В воскресенье, 2-го мая, состоится поединок 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся луганская «Заря» и закарпатский «Минай». Матч пройдет в Запорожье, на поле стадиона «Славутич-Арена», начало в 17:00.

Луганчане со скандалом не воспользовались прекрасной возможностью подойти вплотную к донецкому «Шахтеру», посреди недели сенсационно уступив другому клубу из Донецка – «Олимпику» (1:2). Именно по этой причине судьба второй строчки в турнирной таблице не будет зависеть от желания коллектива Виктора Скрипника ее занять. Однако, у «Зари» будет прекрасный шанс набрать дополнительные три очка, сыграв в Запорожье против терпящего бедствие закарпатского «Миная». Или нас ждет очередная фантастическая история успеха команды-аутсайдера?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Минай».