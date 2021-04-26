Пока не так страшно. В Шахтере рассказали о травме Бондаря

Игрок может восстановиться за три месяца

  • 26.04.2021 18:58
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Пока не так страшно. В Шахтере рассказали о травме Бондаря
© shakhtar.com

«Шахтер» подтвердил, что защитник Валерий Бондарь в матче против «Александрии» получил разрыв боковой связки левого коленного сустава.

Однако в отличие от его одноклубника Жуниора Мораеса, Бондарю решили пока не делать операцию, поэтому восстановление может занять около трех месяцев.

«В матче с «Александрией» Валерий получил достаточно серьезную травму – разрыв боковой связки коленного сустава. На данный момент принято решение о консервативном лечении. Ориентировочный срок восстановления игрока в этом случае – около 3 месяцев», - сказал директор департамента медицины ФК «Шахтер» Дмитрий Скибинский.

В текущем сезоне Бондарь провел 11 матчей в Премьер-лиге, 1 – в Кубке Украины и 6 – в Лиге чемпионов.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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