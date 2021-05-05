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06.05.2021 19:00   ТВ-трансляция: 

Ингулец - Львов. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Петровчане жаждут закрыть вопрос со своим пребыванием в элите

  • 05.05.2021 11:57
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Ингулец - Львов. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Львов

С чувством выполненного долга. В таком настроении к поединку с «Ингульцом» подходит «Львов». Команда Анатолия Безсмертного провела просто потрясающий отрезок, выиграв четыре поединка из пяти последних, набрала 28 очков и обосновалась на 9-ом месте в турнирной таблице. Последний победный штрих был сделан в предыдущем туре в Мариуполе, где львовяне, проигрывая одноименной команде по ходу матча, умудрились не только сравнять счет, но и на 90-й минуте вырвать крайне необходимую победу - 1:2. 

«Ингулец» также порадовал своих болельщиков. Причем, подопечные Сергея Лавриненко одержали свою самую крупную победу в нынешнем первенстве, а также в истории выступлений в элите украинского футбола. В Чернигове петровчане разгромили донецкий «Олимпик» - 3:0 и теперь, чтобы удержаться в Премьер-лиге им достаточно не проиграть уже немотивированному «Львову». 

Победа над «Мариуполем» для «Ингульца» стала лишь четвертой в нынешнем чемпионате. Но она позволила им обойти «Олимпик» в турнирной таблице и обосноваться на одиннадцатой позиции. Впрочем, в случае виктории в матче  со «Львовом» и ничьей или проигрыша «Руха», Лавриненко и Ко могут выйти на десятое место. «Львов» же и вовсе может сотворить сенсацию и подняться аж на седьмое место. Правда, такое развитие событий возможно лишь в случае своей личной победы и неудач конкурентов - «Днепра-1» и «Александрии».

Мотивация в игре с «Ингульца» у «горожан» также имеется. В первом круге нынешнего первенства, в 12-ом туре чемпионата, команды не сумели определить сильнейшего. На первый взгляд миролюбивая ничья вышла совсем не таковой. Да, поединок во Львове завершился со счетом 1:1, но десять желтых карточек, по пять на команду и два удаления у хозяев - Грисьо и Шины, подтвердили стремление к победе и неуступчивый характер обеих команд. В том матче не обошлось и без ошибок арбитров. На 74-й минуте боковой рефери зафиксировал несуществующий офсайд у петровчанина Коваленко и отменил его гол.  

Обслуживать встречу «Ингулец» - «Львов» будет судейская бригада во главе с арбитром из Киевщины Николаем Балакиным, тем самым рефери, который отметился несколькими спорными решениями в матче «Олимпик» - «Заря» . 

«Ингулец»:  Крынский, Балан, Кучеренко, Салем, Синегуб, Коробенко, Васин, Шишка, Запорожец, Янаков, Ситчинава.
 
«Львов»: Ильющенков, Бусько, Махмутович, Семенив, Довгий, Чирьяк, Ременяк, Алваро, Сабино, Эрнест, Ренан

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6 мая, четверг

«Ингулец» — «Львов»
Кропивницкий. Стадион «Зирка» 19:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 3»
ИНГУЛЕЦ - ЛЬВОВ. ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Николай Балакин, Киевская область
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Источник — Sport.ua

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