Пока не так страшно. В Шахтере рассказали о травме Бондаря

«Шахтер» подтвердил, что защитник Валерий Бондарь в матче против «Александрии» получил разрыв боковой связки левого коленного сустава.
Однако в отличие от его одноклубника Жуниора Мораеса, Бондарю решили пока не делать операцию, поэтому восстановление может занять около трех месяцев.
«В матче с «Александрией» Валерий получил достаточно серьезную травму – разрыв боковой связки коленного сустава. На данный момент принято решение о консервативном лечении. Ориентировочный срок восстановления игрока в этом случае – около 3 месяцев», - сказал директор департамента медицины ФК «Шахтер» Дмитрий Скибинский.
В текущем сезоне Бондарь провел 11 матчей в Премьер-лиге, 1 – в Кубке Украины и 6 – в Лиге чемпионов.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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