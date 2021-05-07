Арсенал
0 : 0
Вильярреал
06.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Турнир Унаи Емери. Вильярреал прошел Арсенал и вышел в финал Лиги Европы

«Канониры» не смогли забить «Желтой субмарине»

  • 07.05.2021 00:01
  • 870 просмотров
  • 4 комментария
Турнир Унаи Емери. Вильярреал прошел Арсенал и вышел в финал Лиги Европы
© Getty Images/Global Images Ukraine

После домашней победы 2:1 «Вильярреал» приехал в Лондон не пропустить и свою задачу выполнил. Ответный матч на «Эмирейтс» выдался достаточно блеклым и закончился выгодной для испанцев нулевой ничьей. Хотя, канониры могли и вырвать победу. Стоит вспомнить моменты Обамеянга: в первом тайме нападающий ногой угодил в штангу, а во втором, переиграв оппонента, ударом головой послал снаряд в стойку.

«Желтая субмарина» уделила максимум внимания защите и с небольшой долей везения вышла в финал. В главном матче турнира 26 мая команда Унаи Емери встретится с «Манчестер Юнайтед». 

Полуфинал Лиги Европы. Ответный матч.

«Арсенал» - «Вильярреал» - 0:0   (первый матч 1:2)

 Пино, 87, Нкетиа, 92

«Арсенал»: Лено, Холдинг, Пабло Мари, Тирни (Виллиан, 80), Бельерин (Нкетиа, 91) Смит, Парти, Сака, Пепе, Обамеянг (Лаказетт, 80), Эдегор (Мартинелли, 66).

«Вильярреал»: Рульи, Пау Торрес, Альбиоль, Марио Гаспар, Педраса (Морено, 91), Тригерос, Коклен, Парехо, Чуквезе (Пино, 29), Алькасер (Бакка, 72), Морено.

Арбитр: Славко Винчич, Словения

Стадион: «Эмирейтс», Лондон

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    andre_lui
    online
      andre_lui, 07.05.2021 00:30
    0
    В финале все может быть. Было бы два матча, юнайтед имел бы преимущество, а так почти равные шансы.
    Ссылка
    Scofield Lincoln
    online
      Scofield Lincoln, 07.05.2021 00:17
    +2
    Михаил Степанов, 07.05.2021 00:01
    ДА,уж...Ємери точит зубы но очередную победу в ЛЕ...А Динамо таки не повезло с соперником...
    Я думаю МЮ эти зубы, в финале затупит! Уж слишком они хороши для ЛЕ...
    Ссылка
    var
    online
      var, 07.05.2021 00:07
    0
    Что то далеко Вильяминай пробрался.))
    Ну хоть киевлянам не так обидно теперь.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 07.05.2021 00:01
    +8
    ДА,уж...Ємери точит зубы но очередную победу в ЛЕ...А Динамо таки не повезло с соперником...
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 07.05.2021 00:01
    +8
    ДА,уж...Ємери точит зубы но очередную победу в ЛЕ...А Динамо таки не повезло с соперником...
    Ссылка
    Scofield Lincoln
    online
      Scofield Lincoln, 07.05.2021 00:17
    +2
    Михаил Степанов, 07.05.2021 00:01
    ДА,уж...Ємери точит зубы но очередную победу в ЛЕ...А Динамо таки не повезло с соперником...
    Я думаю МЮ эти зубы, в финале затупит! Уж слишком они хороши для ЛЕ...
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 07.05.2021 00:30
    0
    В финале все может быть. Было бы два матча, юнайтед имел бы преимущество, а так почти равные шансы.
    Ссылка
    var
    online
      var, 07.05.2021 00:07
    0
    Что то далеко Вильяминай пробрался.))
    Ну хоть киевлянам не так обидно теперь.
    Ссылка
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