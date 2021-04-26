Уйдет ли Малиновский в Интер? Журналист пояснил ситуацию с хавбеком

Игорь Цыганык прокомментировал слухи о возможном переходе украинца

  • 26.04.2021 21:30
  • 4230 просмотров
  • 5 комментариев
Уйдет ли Малиновский в Интер? Журналист пояснил ситуацию с хавбеком
© Getty Images/Global Images Ukraine

Футбольный журналист Игорь Цыганык в эфире программы Циганик Live прокомментировал слухи о возможном переходе Руслана Малиновского из «Аталанты» в «Интер»:

«Уйдет ли Малиновский в «Интер»? Если будет интересное предложение, то уйдет. Это шанс. «Интер» – это топ-клуб европейского уровня. И Малиновский это заслужил.

Антонио Конте собирает очень опытных футболистов. Если проанализировать работу Конте в тех командах, в которых он тренировал, у него всегда были опытные команды. И сейчас в «Интере» у него очень опытная команда.

Малиновский мог бы легко вписаться. Он находится как раз в таком «золотом веке» – возрасте, который позволяет выдать 2–5 сезонов на очень хорошем уровне. И бесспорно, что «Интеру» он бы подошел.

Если будет интересное предложение, которое удовлетворит «Аталанту» и самого Малиновского, то бесспорно – Малиновский перейдет в «Интер».

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Источник — Циганик LIVE

(23 голоса)

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Комментарии
    BekXanov
      BekXanov, 26.04.2021 21:57
    0
    Он как бы и Аталанте нужен)
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 26.04.2021 21:50
    0
    Бла бла бла
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    grig
    online
      grig, 26.04.2021 21:45
    +1
    Если Цыганык думает, что из его тирады кто то понял, уйдет Малиновский в "Интер" или не уйдет - то он сильно ошибается.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 26.04.2021 21:44
    +2
    Навіть і думати не треба. Малина ще має куди рости і перехід в Інтер це крок вперед.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 26.04.2021 21:43
    -2
    Интер может не потянуть его трансфер стоимостью около 45 миллионов.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 26.04.2021 21:44
    +2
    Навіть і думати не треба. Малина ще має куди рости і перехід в Інтер це крок вперед.
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 26.04.2021 21:45
    +1
    Если Цыганык думает, что из его тирады кто то понял, уйдет Малиновский в "Интер" или не уйдет - то он сильно ошибается.
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 26.04.2021 21:57
    0
    Он как бы и Аталанте нужен)
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 26.04.2021 21:50
    0
    Бла бла бла
    Ссылка
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