Турнирная таблица УПЛ. Кто еще попадет в еврокубки?

1–2 мая прошли матчи 24-го тура Украинской Премьер-лиги. Топ-3 чемпионата – «Динамо», «Шахтер» и «Заря» – одержали очередные победы.
Украину в еврокубках сезона 2021/22 будут представлять 5 команд:
- Лига чемпионов (групповой раунд): чемпион Украины [Динамо Киев]
- Лига чемпионов (квалификация Q3): вице-чемпион Украины [очевидно – Шахтер]
- Лига Европы (квалификация Q4): обладатель Кубка или 3-е место ЧУ [видимо – Заря]
- Лига конференций (квалификация Q3): 4-е место ЧУ [Колос, Десна, Ворскла]
- Лига конференций (квалификация Q2): 5-е место ЧУ [Колос, Десна, Ворскла]
Отметим, что с текущего сезона победа в Кубке Украины (или же 3-е место УПЛ) дает выход в квалификацию Q4 Лиги Европы, но не сразу в группу ЛЕ, как было ранее. Если команда проиграет квалификацию – то перейдет автоматически в групповой раунд Лиги конференций (новый, третий по силе еврокубковый турнир).
Отметим, что с сезона 2022/23 Украина теряет прямую путевку в Лигу чемпионов из-за падения в рейтинге УЕФА.
УПЛ. 24-й тур
1 мая
- Десна Чернигов – Колос Ковалевка – 2:2
- Шахтер Донецк – Днепр-1 – 2:1
- Ворскла Полтава – Динамо Киев – 1:5
2 мая
- Рух Львов – Александрия – 2:1
- Заря Луганск – Минай – 1:0
- Мариуполь – Львов – 1:2
- Олимпик Донецк – Ингулец Петрово – 0:3
Источник — Sport.ua
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