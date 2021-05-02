24-й тур
Мариуполь
1 : 2
Львов
02.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Львов в гостях выиграл у Мариуполя, забив в конце матча

Победный гол на счету Энеса Махмутовича. Но к арбитру Козыку есть вопросы

  • 02.05.2021 18:55
  • 2087 просмотров
  • 21 комментарий
Львов в гостях выиграл у Мариуполя, забив в конце матча
© ФК Мариуполь

Наконец-то «Мариуполь», хоть и со второй попытки, вернулся с украинской Премьер-Лигой в родной город. Первая была в конце марта и тогда подопечные Остапа Маркевича сыграли вничью 0:0 с «Минаем». И вот новая встреча со своими болельщиками, которые, кстати, имели возможность, хоть и с ограничениями, посетить этот поединок. 

Для хозяев поля его результат имел очень важное значение, так как победа практически гарантировала им сохранение места в элите на следующий сезон. У «Львова» ситуация была получше, так как он имел на три очка больше. 

Начало матча получилось достаточно осторожным и футболисты обеих команд не спешили обострять ситуацию. Только на 13-й минуте Бондаренко, ворвавшись в штрафную площадь соперников, решил пробить низом, но Ильющенков мяч забрал в руки. Гости ответили через четыре минуты, когда после розыгрыша углового Махмутович головой пробил выше ворот. 

На 21-й минуте хороший удар издали получился у Горбунова и снова вратарь «Львова» был внимателен, переведя мяч на угловой. Чуть позже на 30-й минуте Ременяк пробил из пределов штрафной и теперь Кудрик выручил свою команду.

А затем в течение трех минут зрители увидели сразу два гола, причем в разные ворота. Сперва на 31-й минуте забили хозяева. Свое индивидуальное мастерство продемонстрировал Топалов. Он получил мяч вблизи ворот «Львова», обыграл двоих защитников и уже из пределов штрафной площади точно пробил в дальний угол. Но недолго радовались болельщики «Мариуполя». Уже через две минуты Ренан вывел на ударную позицию Семенива и тот, прорвавшись по центру, не промахнулся. 

Тот же Ренан в конце первого тайма на 45-й минуте мог и сам отличиться. Он подхватил мяч после ошибки Кирюханцева вблизи ворот «Мариуполя», обыграл Кудрика и уже бил по пустым воротам, но промахнулся.   

Второй тайм активнее начали местные футболисты. Неплохо вошел в игру вышедший на замену Очеретько. Но именно он очутился в офсайде, когда на 49-й минуте забивал Кулаков. При этом арбитр посчитал, что Очеретько мешал голкиперу «Львова» и гол отменил. Был еще один хороший момент у Кулакова для взятия ворот на 56-й минуте. После передачи Кирюханцева форвард мариупольцев головой бил с близкого расстояния, но неточно. 

Далее игра пошла на встречных курсах и забить могли как одни, так и другие. А развязка наступила в самой концовке на последних минутах основного времени. На 87-й минуте Довгий получил мяч в штрафной площади соперников, но сначала пробить не сумел. А после серии рикошетов показалось, что мяч попал ему в руку. Но Довгий успел пробить по воротам, а Кудрик перевел мяч на угловой. Так как VAR на игре не присутствовал, арбитр матча Ярослав Козык на этот эпизод не обратил внимания. 

Именно после этого углового гости забили второй гол и снова было подозрение на игру рукой, теперь уже у Казлаускаса. Мяч после подачи с угла поля сперва попал именно к нему, а затем уже Романчук пробил в штангу, после чего Махмутович принес «Львову» победу. 

Но и это еще не все. В компенсированное арбитром время в штрафной площади «Львова» упал Кулаков. Он, видимо, рассчитывал на пенальти, а получил предупреждение. 

Вот такой выдалась концовка этого матча. «Львов» выиграл в четвертый раз в пяти последних поединках, а у «Мариуполя» осталось 22 очка и еще не все ясно с тем, сможет ли он удержаться в Премьер-Лиге.  

