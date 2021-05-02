24-й тур
Мариуполь
1 : 2
Львов
02.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Мариуполь – Львов – 1:2. Развязка в концовке. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 24-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 02.05.2021 19:59
  • 448 просмотров
  • 3 комментария
Мариуполь – Львов – 1:2. Развязка в концовке. Видео голов и обзор матча
© ФК Мариуполь

Смотрите видеообзор матча 24-го тура Украинской Премьер-лиги.

Видео голов и обзор матча «Мариуполь» – «Львов» – 1:2.

ГОЛ! 1:0. Топалов, 31 мин.

ГОЛ! 1:1. Семенов, 33 мин.

ГОЛ! 1:2. Махмутович, 89 мин.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Энес Махмутович (Львов).
33' ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Семенив (Львов).
31' ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Топалов (Мариуполь).
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Oleha1987
    online
      Oleha1987, 02.05.2021 20:17
    0
    З такою грою як зараз, Львів , реально міг попасти в єврокубки. Пізно почали грати.
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 02.05.2021 20:12
    0
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 02.05.2021 20:08
    0
    бомжацкая собачка---в будке
    Ссылка
    Oleha1987
    online
      Oleha1987, 02.05.2021 20:17
    0
    З такою грою як зараз, Львів , реально міг попасти в єврокубки. Пізно почали грати.
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 02.05.2021 20:12
    0
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 02.05.2021 20:08
    0
    бомжацкая собачка---в будке
    Ссылка
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