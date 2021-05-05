В четверг, 6 мая, состоится ответный поединок 1/2 финала Лиги Европы, в котором лондонский «Арсенал» примет испанский «Вильярреал». Первый матч завершился поражением «канониров» со счетом 1:2.

«Арсенал»

Проиграв «Вильярреалу» на выезде, лондонский клуб сумел обыграть «Ньюкасл» (2:0) в поединке 34-го тура чемпионата Англии по футболу. Для «канониров», которые в последнее время редко балуют своих поклонников победами, это хороший знак. Но не стоит забывать, что в текущем сезоне «Ньюкасл» — один из аутсайдеров АПЛ, набравший всего 36 очков в 34-х матчах и занимающий 16-е место в турнирной таблице.

После 34-х сыгранных туров в активе «Арсенала» 49 очков и текущее 9-е место в чемпионате при разнице забитых и пропущенных мячей 46-37. По сути, победа в Лиге Европы — последний шанс для англичан спасти провальный сезон.

«Вильярреал»

После победы над «Арсеналом» в домашнем поединке «Вильярреал» воспрянул духом и обыграл «Хетафе» (1:0) в 34-м туре чемпионата Испании. Да, победа «желтой субмарины» получилась не слишком зрелищной, но три очка есть три очка.

Вообще, «Вильярреал» очень неплохо смотрелся в первом матче с «Арсеналом». Точнее бил, меньше фолил, имел одинаковую с «канонирами» точность пасов (84%). Если бы не пенальти, который реализовал Пепе, и не удаление Капу, для испанцев все было бы идеально. Но на «Эмирейтс» игра будет совсем другой. И уж точно куда более тяжелой для гостей.

Говорят тренеры

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета: «Правда, что по разным причинам для некоторых игроков нынешний сезон может стать последним в клубе. Я вижу, как много для них значит Лига Европы, и как они хотят ее выиграть… Это всего десятый еврокубковый полуфинал «Арсенала», поэтому для нас это очень важный момент сезона».

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери: «Итог первого матча не меняет моих изначальных мыслей относительно этого турнира. «Арсенал» начинал как фаворит и по-прежнему является таковым. Нам же надо еще учиться противостоять таким соперникам. Результат первого матча слишком шаткий, чтобы он имел какое-то огромное значение».

Противостояние

Букмекеры считают «Арсенал» фаворитом будущего поединка, но не стоит ожидать, что «Вильярреал» сдастся и предстанет в роли мальчика для битья. Опытнейший Унаи Эмери уже точно продумал тактику на все случаи жизни, да и счет пока говорит в пользу «желтой субмарины».

С другой стороны, «канониров» устроит даже победа 1:0. Впрочем, вполне возможно, что англичане все-таки слишком увлекутся своими атаками и пропустят быстрый контрвыпад испанцев.

Победителя противостояния предсказать сложно. Соперники будут сражаться ожесточенно и до самого конца.

Ориентировочные составы:

«Арсенал»: Лено — Чеймберс, Холдинг, Магальес, Джака, Партей, Эльнени, Смит-Роу, Сака, Обамеянг.

«Вильярреал»: Рульи — Гаспар, Альбиоль, Торрес, Педраса, Чуквуэзе, Парехо, Коклен, Тригерос, Бакка, Морено.

Не сыграют: Давид Луис, Себальос — Иборра, Капу.

6 мая, четверг