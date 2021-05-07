Англия против Испании. Определены финалисты Лиги Европы

В решающем матче Лиги Европы будут играть две команды, которые успешно преодолели полуфинальный раунд.
Финал между командами «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед» пройдет 26 мая в польском Гданьске.
Лига Европы 2020/21
1/2 финала, 29 апреля и 6 мая
- Манчестер Юнайтед (Англия) – Рома (Италия) – 6:2, 2:3
- Вильярреал (Испания) – Арсенал (Англия) – 2:1, 0:0
Финал, 26 мая, Гданьск (Польша)
- Вильярреал (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия)
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Источник — Sport.ua
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