова и снова вратарь «Львова» был внимателен, переведя мяч на угловой. Чуть позже на 30-й минуте Ременяк пробил из пределов штрафной и теперь Кудрик выручил свою команду.
А затем в течение трех минут зрители увидели сразу два гола, причем в разные ворота. Сперва на 31-й минуте забили хозяева. Свое индивидуальное мастерство продемонстрировал Топалов. Он получил мяч вблизи ворот «Львова», обыграл двоих защитников и уже из пределов штрафной площади точно пробил в дальний угол. Но недолго радовались болельщики «Мариуполя». Уже через две минуты Ренан вывел на ударную позицию Семенива и тот, прорвавшись по центру, не промахнулся.
Тот же Ренан в конце первого тайма на 45-й минуте мог и сам отличиться. Он подхватил мяч после ошибки Кирюханцева вблизи ворот «Мариуполя», обыграл Кудрика и уже бил по пустым воротам, но промахнулся.
Второй тайм активнее начали местные футболисты. Неплохо вошел в игру вышедший на замену Очеретько. Но именно он очутился в офсайде, когда на 49-й минуте забивал Кулаков. При этом арбитр посчитал, что Очеретько мешал голкиперу «Львова» и гол отменил. Был еще один хороший момент у Кулакова для взятия ворот на 56-й минуте. После передачи Кирюханцева форвард мариупольцев головой бил с близкого расстояния, но неточно.
Далее игра пошла на встречных курсах и забить могли как одни, так и другие. А развязка наступила в самой концовке на последних минутах основного времени. На 87-й минуте Довгий получил мяч в штрафной площади соперников, но сначала пробить не сумел. А после серии рикошетов показалось, что мяч попал ему в руку. Но Довгий успел пробить по воротам, а Кудрик перевел мяч на угловой. Так как VAR на игре не присутствовал, арбитр матча Ярослав Козык на этот эпизод не обратил внимания.
Именно после этого углового гости забили второй гол и снова было подозрение на игру рукой, теперь уже у Казлаускаса. Мяч после подачи с угла поля сперва попал именно к нему, а затем уже Романчук пробил в штангу, после чего Махмутович принес «Львову» победу.
Но и это еще не все. В компенсированное арбитром время в штрафной площади «Львова» упал Кулаков. Он, видимо, рассчитывал на пенальти, а получил предупреждение.
Вот такой выдалась концовка этого матча. «Львов» выиграл в четвертый раз в пяти последних поединках, а у «Мариуполя» осталось 22 очка и еще не все ясно с тем, сможет ли он удержаться в Премьер-Лиге.
Украинская Премьер-лига. 24-й тур
Мариуполь - Львов - 1:2
Топалов (31) - Семенив (33), Махмутович (90)
Быков (36), Очеретько (59), Сагуткин (72) - Махмутович (45), Романчук (72)
«Мариуполь»: Кудрик, Драмбаев (Стасюк, 46), Быков (Мампасси, 75), Сагуткин, Кирюханцев, Мишнев, Танковский (Чех, 55), Топалов, Горбунов (Очеретько, 46), Бондаренко (Меличенко, 73), Кулаков
«Львов»: Ильющенков, Ременяк, Махмутович, Романчук, Грисьо, Довгий, Бусько, Чирьяк, Альваро (Ныч, 63), Семенив (Казлаускас, 70), Ренан (Брикнер, 63)
Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)
Стадион: имени В.Бойко (Мариуполь)
Игорь Заржицкий, Sport.ua
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Тільки Львів, тільки львів'яни !!!
Зі святом всіх! Дякую команді, тренерському штабу, бійцям батальону "Львів" за прекрасну підтримку, ця перемога для Вас! Чесно, мені сльози виступили на очах, коли команда дякувала бійцям за чудову підтримку! Тільки Львів, тільки львів'яни! Все буде Україна!
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