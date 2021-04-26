Уйдет ли Малиновский в Интер? Журналист пояснил ситуацию с хавбеком

Футбольный журналист Игорь Цыганык в эфире программы Циганик Live прокомментировал слухи о возможном переходе Руслана Малиновского из «Аталанты» в «Интер»:

«Уйдет ли Малиновский в «Интер»? Если будет интересное предложение, то уйдет. Это шанс. «Интер» – это топ-клуб европейского уровня. И Малиновский это заслужил.

Антонио Конте собирает очень опытных футболистов. Если проанализировать работу Конте в тех командах, в которых он тренировал, у него всегда были опытные команды. И сейчас в «Интере» у него очень опытная команда.

Малиновский мог бы легко вписаться. Он находится как раз в таком «золотом веке» – возрасте, который позволяет выдать 2–5 сезонов на очень хорошем уровне. И бесспорно, что «Интеру» он бы подошел.

Если будет интересное предложение, которое удовлетворит «Аталанту» и самого Малиновского, то бесспорно – Малиновский перейдет в «Интер».