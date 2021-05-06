Манчестер Юнайтед проиграл в Риме, но вышел в финал Лиги Европы

Команда Паулу Фонсеки не сумела совершить камбэк

  • 06.05.2021 23:57
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  • 1 комментарий
Манчестер Юнайтед проиграл в Риме, но вышел в финал Лиги Европы
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед» стал финалистом Лиги Европы сезона 2020/2021. После разгромной победы 6:2 в Англии «Красные дьяволы» на выезде проиграли «Роме» со счетом 2:3, но такого результата оказалось достаточно для выхода в финал.

Главным героем матча снова стал Эдинсон Кавани, который оформил дубль. В первом матче на его счету два гола и две голевые передачи. Суммарно уругвайский форвард поучаствовал в 6 из 8 голов «Манчестер Юнайтед» в двух матчах с «Ромой».

«Рома» - «Манчестер Юнайтед» - 3:2
Голы: 0:1 – 39 Кавани, 1:1 – 57 Джеко, 2:1 – 60 Кристанте, 2:2 – 68 Кавани, 3:2 – 83 Залевски.

«Рома» – Миранте, Карсдорп, Бруно Перес (Сантон, 69), Смоллинг (Дарбо, 30), Манчини, Пеллегрини, Кристанте, Педро (Залевски, 76), Мхитарян, Рожер, Джеко (Майораль, 76).

«Манчестер Юнайтед» – Де Хеа, Уан-Биссака (Уильямс, 46), Байи, Магуайр, Шоу (Теллес, 46), Фред, Бруну Фернандеш (Мата, 84), ван де Бек, Погба (Матич, 64), Кавани (Рэшфорд, 73), Гринвуд.

Предупреждения: Уан-Биссака (18), Фред (58), Карсдорп (72), Кавани (72), Кристанте (84), Уильямс (90).

Соперником «Манчестер Юнайтед» по финалу станет испанский «Вильярреал», который в другом полуфинальном противостоянии прошел лондонский «Арсенал».

Для «Манчестер Юнайтед» это второй финал Лиги Европы за последние четыре года. В 2017 году «Красные дьяволы» в финале обыграли «Аякс».

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    MU
    online
      MU, 07.05.2021 00:04
    +1
    5 минут мрака, когда чуть 4:1 не стало....
    Но Кавани всех вернул на Землю
    Ссылка
    MU
    online
      MU, 07.05.2021 00:04
    +1
    5 минут мрака, когда чуть 4:1 не стало....
    Но Кавани всех вернул на Землю
    Ссылка
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