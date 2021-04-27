Третье место борцов, Довбик интересен топ-клубам, Харатин продлил контракт

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 26 апреля.

1. Уйма медалей. Украина заняла 3 место на чемпионате Европы по борьбе. В греко-римской борьбе украинцы завоевали три бронзовые медали.

2. Его хотят Шахтер, Динамо, Марсель. Молодой форвард привлек внимание грандов. Игорь Цыганык рассказал, что Артем Довбик заинтересовал европейские клубы.

3. ОФИЦИАЛЬНО. Харатин продлил контракт с Ференцварошем. Игорь Харатин решил остаться в Венгрии.

4. Уйдет ли Малиновский в Интер? Журналист пояснил ситуацию с хавбеком. Игорь Цыганык прокомментировал слухи о возможном переходе украинца.

5. Динамо и чемпионство, Шахтер и поражение, Мораес и травма, Костышин и геи. Самые интересные события 23-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

6. «У Тернополя очень много проблем». Финал Кубка Украины могут перенести. Игорь Цыганык рассказал о проблемах со стадионом в Тернополе.

7. Металлист 1925 и Металл. Возможно ли объединение в Харькове? Журналист Игорь Цыганык прокомментировал гипотетическую возможность.

8. ОФИЦИАЛЬНО. Формула-1 вводит спринтерские гонки с этого сезона. Команды проголосовали за появление коротких спринтерских гонок.

9. Пока не так страшно. В Шахтере рассказали о травме Бондаря. Игрок может восстановиться за три месяца.

10. Фейковые лидеры. Почему успех в регулярке не гарантирует победу в плей-офф. Оценим историю и поговорим о «Джаз», «Бакс» и «Санс».