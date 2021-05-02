Турнирная таблица УПЛ. Кто еще попадет в еврокубки?

1–2 мая прошли матчи 24-го тура Украинской Премьер-лиги. Топ-3 чемпионата – «Динамо», «Шахтер» и «Заря» – одержали очередные победы.

Украину в еврокубках сезона 2021/22 будут представлять 5 команд:

Лига чемпионов (групповой раунд): чемпион Украины [ Динамо Киев ]

(групповой раунд): чемпион Украины [ ] Лига чемпионов (квалификация Q3): вице-чемпион Украины [очевидно – Шахтер]

(квалификация Q3): вице-чемпион Украины [очевидно – Шахтер] Лига Европы (квалификация Q4): обладатель Кубка или 3-е место ЧУ [видимо – Заря]

(квалификация Q4): обладатель Кубка или 3-е место ЧУ [видимо – Заря] Лига конференций (квалификация Q3): 4-е место ЧУ [Колос, Десна, Ворскла]

(квалификация Q3): 4-е место ЧУ [Колос, Десна, Ворскла] Лига конференций (квалификация Q2): 5-е место ЧУ [Колос, Десна, Ворскла]

Отметим, что с текущего сезона победа в Кубке Украины (или же 3-е место УПЛ) дает выход в квалификацию Q4 Лиги Европы, но не сразу в группу ЛЕ, как было ранее. Если команда проиграет квалификацию – то перейдет автоматически в групповой раунд Лиги конференций (новый, третий по силе еврокубковый турнир).

Отметим, что с сезона 2022/23 Украина теряет прямую путевку в Лигу чемпионов из-за падения в рейтинге УЕФА.

УПЛ. 24-й тур

1 мая

Десна Чернигов – Колос Ковалевка – 2:2

Шахтер Донецк – Днепр-1 – 2:1

– Днепр-1 – 2:1 Ворскла Полтава – Динамо Киев – 1:5

2 мая

Рух Львов – Александрия – 2:1

– Александрия – 2:1 Заря Луганск – Минай – 1:0

– Минай – 1:0 Мариуполь – Львов – 1:2

– 1:2 Олимпик Донецк – Ингулец Петрово – 0:3

Турнирная таблица УПЛ