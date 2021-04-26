«У Тернополя очень много проблем». Финал Кубка Украины могут перенести

Игорь Цыганык рассказал о проблемах со стадионом в Тернополе

  • 26.04.2021 19:11
  • 1179 просмотров
  • 3 комментария
«У Тернополя очень много проблем». Финал Кубка Украины могут перенести
© sport.ua

Журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что Тернополь рискует потерять право проводить финал Кубка Украины, если не решит многочисленные проблемы.

Полуфинальный матч «Агробизнес» - «Динамо» вскрыл плохую организацию.

«Очень много вопросов к Тернополю после полуфинала Кубка Украины. Говорилось, что будет 25% зрителей, а было намного больше. Большая проблема с безопасностью, нет места для пресс-конференций. Много вопросов открылось после полуфинала. И теперь УАФ решает, как там проводить финал. У УАФ есть претензии, но я не знаю, каким будет решение».

«В Ассоциации задумались, как решать вопрос. Там даже турникеты не считывают билеты. Можно было зайти на стадион, передать свой билет другому и он тоже заходит. Было много зрителей без билетов».

«Не могу гарантировать, что финал состоится в Тернополе. В УАФ думают, как решать вопрос», - сказал Цыганык.

Финал «Динамо» - «Заря» запланирован на 13 мая.

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Источник — Циганик LIVE

(3 голоса)

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Комментарии
    grifon
    online
      grifon, 26.04.2021 19:31
    0
    а може стадік не дочого? може за того що всякі колхозники травелки рулять?
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 26.04.2021 19:27
    0
    Придурки выбрали колхозный стадион, а теперь увидели, что он не соответствует!!! А куда раньше смотрели!???
    Ссылка
    futbolboss
    online
      futbolboss, 26.04.2021 19:14
    0
    Шухевич прийде порядок наведе
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 26.04.2021 19:31
    0
    а може стадік не дочого? може за того що всякі колхозники травелки рулять?
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 26.04.2021 19:27
    0
    Придурки выбрали колхозный стадион, а теперь увидели, что он не соответствует!!! А куда раньше смотрели!???
    Ссылка
    futbolboss
    online
      futbolboss, 26.04.2021 19:14
    0
    Шухевич прийде порядок наведе
    Ссылка
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