Украинская Премьер-лига. 24-й тур

Мариуполь - Львов - 1:2

  Топалов (31) - Семенив (33), Махмутович (90)

 Быков (36), Очеретько (59), Сагуткин (72) - Махмутович (45), Романчук (72)

«Мариуполь»: Кудрик, Драмбаев (Стасюк, 46), Быков (Мампасси, 75), Сагуткин, Кирюханцев, Мишнев, Танковский (Чех, 55), Топалов, Горбунов (Очеретько, 46), Бондаренко (Меличенко, 73), Кулаков

«Львов»: Ильющенков, Ременяк, Махмутович, Романчук, Грисьо, Довгий, Бусько,  Чирьяк, Альваро (Ныч, 63), Семенив (Казлаускас, 70), Ренан (Брикнер, 63) 

Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)

Стадион: имени В.Бойко (Мариуполь)

МАРИУПОЛЬ - ЛЬВОВ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Андрей Саламаха
    online
      Андрей Саламаха, 02.05.2021 20:21
    0
    А "лімо" на мій погляд, ще гірше лайно, чим маріуполь. Ганьба за те яким чином "лімо" залишилося в суперлізі.
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 02.05.2021 20:00
    +3
    DSH88, 02.05.2021 19:41
    Арендуполю деньгами заплатили или они мороженным взяли...
    Орнедуполь - лайн0, а не команда... Навіщо їм платити? ...задача цього фарм-кизяка - гарантувати 6 пунктів кротам і повпиратися з киянами...
    Ссылка
    DSH88
    online
      DSH88, 02.05.2021 19:41
    -1
    Арендуполю деньгами заплатили или они мороженным взяли...
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 02.05.2021 19:36
    +2
    Як треба налаштувати команду, щоб хлопці гризли поле в кожному матчі Молодці всі!!!
    Ссылка
    ХВ
    online
      ХВ, 02.05.2021 19:31
    0
    Леонід Леонідович, 02.05.2021 19:26
    Недоклуб все глубже в будці, даже посрати не вилазить...
    А где бы ТЫ был, если бы окопы находились за околицей? Или это команда виновата в такой ситуации? Не поперхнись своим пойлом.
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 02.05.2021 19:26
    +2
    Львів загнав у будку Шахтар і Шахтар - 2 (Орендуполь). Це прекрасно!!!
    Ссылка
    Леонід Леонідович
    online
      Леонід Леонідович, 02.05.2021 19:26
    +3
    Недоклуб все глубже в будці, даже посрати не вилазить...
    Ссылка
    ХВ
    online
      ХВ, 02.05.2021 19:25
    0
    Jeka Lukashin, 02.05.2021 19:24
    Во будет неожиданность если Арендуполь вылетит в пердив
    Тогда расскажи где Мынай очки возьмёт)))
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 02.05.2021 19:24
    0
    ХВ, 02.05.2021 19:23
    Заберите Остапа жевать пляцки. Найдут получше тренера и не такого пряничного.
    Нах.....я, нам Остапчик! У нього спец завдання на Сході...
    Ссылка
    ХВ
    online
      ХВ, 02.05.2021 19:24
    -2
    Александр Федько, 02.05.2021 19:21
    Да да да. Помню как пел что сепарская УАФ убрала патриота Шумского, а назначили Безсмертного такого же сепара, который даже на украинском не говорит, а здесь уже возносит его к небесам)))
    Так у них в крови вашим и нашим. Абы выгода была.
    Ссылка
    Jeka Lukashin
    online
      Jeka Lukashin, 02.05.2021 19:24
    +5
    Во будет неожиданность если Арендуполь вылетит в пердив
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 02.05.2021 19:23
    +2
    Шумського захищав і захищаю! Безсмертного може злим був після Зорі... Якщо образив, то Толянчик, вибач!!! Толя, Ви молодець!!!
    Ссылка
    ХВ
    online
      ХВ, 02.05.2021 19:23
    -3
    Заберите Остапа жевать пляцки. Найдут получше тренера и не такого пряничного.
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 02.05.2021 19:22
    -4
    Сергей Рипьюк, 02.05.2021 19:16
    Пам'ятаю по коментах, Ви були проти Безсмертного, бо він був призначений на місце Шумського, який Вам подобався.
    В студію докази!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 02.05.2021 19:21
    -3
    Богдан Йосипович, команді, тренерському штабу виписати тонну морозива "ЛІМО" і щедру премію!!! Заслужили!!!
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 02.05.2021 19:21
    +3
    Сергей Рипьюк, 02.05.2021 19:16
    Пам'ятаю по коментах, Ви були проти Безсмертного, бо він був призначений на місце Шумського, який Вам подобався.
    Да да да. Помню как пел что сепарская УАФ убрала патриота Шумского, а назначили Безсмертного такого же сепара, который даже на украинском не говорит, а здесь уже возносит его к небесам)))
    Ссылка
    Сергей Рипьюк
      Сергей Рипьюк, 02.05.2021 19:16
    +4
    PFCLviv, 02.05.2021 19:14
