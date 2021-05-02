24-й тур
Заря
1 : 0
Минай
02.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

«Бронзу» уже почти не отнять. Заря дожала Минай

Гол Владислава Кочергина принес победу коллективу Виктора Скрипника

  • 02.05.2021 18:52
  • 2962 просмотра
  • 25 комментариев
«Бронзу» уже почти не отнять. Заря дожала Минай
© ФК Заря

В середине текущей недели произошло неприятное событие для луганской «Зари». Команда Виктора Скрипника фатально ухудшила свое положение в борьбе за вторую строчку турнирной таблицы против донецкого «Шахтера», уступив соседям «оранжево-черных» по городе – «Олимпику» (1:2). Впрочем, последствия неудачного выступления в Чернигове давали о себе знать еще и в том контексте, что «мужики» подставляли под удар уже занимаемую ими третью строчку, однако повальные осечки большей части преследователей вернули все карты в руки луганчан.

По большому счету, в матче 24-го тура Украинской Премьер-лиги против главного аутсайдера текущего сезона, закарпатского «Миная», «Заря» имела все шансы досрочно закрыть вопросы относительно очередных «бронзовых» медалей в своей истории. Дистанция от ковалевского «Колоса», теоретически, могла бы вырасти до шести очков, и именно с этой целью выходили на газон запорожской «Славутич-Арены» подопечные Скрипника.

В первой половине матча команды удивили зрителей своим невоодушевленным подходом к созданию голевых моментов. На правах хозяев поля, «Заря» больше владела мячом в позиционных атаках, благодаря чему получила верный шанс забить гол, но и он пришелся лишь под самый перерыв. Фаворов с близкой дистанции замыкал подачу с левого фланга штрафной от Кабаева, но направил мяч выше ворот. «Минай», в свою очередь, показал зубы еще в самом начале матча, но удар с левого фланга от Малепе лишь размял голкипера. В медленном контроле мяча на создание дополнительных возможностей команды явно не наиграли.

Во втором тайме Заря явно превосходила своего соперника в агрессии на чужой половине, и планомерно приближалась к забитому мячу в череде достаточно опасных выпадов. Однако, оказалось, что оборону закарпатской команды не так уж и просто вскрыть даже за счет многочисленных фланговых передач и успешных забросов за спину защитникам. А если в завершении еще и упускать моменты, как это делал Александр Гладкий, так и вовсе – приходилось тратить лишние усилия в заведомо выигрышной ситуации.

Впрочем, если постоянно идти к намеченной цели, то рано или поздно нужная тропа таки подвернется под руку. «Заря» прочувствовала на себе этот опыт, а забитый ею мяч пришелся лишь на 81-ю минуту, когда в центре чужой штрафной удачно сыграл на верховом мяче Аллахьяр Сайядманеш, после чего сделал скидку на Владислава Кочергина. Удар полузащитника команды Скрипника в левый нижний угол подвел черту под этим тяжелым поединком. Что же, видимо, таковой была цена этих драгоценных очков.

В следующем туре луганская «Заря» проведет домашний поединок против днепровского «Днепра-1», а закарпатский «Минай» будет принимать донецкий «Шахтер».

Украинская Премьер-лига. 24-й тур.

«Заря» – «Минай» - 1:0

 Кочергин, 81

Гладкий, 1, Фаворов, 20, Назарина, 50, Сайядманеш, 62, Кабаев, 76 – Пиняшко, 43, Петрусенко, 71, Ткачук, 87, Кныш, 90+2

«Заря»: Мацапура – Жуниньо, Цвек, Вернидуб, Фаворов – Назарина – Кочергин, Юрченко – Кабаев (Иванисеня, 78) – Гладкий, Сайядманеш (Шахаб, 83).

«Минай»: Попович – Малепе, Матич, Лопыренок, Маембе – Ткачук, Петрусенко – Багайоко, Хахлев (Кныш, 79), Пиняшко (Бойко, 57) – Ахмедзаде (Огбонная, 46).

Арбитр: Виталий Романов (Днепр).

Стадион: «Славутич-Арена» (Запорожье).

Удары (в створ): 12 (5) – 9 (4)
Угловые: 6 – 1
Оффсайды: 0 – 5.

