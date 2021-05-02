Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «Выстрадали победу над Мариуполем»

Наставник «Львова» прокомментировал победу над «Мариуполем» (2:1)

  • 02.05.2021 23:26
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Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «Выстрадали победу над Мариуполем»
© ФК Мариуполь. Анатолий Бессмерный

«Львов» в конце чемпионата не узнать. Команда выиграла четыре из пяти последних матчей и переместилась из зоны вылета ближе к середине турнирной таблицы. В Мариуполе команда Анатолия Бессмертного добыла очередную победу, хотя, по словам наставника гостей, была ничейная игра.

«Получился сложный матч. Как и все наши игры. Рад, что одержали победу. Сложную, трудную! Очень хотели добиться приемлемого результата. Необходимо отметить «Мариуполь». Это великолепная команда с хорошей перспективой и будущим. У соперника есть поставленная игра. Нам возможно сегодня не то, чтобы повезло, но своей работой и самоотдачей мы наработали на победу.

Рад за ребят, которые выдерживают такой плотный календарь и игровой ритм. Можно сказать, что мы выстрадали сегодня эту победу! Спасибо Господу Богу за то, что он ее нам подарил», - сказал Анатолий Бессмертный.

После 24-х туров у «Львова» 28 очков и 9-е место в турнирной таблице.

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Источник — ФК Мариуполь

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