Уле Гуннар СУЛЬШЕР: «Не важно, критикуют нас или нет. Мы в финале»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер доволен выходом своей команды в финал Лиги Европы. В полуфинале «красные дьяволы» обыграли римскую «Рому» (6:2, 2:3).

«В такой момент не особенно хочется анализировать прошедший поединок. Я разочарован, что мы пропустили столько голов. Считаю, что обе команды могли забить намного больше. Счет мог быть 6:6, 7:6.

Для меня главное, что мы — в финале. Конечно, мы должны играть лучше, чем сегодня.

Когда вы проходите в финал, не столь важно, критикуют вас или нет. Я очень счастлив за моих парней. Теперь мы ожидаем хорошего завершения этого сезона», — отметил Сульшер.

В финале Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет с испанским «Вильярреалом».