Уле Гуннар СУЛЬШЕР: «Не важно, критикуют нас или нет. Мы в финале»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер доволен выходом своей команды в финал Лиги Европы. В полуфинале «красные дьяволы» обыграли римскую «Рому» (6:2, 2:3).
«В такой момент не особенно хочется анализировать прошедший поединок. Я разочарован, что мы пропустили столько голов. Считаю, что обе команды могли забить намного больше. Счет мог быть 6:6, 7:6.
Для меня главное, что мы — в финале. Конечно, мы должны играть лучше, чем сегодня.
Когда вы проходите в финал, не столь важно, критикуют вас или нет. Я очень счастлив за моих парней. Теперь мы ожидаем хорошего завершения этого сезона», — отметил Сульшер.
В финале Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет с испанским «Вильярреалом».
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Никола Залевский (Рома).
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил Эдинсон Кавани (Ман Юнайтед).
|60'
|ГОЛ ! Мяч забил Бриан Кристанте (Рома).
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Эдин Джеко (Рома).
|39'
|ГОЛ ! Мяч забил Эдинсон Кавани (Ман Юнайтед).
Источник — Sport.ua
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