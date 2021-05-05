Арсенал — Вильярреал. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией ответного поединка полуфинала Лиги Европы

  • 05.05.2021 20:53
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Арсенал — Вильярреал. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 6 мая, состоится ответный поединок 1/2 финала Лиги Европы, в котором лондонский «Арсенал» примет испанский «Вильярреал».

«Канониры» попытаются наверстать упущенное в Испании, где они потерпели поражение со счетом 1:2. В этой непростой задаче им не помогут удаленный в первом матче Себальос, а также травмированные Луис и Ляказетт.

В стане «Желтой субмарины» также имеются кадровые проблемы. Поединок в Испании не смог до конца доиграть Кепа, который схлопотал красную, а Фойт и Иборра еще до конца не восстановились после повреждений.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» - «Вильярреал».

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Источник — Sport.ua

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