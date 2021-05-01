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02.05.2021 17:00   ТВ-трансляция: 

Мариуполь - Львов. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Мариупольцы во второй раз в сезоне сыграют на домашнем стадионе да еще и со зрителями

  • 01.05.2021 18:52
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  • 1 комментарий
Мариуполь - Львов. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Мариуполь

Перед этой игрой команды занимают соседние места в турнирной таблице. Причем, если  на протяжении почти всего чемпионата «Мариуполь» опережал «Львов», то теперь ситуация кардинально изменилась и уже подопечные Анатолия Бессмертного стоят выше, имея на три очка больше. 

Для мариупольцев предстоящий матч будет только вторым домашним из 23-х уже сыгранных в нынешнем сезоне. Реконструкция родного стадиона и, особенно газона, слишком затянулась, так что пришлось Остапу Маркевичу и его футболистам поездить по всей Украине, а соперников принимать в разных местах. К примеру, три из четырех последних поединков их «домашней» ареной был харьковский стадион «Металлист».

Но, похоже, странствования приазовского клуба остались в прошлом и «Мариуполь» наконец-то возвращается домой. Понятно, что такое событие команда очень хотела бы отпраздновать победой, тем более, что она практически снимет все вопросы, касающиеся понижения в классе. А вот в случае поражения еще не все будет ясно, хотя, откровенно говоря и смотря на календарь «Миная», который занимает последние место, в чудо его спасения верится с большим трудом. 

А вот «Львов» уже удивил всю футбольную общественность Украины. Еще перед 19-м туром команда располагалась внизу Премьер-Лиги и была близка к тому, чтобы опуститься на самое ее дно. Но победа в Харькове над «Шахтером» 3:2 вселила уверенность в ее игроков. И хотя затем еще были два поражения, в четырех последних матчах львовяне набрали 10 (!) очков (3 победы и 1 ничья) и прочно закрепились в середине таблицы. 

Интересно, что два предыдущих поединка чемпионата Украины «Львов» доигрывал в меньшинстве, поэтому тренерский штаб на сможет рассчитывать в Мариуполе на Михоби и Якимца. Есть потеря из-за дисквалификации и у хозяев поля, у которых не сыграет Чеботенко. 

Матч первого круга в 11-м туре проходил на «Арене-Львов» в ноябре прошлого года. Тогда мариупольцы в гостях выиграли со счетом 3:1. У победителей голы забили Сикан, Мишнев и Очеретько, а у проигравших отличился Михоби. 

И об арбитре. Игру будет судить Ярослав Козык из Мукачево. В этом сезоне он уже дважды встречался со «Львовом». Во втором туре львовяне проиграли в гостях «Колосу» 0:4, а в 12-м туре сыграли вничью с «Ингульцом» на своем поле. С «Мариуполем» Козык в последний раз пересекался в феврале прошлого года, когда приазовцы уступили дома «Заре» 1:2

Ориентировочные составы: 

«Мариуполь»: Гальчук, Стасюк, Быков, Чех, Кирюханцев, Горбунов, Танковский, Очеретько, Бондаренко, Мишнев, Топалов 
 
«Львов»: Ильющенков, Бусько, Махмутович, Семенив, Довгий, Чирьяк, Ременяк, Алваро, Сабино, Эрнест, Ренан

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2 мая, воскресенье

«Мариуполь» — «Львов»
Мариуполь. Стадион имени В.Бойко. 17:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2»
МАРИУПОЛЬ - ЛЬВОВ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Игорь Заржицкий, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Орлов Михаил
    online
      Орлов Михаил, 01.05.2021 19:20
    -1
    Суперфама переможе клонов!
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