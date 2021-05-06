Фонсека разочаровал в Роме. Серия А показала тактические пробелы Паулу

С момента заключения контракта с «Ромой» в начале сезона-2019/20 проблема потенциального увольнения чересчур часто затрагивала Паулу Фонсеку. В премьерном сезоне коуч планировал финишировать с «волками» в топ-4, чтобы получить путевку в Лигу чемпионов, но оплошал. На первый раз португальца простили, но когда и во втором сезоне стало понятно, что участия в сильнейшем клубном турнире континента «Роме» не видать, церемониться не стали, и досрочно объявили сперва о грядущем прекращении сотрудничества, а затем и о подписании преемника – Жозе Моуриньо.

Последней надеждой Фонсеки на успех оставалась Лига Европы. В случае победы в этом турнире «волки» получили бы возможность сыграть в Лиге чемпионов-2021/22, что наверняка помогло бы экс-тренеру «Шахтера» сохранить свой пост. В четвертьфинале «Рома» в непростом противостоянии с «Аяксом» смогла выжать максимум из минимума – добыть гостевую победу (2:1) и свести ответный домашний матч к удобной во всех смыслах ничьей (1:1).

Победа в Амстердаме вообще показалась глотком свежего воздуха, в котором остро нуждалась команда Фонсеки в концовке сезона. До нее «Рома» в трех матчах Серии А не знала радости побед, уступив с одинаковым счетом 0:2 на выезде «Парме» и дома «Наполи», а также сыграв вничью с «Сассуоло» (2:2). Однако после того, как римляне прошли «Аякс» в Лиге Европы, наладить дела в национальном чемпионате им так и не удалось – три поражения в четырех матчах, причем от команд, которые во всех отношениях уступают «Роме» - «Торино», «Кальяри» и «Сампдории». А шокирующее поражение в первом полуфинале Лиги Европы от «Манчестер Юнайтед» на выезде (2:6), фактически поставило жирный крест на надеждах Фонсеки вывести «Рому» в Лигу чемпионов через победу во второстепенном еврокубке…

Последние результаты лишний раз обнажили проблему непоследовательности нынешней «Ромы». При Фонсеке эта команда регулярно имела сложности с тем, чтобы демонстрировать стабильность, и это не давало ей шансов на финиш в топ-4. Несмотря на то, что сам португалец по ходу текущего сезона неоднократно подчеркивал, что видит улучшения в игре своих подопечных, по факту все выглядит не так радужно.

В этом сезоне «Рома» часто играет в атакующий футбол с тремя нападающими, что при хороших раскладах выливалось в убедительные результаты. Например, «Беневенто» и «Болонье» команда Фонсеки отгрузила по пять мячей (5:2 и 5:1, соответственно), а «Специю» перестреляла в триллере – 4:3. Однако с топовыми оппонентами «Рома» не смогла выглядеть настолько эффективно в атаке, продолжая еще больше ошибаться в обороне. В первой половине сезона римляне сыграли вничью с «Ювентусом» (2:2) и «Миланом» (3:3), и это, по сути, все, чем может похвастаться команда Фонсеки в битвах с по-настоящему сильными соперниками в рамках Серии А. Уже во втором круге «волки» были биты сперва туринцами (0:2), а затем и «россонери» (1:2), которые легко прочитали тактические задумки Фонсеки.

Попытки поиграть в атакующий футбол с «Аталантой» и «Наполи» и вовсе завершились провалами – команда Гасперини в первом круге разбила оппонента со счетом 4:1, а во втором разошлась выездной ничьей 1:1, а подопечные Гаттузо и вовсе деклассировали подопечных Фонсеки – 6:0 в двух поединках (4:0, 2:0). А ведь было еще и памятное фиаско в дерби от «Лацио» (0:3), где болельщики ожидали увидеть настоящих «волков», а не скулящих волчат…

В Серии А-2020/21 команде Фонсеки не удалось обыграть ни одну из команд, находящихся в шестерке лучших. Результат «Ромы» - шесть поражений и четыре ничьи, причем в заключительных турах «волкам» еще предстоит сыграть против «Интера» и «Лацио». Столь отвратительные результаты в матчах против команд с вершины турнирной таблицы – основная причина неудач «Ромы» в Серии А. Команда Фонсеки теряла очки там, где априори должна была за них цепляться руками и ногами, если действительно рассчитывала финишировать в зоне Лиги чемпионов. Уступив же практически всем, «волкам» не на что было рассчитывать на финише…

Переезд в Италию стал пока главным вызовом в карьере 48-летнего Фонсеки. В Рим он прибыл в качестве многообещающего наставника, умеющего добиваться результата. Такое резюме Паулу заслужил в «Шахтере», где за три сезона выиграл на внутренней арене все, что только можно, не зная проблем с «Динамо». Но в Серии А демонстрировать привычный для «горняков» атакующий футбол уже с «Ромой» Фонсека не смог. Итальянские соперники от недели к неделе выстраивали перед португальцем все новые и новые задачи, справляться с которыми в какой-то момент Паулу перестал. Он просто не привык справляться в каждом туре с настолько хорошо организованными в обороне командами, которые прекрасно справляются с теми, кто стремится контролировать мяч.

Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

«Когда я приехал в Италию, то был одержим футболом, основанным на владении мячом. Но сейчас, по крайней мере для меня, куда важнее, как команда осуществляет переход от обороны в атаку и обратно, чем просто цифры владения», - признавался несколько месяцев назад Фонсека в одном из интервью.

В итоге игра «Ромы» при Фонсеке трансформировалась от привычных по «Шахтеру» 4-2-3-1 в первом сезоне к более мобильным 3-4-3 или 3-4-2-1, которые «волки» преимущественно задействуют в текущем чемпионате. В какой-то момент португальский тренер осознал, что в Италии очень важно пользоваться всей шириной поля, а также уметь быстро переключаться от одной фазы игры к другой. Такой подход в некоторых матчах (в том числе, против «Шахтера» в Лиге Европы) давал плоды – «Рома» выглядела довольно аккуратной и интересной, но справляться с непоследовательностью результатов «волки» так и не научились. Тактически чемпионат Италии оказался слишком сложным для Фонсеки, который сломал почти все зубы на попытках «перекусить» неудачи и оголил, тем самым, все свои пробелы в работе с командой топ-уровня из топ-лиги…

Нельзя забывать и тот факт, что приглашал Фонсеку в «Рому» Джеймс Паллотта, а спустя год римский клуб был продан другому собственнику – Дэну Фридкину. Тому изначально советовали избавиться от португальского тренера, но Паулу устраивал нового владельца, так как не был чересчур наглым в плане требований на трансферном рынке. Во многом «удобность» Фонсеки для Фридкина и позволила Паулу так долго продержаться на своем посту при не самых удачных результатах. Однако, когда стало ясно, что сезон для «Ромы» окончательно провален, босс клуба не стал цепляться за тренера, который при всех своих личностных плюсах банально не способен давать результат.

В итоге случилось то, что случилось – Фонсека покинет «Рому» в конце сезона, а его место займет соотечественник Жозе Моуриньо. Надо сказать, первое самостоятельное тренерское назначение Фридкина выглядит не менее противоречивым, чем приглашение Паллоттой Фонсеки, но это тема уже совсем другого разговора…