Рома – Манчестер Юнайтед - 3:2. Видео голов и обзор матча

В четверг, 6 мая «Рома» в ответном матче полуфинала Лиги Европы дома принимала «Манчестер Юнайтед» после разгромного поражения 2:6 на выезде. Ответный матч завершился победой «Ромы» - 3:2.
Составы команд:
«Рома»: Миранте – Карсдорп, Смоллинг, Ибаньес, Бруно Перес – Кристанте, Манчини – Педро, Пеллегрини, Мхитарян – Джеко
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа – Шоу, Магуайр, Байи, Ван-Биссака – Фред, Ван де Беек – Погба, Бруну Фернандеш, Гринвуд – Кавани
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
0:1 - Кавани, 39-я минута:
1:1 - Джеко, 58-я минута:
2:1 - Кристанте, 60-я минута:
2:2 - Кавани, 68-я минута:
3:2 - Залевски, 83-я минута:
Обзор матча:
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Никола Залевский (Рома).
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил Эдинсон Кавани (Ман Юнайтед).
|60'
|ГОЛ ! Мяч забил Бриан Кристанте (Рома).
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Эдин Джеко (Рома).
|39'
|ГОЛ ! Мяч забил Эдинсон Кавани (Ман Юнайтед).
Источник — Sport.ua
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