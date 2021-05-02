24-й тур
Заря
1 : 0
Минай
02.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Заря – Минай – 1:0. За полшага до бронзы. Видео гола Кочергина, обзор матча

Смотрите видеообзор матча 24-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 02.05.2021 19:23
  • 1213 просмотров
  • 1 комментарий
Заря – Минай – 1:0. За полшага до бронзы. Видео гола Кочергина, обзор матча
© Профутбол. Владислав Кочергин

Смотрите видеообзор матча 24-го тура Украинской Премьер-лиги.

Команде из Луганска нужно взять одно очко в двух матчах, чтобы завоевать бронзу.

Видео гола и обзор матча «Заря» – «Минай» – 1:0 (Кочергин, 81).

ГОЛ! 1:0. Кочергин, 81 мин.

События матча
81' ГОЛ ! Мяч забил Владислав Кочергин (Заря).
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 02.05.2021 19:35
    +1
    Вы видели, Андрей Николаевич?
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 02.05.2021 19:35
    +1
    Вы видели, Андрей Николаевич?
    Ссылка
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