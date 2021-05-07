Турнир Унаи Емери. Вильярреал прошел Арсенал и вышел в финал Лиги Европы

После домашней победы 2:1 «Вильярреал» приехал в Лондон не пропустить и свою задачу выполнил. Ответный матч на «Эмирейтс» выдался достаточно блеклым и закончился выгодной для испанцев нулевой ничьей. Хотя, канониры могли и вырвать победу. Стоит вспомнить моменты Обамеянга: в первом тайме нападающий ногой угодил в штангу, а во втором, переиграв оппонента, ударом головой послал снаряд в стойку.

«Желтая субмарина» уделила максимум внимания защите и с небольшой долей везения вышла в финал. В главном матче турнира 26 мая команда Унаи Емери встретится с «Манчестер Юнайтед».

Полуфинал Лиги Европы. Ответный матч.

«Арсенал» - «Вильярреал» - 0:0 (первый матч 1:2)

Пино, 87, Нкетиа, 92

«Арсенал»: Лено, Холдинг, Пабло Мари, Тирни (Виллиан, 80), Бельерин (Нкетиа, 91) Смит, Парти, Сака, Пепе, Обамеянг (Лаказетт, 80), Эдегор (Мартинелли, 66).

«Вильярреал»: Рульи, Пау Торрес, Альбиоль, Марио Гаспар, Педраса (Морено, 91), Тригерос, Коклен, Парехо, Чуквезе (Пино, 29), Алькасер (Бакка, 72), Морено.

Арбитр: Славко Винчич, Словения

Стадион: «Эмирейтс», Лондон