    Як мені останні ігри Львова подобаються!!! Просто фантастика, команда з бійцівським характером!!! Дякую команда, дякую Тренер Анатолій Безсмертний!!! Це просто фантастика бачити таку команду!!! Браво!!!
    Пам'ятаю по коментах, Ви були проти Безсмертного, бо він був призначений на місце Шумського, який Вам подобався.
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 02.05.2021 19:16
    -1
    Дякую бійцям батальону "Львів", підтримка фантастична, дякую команді, що провідала бійців на Великдень і подарувала їм перемогу!!! Дякую всім!!!! Це просто фантастика!!!
    Тільки Львів, тільки львів'яни !!!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 02.05.2021 19:14
    -2
    Як мені останні ігри Львова подобаються!!! Просто фантастика, команда з бійцівським характером!!! Дякую команда, дякую Тренер Анатолій Безсмертний!!! Це просто фантастика бачити таку команду!!! Браво!!!
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 02.05.2021 19:12
    +6
    СИДЕТЬ В БУДКЕ
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 02.05.2021 19:12
    +6
    СИДЕТЬ В БУДКЕ
    Ссылка
    Jeka Lukashin
    online
      Jeka Lukashin, 02.05.2021 19:24
    +5
    Во будет неожиданность если Арендуполь вылетит в пердив
    Ссылка
    Сергей Рипьюк
      Сергей Рипьюк, 02.05.2021 19:16
    +4
    PFCLviv, 02.05.2021 19:14
    Як мені останні ігри Львова подобаються!!! Просто фантастика, команда з бійцівським характером!!! Дякую команда, дякую Тренер Анатолій Безсмертний!!! Це просто фантастика бачити таку команду!!! Браво!!!
    Пам'ятаю по коментах, Ви були проти Безсмертного, бо він був призначений на місце Шумського, який Вам подобався.
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 02.05.2021 20:00
    +3
    DSH88, 02.05.2021 19:41
    Арендуполю деньгами заплатили или они мороженным взяли...
    Орнедуполь - лайн0, а не команда... Навіщо їм платити? ...задача цього фарм-кизяка - гарантувати 6 пунктів кротам і повпиратися з киянами...
    Ссылка
    Леонід Леонідович
    online
      Леонід Леонідович, 02.05.2021 19:26
    +3
    Недоклуб все глубже в будці, даже посрати не вилазить...
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 02.05.2021 19:21
    +3
    Сергей Рипьюк, 02.05.2021 19:16
    Пам'ятаю по коментах, Ви були проти Безсмертного, бо він був призначений на місце Шумського, який Вам подобався.
    Да да да. Помню как пел что сепарская УАФ убрала патриота Шумского, а назначили Безсмертного такого же сепара, который даже на украинском не говорит, а здесь уже возносит его к небесам)))
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 02.05.2021 19:36
    +2
    Як треба налаштувати команду, щоб хлопці гризли поле в кожному матчі Молодці всі!!!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 02.05.2021 19:26
    +2
    Львів загнав у будку Шахтар і Шахтар - 2 (Орендуполь). Це прекрасно!!!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 02.05.2021 19:23
    +2
    Шумського захищав і захищаю! Безсмертного може злим був після Зорі... Якщо образив, то Толянчик, вибач!!! Толя, Ви молодець!!!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 02.05.2021 19:11
    +2
    Христос Воскрес ! Воїстину Воскрес!
    Зі святом всіх! Дякую команді, тренерському штабу, бійцям батальону "Львів" за прекрасну підтримку, ця перемога для Вас! Чесно, мені сльози виступили на очах, коли команда дякувала бійцям за чудову підтримку! Тільки Львів, тільки львів'яни! Все буде Україна!
    Ссылка
    Андрей Саламаха
    online
      Андрей Саламаха, 02.05.2021 20:21
    0
    А "лімо" на мій погляд, ще гірше лайно, чим маріуполь. Ганьба за те яким чином "лімо" залишилося в суперлізі.
    Ссылка
    ХВ
    online
      ХВ, 02.05.2021 19:31
    0
    Леонід Леонідович, 02.05.2021 19:26
    Недоклуб все глубже в будці, даже посрати не вилазить...
    А где бы ТЫ был, если бы окопы находились за околицей? Или это команда виновата в такой ситуации? Не поперхнись своим пойлом.
    Ссылка
    ХВ
    online
      ХВ, 02.05.2021 19:25
    0
    Jeka Lukashin, 02.05.2021 19:24
    Во будет неожиданность если Арендуполь вылетит в пердив
    Тогда расскажи где Мынай очки возьмёт)))
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 02.05.2021 19:24
    0
    ХВ, 02.05.2021 19:23
    Заберите Остапа жевать пляцки. Найдут получше тренера и не такого пряничного.
    Нах.....я, нам Остапчик! У нього спец завдання на Сході...
    Ссылка
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