ЗАРЯ-МИНАЙ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 02.05.2021 19:54
    0
    Чудом заталкала сегодня Заря а так могло 0-0 быть
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 02.05.2021 19:51
    0
    DSH88, 02.05.2021 19:32
    Та какая разница кто третий в ек все одно просрут. Ну нет у нас третьей команды.
    Да плохо дело нет игры у третьей команды (4-6 место тоже так себе для Европы) - да и первые 2 хромают ! Ну ничего подожди 2 года будет командой которой и ты и все болельщики Украины будут гордится ! Название даже не произношу - все усе знают !
    Ссылка
    DSH88
    online
      DSH88, 02.05.2021 19:32
    -2
    Та какая разница кто третий в ек все одно просрут. Ну нет у нас третьей команды.
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 02.05.2021 19:31
    0
    Sergii Novykov, 02.05.2021 19:10
    Нет. Это не ЛЧ. Сначала идёт разница. Потом кол забитых и только потом личные встречи. Почитайте регламент
    Стаття 22. Визначення місць команд у змаганнях
    3. У разі рівності очок у двох та/або більше команд, місця команд
    визначаються за такими показниками:
    3.1. більша кількість набраних очок в особистих зустрічах між цими
    командами;
    3.2. краща різниця забитих і пропущених м’ячів в особистих
    зустрічах між цими командами;
    3.3. більша кількість забитих м’ячів в особистих зустрічах між цими
    командами; 66
    3.4. краща різниця забитих і пропущених м’ячів в усіх матчах;
    3.5. більша кількість забитих м’ячів в усіх матчах
    Кому читать нужно?
    Ссылка
    alex63563562342234
    online
      alex63563562342234, 02.05.2021 19:31
    +1
    Sergii Novykov, 02.05.2021 19:10
    Нет. Это не ЛЧ. Сначала идёт разница. Потом кол забитых и только потом личные встречи. Почитайте регламент
    Смешно, когда люди, не читавшие регламент, предлагают другим его почитать. А теперь открываем регламент (https://www.upl.ua/uploads/2008/_9fBICnMQxDgc1KPzlpbOq9davxTYbJN.pdf) и читаем (что бы в дальнейшем не писать подобный бред) статью 22, где написано:
    "У разі рівності очок у двох та/або більше команд, місця команд
    визначаються за такими показниками:
    3.1. більша кількість набраних очок в особистих зустрічах між цими
    командами;
    3.2. краща різниця забитих і пропущених м’ячів в особистих
    зустрічах між цими командами;
    3.3. більша кількість забитих м’ячів в особистих зустрічах між цими
    командами;
    3.4. краща різниця забитих і пропущених м’ячів в усіх матчах;
    3.5. більша кількість забитих м’ячів в усіх матчах. "
    Ссылка
    viktor77
    online
      viktor77, 02.05.2021 19:21
    +1
    С победой ,хоть и валидольной..Минай выставил автобус ,ну удалось забить ..
    Ссылка
    viktor77
    online
      viktor77, 02.05.2021 19:17
    +1
    maxlove, 02.05.2021 19:03
    Першим з бронзовими медалями поздоровив "Зорю" ахмєтов
    Ху .етов
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 02.05.2021 19:16
    +1
    axylinam, 02.05.2021 19:06
    Пик результативности Милевского придётся как раз на чемпионат Европы,а Заря молодцы второй год подряд заняли третье место-Скрипник самый успешный тренер Зари за годы независимости
    Ну и Вернидуб заложил хорошее основание...
    Ссылка
    viktor77
    online
      viktor77, 02.05.2021 19:15
    0
    Владимир Копяк, 02.05.2021 19:04
    Была мысль,что Заря может слить игру Минаю... Хорошо, что не пошли на это,совесть еще есть у президента клуба.
    Заря не сдает игры,ты что то путаешь .де..л
    Ссылка
    Pavelgorov
      Pavelgorov, 02.05.2021 19:14
    -1
    Футбол в квадрате, 02.05.2021 19:10
    А Минаю походу уже не спастись...
    Но сегодня они боролись,хотели остаться
    Ссылка
    Pavelgorov
      Pavelgorov, 02.05.2021 19:13
    +2
    Pavlo Kolejchuk, 02.05.2021 19:10
    Зоря молодець а що в Європі буде ?
    З перемогою Зорю
    Если у Зари будет бюджет на покупку хороших игроков,то будет нормально..
    Ссылка
    Sergii Novykov
    online
      Sergii Novykov, 02.05.2021 19:11
    +2
