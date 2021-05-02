«Бронзу» уже почти не отнять. Заря дожала Минай

В середине текущей недели произошло неприятное событие для луганской «Зари». Команда Виктора Скрипника фатально ухудшила свое положение в борьбе за вторую строчку турнирной таблицы против донецкого «Шахтера», уступив соседям «оранжево-черных» по городе – «Олимпику» (1:2). Впрочем, последствия неудачного выступления в Чернигове давали о себе знать еще и в том контексте, что «мужики» подставляли под удар уже занимаемую ими третью строчку, однако повальные осечки большей части преследователей вернули все карты в руки луганчан.



По большому счету, в матче 24-го тура Украинской Премьер-лиги против главного аутсайдера текущего сезона, закарпатского «Миная», «Заря» имела все шансы досрочно закрыть вопросы относительно очередных «бронзовых» медалей в своей истории. Дистанция от ковалевского «Колоса», теоретически, могла бы вырасти до шести очков, и именно с этой целью выходили на газон запорожской «Славутич-Арены» подопечные Скрипника.



В первой половине матча команды удивили зрителей своим невоодушевленным подходом к созданию голевых моментов. На правах хозяев поля, «Заря» больше владела мячом в позиционных атаках, благодаря чему получила верный шанс забить гол, но и он пришелся лишь под самый перерыв. Фаворов с близкой дистанции замыкал подачу с левого фланга штрафной от Кабаева, но направил мяч выше ворот. «Минай», в свою очередь, показал зубы еще в самом начале матча, но удар с левого фланга от Малепе лишь размял голкипера. В медленном контроле мяча на создание дополнительных возможностей команды явно не наиграли.



Во втором тайме Заря явно превосходила своего соперника в агрессии на чужой половине, и планомерно приближалась к забитому мячу в череде достаточно опасных выпадов. Однако, оказалось, что оборону закарпатской команды не так уж и просто вскрыть даже за счет многочисленных фланговых передач и успешных забросов за спину защитникам. А если в завершении еще и упускать моменты, как это делал Александр Гладкий, так и вовсе – приходилось тратить лишние усилия в заведомо выигрышной ситуации.



Впрочем, если постоянно идти к намеченной цели, то рано или поздно нужная тропа таки подвернется под руку. «Заря» прочувствовала на себе этот опыт, а забитый ею мяч пришелся лишь на 81-ю минуту, когда в центре чужой штрафной удачно сыграл на верховом мяче Аллахьяр Сайядманеш, после чего сделал скидку на Владислава Кочергина. Удар полузащитника команды Скрипника в левый нижний угол подвел черту под этим тяжелым поединком. Что же, видимо, таковой была цена этих драгоценных очков.



В следующем туре луганская «Заря» проведет домашний поединок против днепровского «Днепра-1», а закарпатский «Минай» будет принимать донецкий «Шахтер».

Украинская Премьер-лига. 24-й тур.

«Заря» – «Минай» - 1:0



Кочергин, 81



Гладкий, 1, Фаворов, 20, Назарина, 50, Сайядманеш, 62, Кабаев, 76 – Пиняшко, 43, Петрусенко, 71, Ткачук, 87, Кныш, 90+2

«Заря»: Мацапура – Жуниньо, Цвек, Вернидуб, Фаворов – Назарина – Кочергин, Юрченко – Кабаев (Иванисеня, 78) – Гладкий, Сайядманеш (Шахаб, 83).

«Минай»: Попович – Малепе, Матич, Лопыренок, Маембе – Ткачук, Петрусенко – Багайоко, Хахлев (Кныш, 79), Пиняшко (Бойко, 57) – Ахмедзаде (Огбонная, 46).

Арбитр: Виталий Романов (Днепр).

Стадион: «Славутич-Арена» (Запорожье).



Удары (в створ): 12 (5) – 9 (4)

Угловые: 6 – 1

Оффсайды: 0 – 5.

ЗАРЯ-МИНАЙ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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