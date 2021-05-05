В «Роме» сейчас происходит столько событий, а потому не факт, что команде очень интересен ответный полуфинал Лиги Европы или нынешний сезон в целом. Уже известно, что Рим покидает наставник Паулу Фонсека, а его с лета заменит Жозе Моуриньо.

Наверняка все мысли руководства клуба уже в новом сезоне, а этот нужно просто доиграть. Конечно, «Роме» хочется вернуться в Лигу чемпионов, а победа в Лиге Европы гарантирует попадание в главный еврокубковый турнир, но первый полуфинал против «Манчестер Юнайтед» оставляет мало шансов на успех. В чемпионате Италии римляне потеряли шансы на топ-4, а Лига Европы, возможно, клубу не так уж и нужна. Будет меньше матчей и больше шансов у Моуриньо сразу вывести Волков в топ-4.

В первой встрече на выезде «Рома» выглядела неплохо и к перерыву даже выигрывала 2:1, но провалила второй тайм и уступила МЮ 2:6. В нынешнем состоянии «Рома» вряд ли способна забить сопернику четыре безответных гола. Команда Фонсеки вообще не может выиграть в шести кряду встречах и явно находится в кризисе, а вот МЮ как раз в порядке.

В АПЛ команда может быть более-менее спокойной за место в топ-4, а серия без поражений длится уже 7 матчей. Можно не сомневаться, что команда Сульшера будет более чем мотивированной выйти в финал Лиги Европы и закончить сезон с трофеем. «Рому» же, вероятно, ждет перестройка команды.

6 мая, четверг