24-й тур
Заря
0 : 0
Минай
02.05.2021 17:00   ТВ-трансляция: 

Заря – Минай. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 24-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 30.04.2021 23:07
  • 101 просмотр
  • 0 комментариев
Заря – Минай. Текстовая трансляция матча
© ФК Минай

В воскресенье, 2-го мая, состоится поединок 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся луганская «Заря» и закарпатский «Минай». Матч пройдет в Запорожье, на поле стадиона «Славутич-Арена», начало в 17:00.

Луганчане со скандалом не воспользовались прекрасной возможностью подойти вплотную к донецкому «Шахтеру», посреди недели сенсационно уступив другому клубу из Донецка – «Олимпику» (1:2). Именно по этой причине судьба второй строчки в турнирной таблице не будет зависеть от желания коллектива Виктора Скрипника ее занять. Однако, у «Зари» будет прекрасный шанс набрать дополнительные три очка, сыграв в Запорожье против терпящего бедствие закарпатского «Миная». Или нас ждет очередная фантастическая история успеха команды-аутсайдера?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Минай».

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности