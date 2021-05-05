С чувством выполненного долга. В таком настроении к поединку с «Ингульцом» подходит «Львов». Команда Анатолия Безсмертного провела просто потрясающий отрезок, выиграв четыре поединка из пяти последних, набрала 28 очков и обосновалась на 9-ом месте в турнирной таблице. Последний победный штрих был сделан в предыдущем туре в Мариуполе, где львовяне, проигрывая одноименной команде по ходу матча, умудрились не только сравнять счет, но и на 90-й минуте вырвать крайне необходимую победу - 1:2.

«Ингулец» также порадовал своих болельщиков. Причем, подопечные Сергея Лавриненко одержали свою самую крупную победу в нынешнем первенстве, а также в истории выступлений в элите украинского футбола. В Чернигове петровчане разгромили донецкий «Олимпик» - 3:0 и теперь, чтобы удержаться в Премьер-лиге им достаточно не проиграть уже немотивированному «Львову».

Победа над «Мариуполем» для «Ингульца» стала лишь четвертой в нынешнем чемпионате. Но она позволила им обойти «Олимпик» в турнирной таблице и обосноваться на одиннадцатой позиции. Впрочем, в случае виктории в матче со «Львовом» и ничьей или проигрыша «Руха», Лавриненко и Ко могут выйти на десятое место. «Львов» же и вовсе может сотворить сенсацию и подняться аж на седьмое место. Правда, такое развитие событий возможно лишь в случае своей личной победы и неудач конкурентов - «Днепра-1» и «Александрии».

Мотивация в игре с «Ингульца» у «горожан» также имеется. В первом круге нынешнего первенства, в 12-ом туре чемпионата, команды не сумели определить сильнейшего. На первый взгляд миролюбивая ничья вышла совсем не таковой. Да, поединок во Львове завершился со счетом 1:1, но десять желтых карточек, по пять на команду и два удаления у хозяев - Грисьо и Шины, подтвердили стремление к победе и неуступчивый характер обеих команд. В том матче не обошлось и без ошибок арбитров. На 74-й минуте боковой рефери зафиксировал несуществующий офсайд у петровчанина Коваленко и отменил его гол.

Обслуживать встречу «Ингулец» - «Львов» будет судейская бригада во главе с арбитром из Киевщины Николаем Балакиным, тем самым рефери, который отметился несколькими спорными решениями в матче «Олимпик» - «Заря» .

«Ингулец»: Крынский, Балан, Кучеренко, Салем, Синегуб, Коробенко, Васин, Шишка, Запорожец, Янаков, Ситчинава.



«Львов»: Ильющенков, Бусько, Махмутович, Семенив, Довгий, Чирьяк, Ременяк, Алваро, Сабино, Эрнест, Ренан

6 мая, четверг