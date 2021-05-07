Рома
3 : 2
Ман Юнайтед
06.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Уле Гуннар СУЛЬШЕР: «Не важно, критикуют нас или нет. Мы в финале»

Наставник «Манчестер Юнайтед» прокомментировал выход своей команды в финал Лиги Европы

  • 07.05.2021 10:15
  • 552 просмотра
  • 2 комментария
Уле Гуннар СУЛЬШЕР: «Не важно, критикуют нас или нет. Мы в финале»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер доволен выходом своей команды в финал Лиги Европы. В полуфинале «красные дьяволы» обыграли римскую «Рому» (6:2, 2:3).

«В такой момент не особенно хочется анализировать прошедший поединок. Я разочарован, что мы пропустили столько голов. Считаю, что обе команды могли забить намного больше. Счет мог быть 6:6, 7:6.

Для меня главное, что мы — в финале. Конечно, мы должны играть лучше, чем сегодня.

Когда вы проходите в финал, не столь важно, критикуют вас или нет. Я очень счастлив за моих парней. Теперь мы ожидаем хорошего завершения этого сезона», — отметил Сульшер.

В финале Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет с испанским «Вильярреалом».

События матча
83' ГОЛ ! Мяч забил Никола Залевский (Рома).
68' ГОЛ ! Мяч забил Эдинсон Кавани (Ман Юнайтед).
60' ГОЛ ! Мяч забил Бриан Кристанте (Рома).
57' ГОЛ ! Мяч забил Эдин Джеко (Рома).
39' ГОЛ ! Мяч забил Эдинсон Кавани (Ман Юнайтед).
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 07.05.2021 10:47
    -1
    Это из разряда когда КМС по боксу заходит в спортзал техникума в поиске соперников - бьёт студентов и радуется что мол всех победил. Не всех, ещё есть Вильяреал
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    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 07.05.2021 10:45
    -1
    Сульшер, вы в финале ЛЕ! МЮ - против Вильяреала - вот они амбиции МЮ
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