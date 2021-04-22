Праздник со взрывоопасной концовкой. Матч Агробизнес – Динамо в Тернополе

Вчера в Тернополь вернулся большой футбол. Команды уровня «Динамо» вообще нечастые гости здесь (после матча 1/8 финала Кубка Украины ФК «Тернополь» - «Шахтер» в сентябре 2015 года и вспомнить-то нечего, разве что матч женской сборной Украины), а если учитывать стадию турнира – то для Тернополя событие вообще уникальное.

Ажиотаж вокруг матча был огромным, особенно учитывая ограниченное количество билетов. В итоге тикеты на матч размели в онлайн-режиме менее чем за час. А еще много болельщиков так и остались за пределами стадиона, пытаясь хоть краем глаза увидеть столь масштабное событие.

Но стоит отметить, что проведение матча «Агробизнес» - «Динамо» в Тернополе у многих вызвало негативную реакцию. Реакцию, которой есть простое и понятное объяснение – он создал очень много проблем местной «Ниве». К матчу «Агробизнес» - «Динамо» Центральный стадион имени Романа Шухевича готовили всю весну, из-за чего «Нива» не имела возможности проводить домашние матчи у себя в городе.

Приходилось (и надо будет в дальнейшем, ведь впереди еще финал Кубка Украины, который пройдет здесь же) искать варианты в других городах Западной Украины. Однажды это сделать не удалось, и за матч с «Горняком-Спорт» команда получила техническое поражение. Все это происходит еще и на фоне серьезного игрового спада команды – 7 поражений подряд. И символично, что за день до матча «Агробизнес» - «Динамо» тернопольская команда опустилась в зону вылета Первой лиги. Недовольство фанатов «Нивы» подогревают и слухи о том, что, в случае выхода в УПЛ, «Агробизнес» вообще планирует сделать стадион в Тернополе своим домашним на постоянной основе.

Именно поэтому удивило количество болельщиков, которое поддерживало «Агробизнес» на стадионе в матче с «Динамо». Хотя и это объяснимо: фанаты «Нивы» матч игнорировали в знак протеста, и призывали к этому остальных. Да и гостей из родных краев «Агробизнеса» наверняка было немало.

Если уж заговорили о болельщиках на стадионе, то их количество шокировало. 15-тысячный тернопольский стадион был заполнен примерно на 2/3 – и это в тот момент, когда город находится в оранжевой эпидемической зоне. Да и со следованием карантинных ограничений были, мягко говоря, проблемы. Призыв диктора стадиона в середине первого тайма соблюдать социальную дистанцию вызвал на трибунах только смех.

Но организационные проблемы этим не ограничивались, что очень актуально в свете подготовки к финалу. И если некоторые из них можно объяснить отсутствием у Тернополя опыта проведения матчей такого уровня, то некоторые связаны просто-напросто с нехваткой инфраструктуры, и путем обретения опыта не решаются.

Если говорить о конкретике – в пресс-ложе стадиона не везде работало электричество, были большие проблемы с интернетом, а пресс-центр, где тренеры команд проводили послематчевые пресс-конференции, был, мягко говоря, не внушительных размеров. Оно и понятно: как такового пресс-центра в здании стадиона нет, и под него переделали одно из служебных помещений. Как можно решить эту проблему к финалу Кубка – непонятно.

Еще один организационный «косяк» - отсутствие отдельного туалета для женщин, только один общий. Да и состояние этого общего туалета было, прямо скажем, далеко не идеальным. Отдельный туалет для женщин на тернопольском стадионе вообще-то есть, но во время матча он почему-то был закрыт. В общем, работы у Тернополя накануне финала Кубка Украины очень и очень много.

Что касается самой игры, то все происходившее на поле, затмил инцидент в концовке матча. Речь, конечно же, идет, о конфликте между ультрас «Динамо» и главным тренером команды Мирчей Луческу. Конфликт этот продолжается с самого момента назначения румынского специалиста на пост главного тренера «Динамо», но вот так вот, буквально лицом к лицу, с враждебно настроенными ультрас он встретился едва ли не впервые. К удивлению многих, Луческу не игнорировал выкрики фанатов, а вступил с ними в эмоциональную перепалку.

Описывать ее еще раз смысла нет – видеозаписи и так уже облетели все украинское интернет-пространство. Расскажем лишь об эпизоде, который остался за кадром. За Луческу активно вступился Игорь Яворский – легенда тернопольского футбола, один из лучших игроков в истории «Нивы» и ее бывший тренер. Он сидел на верхних рядах в том же секторе, где и происходили все эти скандальные события. Ультрас «Динамо» начали перепалку не только с Луческу, но и с Игорем Петровичем. Тем более, вряд ли они знали, кто с ними ругается – для ультрас это, скорее всего, был обычный мужчина, который годится им даже не в отцы, а в деды.

Ситуация в секторе накалялась, и разрядить обстановку помогло лишь появление сотрудников полиции в большом количестве. Они сработали грамотно и оперативно. Хотя и тут есть к чему придраться к организации матча: если бы стюарды по ходу поединка не позволяли болельщикам настолько беспрепятственно перемещаться между секторами на стадионе (ультрас «Динамо» сидели за воротами, а потом оказались возле скамейки киевлян), то эта ситуация вообще бы не возникла.

В общем, праздник футбола в Тернополе состоялся, но и вопросы к организации матча остались. Генеральная репетиция состоялась, теперь город ждет главный экзамен – финал Кубка Украины 13 мая. И подготовиться к нему нужно лучше, чем в этот раз.