    Так что колосу нужно не только две победы при проигрыше зари. А и 9 голов отыграть
    Ссылка
    Pavlo Kolejchuk
    online
      Pavlo Kolejchuk, 02.05.2021 19:10
    0
    Зоря молодець а що в Європі буде ?
    З перемогою Зорю
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 02.05.2021 19:10
    +2
    А Минаю походу уже не спастись...
    Ссылка
    Sergii Novykov
    online
      Sergii Novykov, 02.05.2021 19:10
    0
    Аа Бб, 02.05.2021 18:58
    Если команды наберут одинаковое количество очков, то места в таблице будут определены по очным встречам (у Колоса победа над Зарей и ничья), поэтому Колос теоретически может занять 3е место только если Заря 2 матча проиграет, а Колос выиграет.
    Нет. Это не ЛЧ. Сначала идёт разница. Потом кол забитых и только потом личные встречи. Почитайте регламент
    Ссылка
    Pavelgorov
      Pavelgorov, 02.05.2021 19:09
    +2
    Владимир Копяк, 02.05.2021 19:04
    Была мысль,что Заря может слить игру Минаю... Хорошо, что не пошли на это,совесть еще есть у президента клуба.
    Какие мозги,такие и мысли
    Ссылка
    Pavelgorov
      Pavelgorov, 02.05.2021 19:08
    -1
    maxlove, 02.05.2021 19:03
    Першим з бронзовими медалями поздоровив "Зорю" ахмєтов
    Геллер..ты ошибся клоун
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 02.05.2021 19:06
    0
    Пик результативности Милевского придётся как раз на чемпионат Европы,а Заря молодцы второй год подряд заняли третье место-Скрипник самый успешный тренер Зари за годы независимости
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 02.05.2021 19:04
    -3
    Была мысль,что Заря может слить игру Минаю... Хорошо, что не пошли на это,совесть еще есть у президента клуба.
    Ссылка
    maxlove
    online
      maxlove, 02.05.2021 19:03
    -3
    Першим з бронзовими медалями поздоровив "Зорю" ахмєтов
    Ссылка
    Pavelgorov
      Pavelgorov, 02.05.2021 19:13
    +2
    Pavlo Kolejchuk, 02.05.2021 19:10
    Зоря молодець а що в Європі буде ?
    З перемогою Зорю
    Если у Зари будет бюджет на покупку хороших игроков,то будет нормально..
    Ссылка
    Sergii Novykov
    online
      Sergii Novykov, 02.05.2021 19:11
    +2
    Так что колосу нужно не только две победы при проигрыше зари. А и 9 голов отыграть
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 02.05.2021 19:10
    +2
    А Минаю походу уже не спастись...
    Ссылка
    Pavelgorov
      Pavelgorov, 02.05.2021 19:09
    +2
    Владимир Копяк, 02.05.2021 19:04
    Была мысль,что Заря может слить игру Минаю... Хорошо, что не пошли на это,совесть еще есть у президента клуба.
    Какие мозги,такие и мысли
    Ссылка
    alex63563562342234
    online
      alex63563562342234, 02.05.2021 19:31
    +1
    Sergii Novykov, 02.05.2021 19:10
    Нет. Это не ЛЧ. Сначала идёт разница. Потом кол забитых и только потом личные встречи. Почитайте регламент
    Смешно, когда люди, не читавшие регламент, предлагают другим его почитать. А теперь открываем регламент (https://www.upl.ua/uploads/2008/_9fBICnMQxDgc1KPzlpbOq9davxTYbJN.pdf) и читаем (что бы в дальнейшем не писать подобный бред) статью 22, где написано:
    "У разі рівності очок у двох та/або більше команд, місця команд
    визначаються за такими показниками:
    3.1. більша кількість набраних очок в особистих зустрічах між цими
    командами;
    3.2. краща різниця забитих і пропущених м’ячів в особистих
    зустрічах між цими командами;
    3.3. більша кількість забитих м’ячів в особистих зустрічах між цими
    командами;
    3.4. краща різниця забитих і пропущених м’ячів в усіх матчах;
    3.5. більша кількість забитих м’ячів в усіх матчах. "
    Ссылка
    viktor77
    online
      viktor77, 02.05.2021 19:21
    +1
    С победой ,хоть и валидольной..Минай выставил автобус ,ну удалось забить ..
    Ссылка
    viktor77
    online
      viktor77, 02.05.2021 19:17
    +1
    maxlove, 02.05.2021 19:03
    Першим з бронзовими медалями поздоровив "Зорю" ахмєтов
    Ху .етов
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 02.05.2021 19:16
