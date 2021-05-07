Англия против Испании. Определены финалисты Лиги Европы

В решающем матче Лиги Европы сыграют «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед»

  • 07.05.2021 00:05
  • 769 просмотров
  • 5 комментариев
Англия против Испании. Определены финалисты Лиги Европы
© Getty Images/Global Images Ukraine

В решающем матче Лиги Европы будут играть две команды, которые успешно преодолели полуфинальный раунд.

Финал между командами «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед» пройдет 26 мая в польском Гданьске.

Лига Европы 2020/21

1/2 финала, 29 апреля и 6 мая

  • Манчестер Юнайтед (Англия) – Рома (Италия) – 6:2, 2:3
  • Вильярреал (Испания) – Арсенал (Англия) – 2:1, 0:0

Финал, 26 мая, Гданьск (Польша)

  • Вильярреал (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия)

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Kle
    online
      Kle, 07.05.2021 00:45
    0
    Алексей Голяченко, 07.05.2021 00:40
    Емери создан для ЛЕ. Его магнитом тянет к этому кубку
    Да, везучий тренер на ЛЕ...
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 07.05.2021 00:40
    +1
    Емери создан для ЛЕ. Его магнитом тянет к этому кубку
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 07.05.2021 00:34
    +1
    Kle, 07.05.2021 00:14
    Слава Богу, хоть здесь английского финала не будет, а то смотреть на финалы ЕК, где представлена 1 страна, нудно, неинтересно при всем уважении к топ-чемпионатам...
    Тоже такого мнения. У Вильяреала есть У. Эмери, это машина по Л.Е,так что Ман. ЮН легко не будет, это 100%.
    Ссылка
    Scofield Lincoln
    online
      Scofield Lincoln, 07.05.2021 00:23
    +4
    Kle, 07.05.2021 00:14
    Слава Богу, хоть здесь английского финала не будет, а то смотреть на финалы ЕК, где представлена 1 страна, нудно, неинтересно при всем уважении к топ-чемпионатам...
    Это да! Но все же думаю, трофеи возьмут манкунианцы... Что одни, что другие набрали ходу под конец сезона!
    Ссылка
    Kle
    online
      Kle, 07.05.2021 00:14
    +2
    Слава Богу, хоть здесь английского финала не будет, а то смотреть на финалы ЕК, где представлена 1 страна, нудно, неинтересно при всем уважении к топ-чемпионатам...
    Ссылка
    Scofield Lincoln
    online
      Scofield Lincoln, 07.05.2021 00:23
    +4
    Kle, 07.05.2021 00:14
    Слава Богу, хоть здесь английского финала не будет, а то смотреть на финалы ЕК, где представлена 1 страна, нудно, неинтересно при всем уважении к топ-чемпионатам...
    Это да! Но все же думаю, трофеи возьмут манкунианцы... Что одни, что другие набрали ходу под конец сезона!
    Ссылка
    Kle
    online
      Kle, 07.05.2021 00:14
    +2
    Слава Богу, хоть здесь английского финала не будет, а то смотреть на финалы ЕК, где представлена 1 страна, нудно, неинтересно при всем уважении к топ-чемпионатам...
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 07.05.2021 00:40
    +1
    Емери создан для ЛЕ. Его магнитом тянет к этому кубку
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 07.05.2021 00:34
    +1
    Kle, 07.05.2021 00:14
    Слава Богу, хоть здесь английского финала не будет, а то смотреть на финалы ЕК, где представлена 1 страна, нудно, неинтересно при всем уважении к топ-чемпионатам...
    Тоже такого мнения. У Вильяреала есть У. Эмери, это машина по Л.Е,так что Ман. ЮН легко не будет, это 100%.
    Ссылка
    Kle
    online
      Kle, 07.05.2021 00:45
    0
    Алексей Голяченко, 07.05.2021 00:40
    Емери создан для ЛЕ. Его магнитом тянет к этому кубку
    Да, везучий тренер на ЛЕ...
    Ссылка
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