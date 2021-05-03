Интер выиграл скудетто, Украина вышла на гандбольное Евро, камбэк Руиса

Главные новости за 2 мая на Sport.ua

  • 03.05.2021 03:00
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Интер выиграл скудетто, Украина вышла на гандбольное Евро, камбэк Руиса
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 2 мая.

1. «Бронзу» уже почти не отнять. Заря дожала Минай. Гол Владислава Кочергина принес победу коллективу Виктора Скрипника.

2. Интер досрочно стал чемпионом Италии. Команда стала недостижимой для конкурентов.

3. Турнирная таблица УПЛ. Кто еще попадет в еврокубки? 1–2 мая прошли матчи 24-го тура Украинской Премьер-лиги.

4. Ингулец разгромил Олимпик в битве аутсайдеров. Донецкая команда будет продолжать борьбу за выживание в УПЛ.

5. Все срослось как надо! Украина чудом вышла на Евро-2022 по гандболу. Украинцы потерпели второе поражение от Чехии, но прошли в финальную часть.

6. Ракицкий с Зенитом в третий раз подряд стал чемпионом России. Ярослав продолжает собирать титулы.

7. Камбэк после Джошуа! Энди Руис вернулся на ринг и победил Арреолу. В ночь на 2 мая Энди Руис впервые за полтора года вышел на бой.

8. Матч Манчестер Юнайтед – Ливерпуль перенесен из-за протеста фанатов. Поединок не может состояться в таких условиях.

9. Львов в гостях выиграл у Мариуполя, забив в конце матча. Победный гол на счету Энеса Махмутовича. Но к арбитру Козыку есть вопросы.

10. Хэмилтон красиво выиграл Гран-при Португалии, борьба Мерседеса и Ред Булла. Пилот Мерседеса на трассе разобрался с Ферстаппеном и Боттасом.

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Источник — Sport.ua

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