Смотрите видеообзор матча 24-го тура Украинской Премьер-лиги.
Команде из Луганска нужно взять одно очко в двух матчах, чтобы завоевать бронзу.
Видео гола и обзор матча «Заря» – «Минай» – 1:0 (Кочергин, 81).
ГОЛ! 1:0. Кочергин, 81 мин.
События матча
|81'
|ГОЛ ! Мяч забил Владислав Кочергин (Заря).
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Источник — Sport.ua
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