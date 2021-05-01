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02.05.2021 17:00   ТВ-трансляция: 

Заря – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Без голеадора и с длинным списком кандидатов на «выход»

  • 01.05.2021 18:07
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Заря – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© УПЛ

В крайне сложной ситуации оказались закарпатцы накануне старта решающей недели УПЛ. В трех заключительных матчах сезона «Минай», у которого практически не осталось возможностей для осечки, будет противостоять командам из лидирующей пятерки.

Чуть проще ситуация у «Зари», опережающей ближайших преследователей на четыре очка. Вот только еще в среду луганчане рассматривали куда более высокие задачи. Коллектив Виктора Скрипника рассчитывал побороться за место в Лиге чемпионов, однако неожиданная осечка с «Олимпиком» значительно снизила шансы осуществить мечту. Уже по традиции не обошлось без спорных судейских решений, на которые в комментариях очень бурно отреагировал наставник «Зари». Впрочем, Комитет арбитров опубликовал свой вердикт, согласно которому решения рефери были верные.

Горячих дискуссий в любом случае не избежать, ну а очки луганчанам точно не вернут, так что остается готовиться к финальной части сезона. Естественно, удаленный в минувшую среду Василь с закарпатцами не сыграет. Не забываем, что «Заре» еще и нужно распределить силы, чтобы во всеоружии подойти к финалу Кубка Украины. Пока же на повестке дня – «Минай», с которым в ноябре луганчане «повозились» в первом тайме, и которому в течение восьми минут отправили три гола – во втором. В Ужгороде забивали Владислав Кочергин, Дмитрий Иванисеня и Александр Гладкий, но еще куда опаснее для закарпатцев выглядит Шахаб, в составе «Олимпика» в сентябрьском противостоянии «расписавшийся» дублем в воротах Андрея Поповича.

К слову, фамилия голкипера фигурирует в списке из 11 футболистов, которые в случае вылета «Миная» в Первую лигу, покинут клуб. Разговоры о тренерских отставках и кадровых пертурбациях в условиях отсутствия результата – обычная практика, так что особых сенсаций здесь нет. После поражения от «Днепра-1» попрощался с командой Антон Шиндер, забивший в текущем сезоне три мяча. Из-за дисквалификации не сыграет с «Зарей» и Анатолий Нуриев – один из лучших бомбардиров Премьер-лиги, забивший 10 из 15 (!) голов «Миная». Впрочем, куда печальнее то, что Нуриев получил травму и выбыл до окончания сезона.

Матч на «Славутич-Арене» для «Миная» – третий кряду выездной, а на чужих полях закарпатский коллектив играет особенно слабо. Ни одной победы, а в шести последних поединках – даже ни одного забитого гола. С другой стороны, память о визите как раз в Запорожье у команды позитивная, ведь именно здесь был обыгран «Металлург» в Первой лиге полтора года назад. Кстати, один из мячей тогда забил уже упоминавшийся Нуриев.

Ориентировочные составы:

«Заря»: Шевченко, Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Жуниор, Назарина, Кочергин, Юрченко, Лунев, Шахаб, Аллахяр.

«Минай»: Попович, Снижко, Бойко, Ткачук, Ахмедзаде, Лопыренок, Петрусенко, Маембе, Сакив, Матич, Милевский.

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2 мая, воскресенье

«Заря» — «Минай»
Запорожье. Стадион «Славутич-Арена». 17:00
ТВ-трансляция на телеканале «УНИАН»
ЗАРЯ – МИНАЙ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Виталий Романов (Днепр)
Прогноз Sport.ua — 3:1
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Артем Цыганенко, Sport.ua

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