Турнирная таблица УПЛ. Кто еще попадет в еврокубки?

1–2 мая прошли матчи 24-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 02.05.2021 22:45
  • 2281 просмотр
  • 4 комментария
Турнирная таблица УПЛ. Кто еще попадет в еврокубки?
© ФК Динамо Киев

1–2 мая прошли матчи 24-го тура Украинской Премьер-лиги. Топ-3 чемпионата – «Динамо», «Шахтер» и «Заря» – одержали очередные победы.

Украину в еврокубках сезона 2021/22 будут представлять 5 команд:

  • Лига чемпионов (групповой раунд): чемпион Украины [Динамо Киев]
  • Лига чемпионов (квалификация Q3): вице-чемпион Украины [очевидно – Шахтер]
  • Лига Европы (квалификация Q4): обладатель Кубка или 3-е место ЧУ [видимо – Заря]
  • Лига конференций (квалификация Q3): 4-е место ЧУ [Колос, Десна, Ворскла]
  • Лига конференций (квалификация Q2): 5-е место ЧУ [Колос, Десна, Ворскла]

Отметим, что с текущего сезона победа в Кубке Украины (или же 3-е место УПЛ) дает выход в квалификацию Q4 Лиги Европы, но не сразу в группу ЛЕ, как было ранее. Если команда проиграет квалификацию – то перейдет автоматически в групповой раунд Лиги конференций (новый, третий по силе еврокубковый турнир).

Отметим, что с сезона 2022/23 Украина теряет прямую путевку в Лигу чемпионов из-за падения в рейтинге УЕФА.

УПЛ. 24-й тур

1 мая

  • Десна Чернигов – Колос Ковалевка – 2:2
  • Шахтер Донецк – Днепр-1 – 2:1
  • Ворскла Полтава – Динамо Киев – 1:5

2 мая

  • Рух Львов – Александрия – 2:1
  • Заря Луганск – Минай – 1:0
  • Мариуполь – Львов – 1:2
  • Олимпик Донецк – Ингулец Петрово – 0:3

Турнирная таблица УПЛ

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 02.05.2021 23:31
    0
    Fangold, 02.05.2021 23:06
    Скоріше б вже Металіст був, бо з цими колосами в єврокубках ... соромно комусь показати, засміють
    Бачите не тільки я чекаю на Металіст. Я казав учора настане час (через 3-5 років) і мільйони будуть за Металіст вболівати ! А ви не вірите. Те що я описував учора до 2100 року може статися навіть раніше-то був прогноз такий собі реалістично-песимістичний, Може Метал(іст) всього цього досягне і значно раніше. Металіст - це те що потрібно нації.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 02.05.2021 23:13
    0
    Зона вылета в одну позицию выглядит как зарытый клуб УПЛ по интересам.
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 02.05.2021 23:06
    +1
    Скоріше б вже Металіст був, бо з цими колосами в єврокубках ... соромно комусь показати, засміють
    Ссылка
    _smart_Forever
    online
      _smart_Forever, 02.05.2021 23:00
    -4
    динамко не заслужила лигу Чемпионов - её место в лиге Азии
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 02.05.2021 23:06
    +1
    Скоріше б вже Металіст був, бо з цими колосами в єврокубках ... соромно комусь показати, засміють
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 02.05.2021 23:31
    0
    Fangold, 02.05.2021 23:06
    Скоріше б вже Металіст був, бо з цими колосами в єврокубках ... соромно комусь показати, засміють
    Бачите не тільки я чекаю на Металіст. Я казав учора настане час (через 3-5 років) і мільйони будуть за Металіст вболівати ! А ви не вірите. Те що я описував учора до 2100 року може статися навіть раніше-то був прогноз такий собі реалістично-песимістичний, Може Метал(іст) всього цього досягне і значно раніше. Металіст - це те що потрібно нації.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 02.05.2021 23:13
    0
    Зона вылета в одну позицию выглядит как зарытый клуб УПЛ по интересам.
    Ссылка
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