    +1
    axylinam, 02.05.2021 19:06
    Пик результативности Милевского придётся как раз на чемпионат Европы,а Заря молодцы второй год подряд заняли третье место-Скрипник самый успешный тренер Зари за годы независимости
    Ну и Вернидуб заложил хорошее основание...
    Ссылка
    Oleha1987
    online
      Oleha1987, 02.05.2021 18:59
    +1
    А минай відправила зоря сьогодні у 1 лігу. Там залишились 2 матчі у них- Шахтар і Ворскла. Сумніваюсь, що десь виграють. А Інгулець ще має 2 матчі з аутсайдерами і очки десь візьме.
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 02.05.2021 18:58
    +1
    Sergii Novykov, 02.05.2021 18:54
    Да. Думаю можно поздравить зарю с третьим местом и готовиться к финалу кубка. Теоретические шансы обойти зарю остались только у колосу. Но это им надо отыграть 9 голов разницы забитых пропущенных. За два тура
    Если команды наберут одинаковое количество очков, то места в таблице будут определены по очным встречам (у Колоса победа над Зарей и ничья), поэтому Колос теоретически может занять 3е место только если Заря 2 матча проиграет, а Колос выиграет.
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 02.05.2021 19:54
    0
    Чудом заталкала сегодня Заря а так могло 0-0 быть
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 02.05.2021 19:51
    0
    DSH88, 02.05.2021 19:32
    Та какая разница кто третий в ек все одно просрут. Ну нет у нас третьей команды.
    Да плохо дело нет игры у третьей команды (4-6 место тоже так себе для Европы) - да и первые 2 хромают ! Ну ничего подожди 2 года будет командой которой и ты и все болельщики Украины будут гордится ! Название даже не произношу - все усе знают !
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 02.05.2021 19:31
    0
    Sergii Novykov, 02.05.2021 19:10
    Нет. Это не ЛЧ. Сначала идёт разница. Потом кол забитых и только потом личные встречи. Почитайте регламент
    Стаття 22. Визначення місць команд у змаганнях
    3. У разі рівності очок у двох та/або більше команд, місця команд
    визначаються за такими показниками:
    3.1. більша кількість набраних очок в особистих зустрічах між цими
    командами;
    3.2. краща різниця забитих і пропущених м’ячів в особистих
    зустрічах між цими командами;
    3.3. більша кількість забитих м’ячів в особистих зустрічах між цими
    командами; 66
    3.4. краща різниця забитих і пропущених м’ячів в усіх матчах;
    3.5. більша кількість забитих м’ячів в усіх матчах
    Кому читать нужно?
    Ссылка
    viktor77
    online
      viktor77, 02.05.2021 19:15
    0
    Владимир Копяк, 02.05.2021 19:04
    Была мысль,что Заря может слить игру Минаю... Хорошо, что не пошли на это,совесть еще есть у президента клуба.
    Заря не сдает игры,ты что то путаешь .де..л
    Ссылка
    Pavlo Kolejchuk
    online
      Pavlo Kolejchuk, 02.05.2021 19:10
    0
    Зоря молодець а що в Європі буде ?
    З перемогою Зорю
    Ссылка
    Sergii Novykov
    online
      Sergii Novykov, 02.05.2021 19:10
    0
    Аа Бб, 02.05.2021 18:58
    Если команды наберут одинаковое количество очков, то места в таблице будут определены по очным встречам (у Колоса победа над Зарей и ничья), поэтому Колос теоретически может занять 3е место только если Заря 2 матча проиграет, а Колос выиграет.
    Нет. Это не ЛЧ. Сначала идёт разница. Потом кол забитых и только потом личные встречи. Почитайте регламент
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 02.05.2021 19:06
    0
    Пик результативности Милевского придётся как раз на чемпионат Европы,а Заря молодцы второй год подряд заняли третье место-Скрипник самый успешный тренер Зари за годы независимости
    Ссылка
    Sergii Novykov
    online
      Sergii Novykov, 02.05.2021 18:54
    0
    Да. Думаю можно поздравить зарю с третьим местом и готовиться к финалу кубка. Теоретические шансы обойти зарю остались только у колосу. Но это им надо отыграть 9 голов разницы забитых пропущенных. За два тура
    Ссылка
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