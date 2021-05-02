Смотрите видеообзор матча 24-го тура Украинской Премьер-лиги.
Видео голов и обзор матча «Мариуполь» – «Львов» – 1:2.
ГОЛ! 1:0. Топалов, 31 мин.
ГОЛ! 1:1. Семенов, 33 мин.
ГОЛ! 1:2. Махмутович, 89 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Энес Махмутович (Львов).
|33'
|ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Семенив (Львов).
|31'
|ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Топалов (Мариуполь).
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Источник — Sport.ua
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