Арсенал
0 : 0
Вильярреал
06.05.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Арсенал — Вильярреал. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги Европы

«Канониры» намерены взять реванш за поражение в первом поединке

  • 05.05.2021 19:49
  • 66 просмотров
  • 0 комментариев
Главные новости
Ворскла – Десна – 1:0. LIVE

- Футбол

4
2589
Александрия - Колос - 0:1. LIVE

- Футбол

3
1495
Днепр-1 - Заря - 0:0. LIVE

- Футбол

4
1571
Арсенал — Вильярреал. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги Европы
© Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 6 мая, состоится ответный поединок 1/2 финала Лиги Европы, в котором лондонский «Арсенал» примет испанский «Вильярреал». Первый матч завершился поражением «канониров» со счетом 1:2.

«Арсенал»

Проиграв «Вильярреалу» на выезде, лондонский клуб сумел обыграть «Ньюкасл» (2:0) в поединке 34-го тура чемпионата Англии по футболу. Для «канониров», которые в последнее время редко балуют своих поклонников победами, это хороший знак. Но не стоит забывать, что в текущем сезоне «Ньюкасл» — один из аутсайдеров АПЛ, набравший всего 36 очков в 34-х матчах и занимающий 16-е место в турнирной таблице.

После 34-х сыгранных туров в активе «Арсенала» 49 очков и текущее 9-е место в чемпионате при разнице забитых и пропущенных мячей 46-37. По сути, победа в Лиге Европы — последний шанс для англичан спасти провальный сезон.

«Вильярреал»

После победы над «Арсеналом» в домашнем поединке «Вильярреал» воспрянул духом и обыграл «Хетафе» (1:0) в 34-м туре чемпионата Испании. Да, победа «желтой субмарины» получилась не слишком зрелищной, но три очка есть три очка.

Вообще, «Вильярреал» очень неплохо смотрелся в первом матче с «Арсеналом». Точнее бил, меньше фолил, имел одинаковую с «канонирами» точность пасов (84%). Если бы не пенальти, который реализовал Пепе, и не удаление Капу, для испанцев все было бы идеально. Но на «Эмирейтс» игра будет совсем другой. И уж точно куда более тяжелой для гостей.

Говорят тренеры

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета: «Правда, что по разным причинам для некоторых игроков нынешний сезон может стать последним в клубе. Я вижу, как много для них значит Лига Европы, и как они хотят ее выиграть… Это всего десятый еврокубковый полуфинал «Арсенала», поэтому для нас это очень важный момент сезона».

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери: «Итог первого матча не меняет моих изначальных мыслей относительно этого турнира. «Арсенал» начинал как фаворит и по-прежнему является таковым.  Нам же надо еще учиться противостоять таким соперникам. Результат первого матча слишком шаткий, чтобы он имел какое-то огромное значение».

Противостояние

Букмекеры считают «Арсенал» фаворитом будущего поединка, но не стоит ожидать, что «Вильярреал» сдастся и предстанет в роли мальчика для битья. Опытнейший Унаи Эмери уже точно продумал тактику на все случаи жизни, да и счет пока говорит в пользу «желтой субмарины».

С другой стороны, «канониров» устроит даже победа 1:0. Впрочем, вполне возможно, что англичане все-таки слишком увлекутся своими атаками и пропустят быстрый контрвыпад испанцев.

Победителя противостояния предсказать сложно. Соперники будут сражаться ожесточенно и до самого конца.

Ориентировочные составы:

«Арсенал»: Лено — Чеймберс, Холдинг, Магальес, Джака, Партей, Эльнени, Смит-Роу, Сака, Обамеянг.

«Вильярреал»: Рульи — Гаспар, Альбиоль, Торрес, Педраса, Чуквуэзе, Парехо, Коклен, Тригерос, Бакка, Морено.

Не сыграют: Давид Луис, Себальос — Иборра, Капу.

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку

6 мая, четверг

«Арсенал» — «Вильярреал»
Лондон. Стадион «Эмирейтс». 22:00
Прямая трансляция на «Футбол 2» и MEGOGO
Арбитр: Славко Винчич (Словения)
Прогноз Sport.ua — 1:1
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Михаил Шаповалов, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности